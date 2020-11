Loles López (PP-A): «Susana Díaz está centrada en defender a Bildu para mantener su sillón» «

La secretaria general del Partido Popular Andaluz, Loles López, ha lamentado hoy que la secretaria de los socialistas andaluces, Susana Díaz, “se dedique únicamente a salvarle la cara” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “para salvar su sillón” hasta llegar al “extremo tremendo de tener que verla defender a Bildu, y defender que Pedro Sánchez pacta los presupuestos con Bildu”.

Denunció que Díaz defienda el pacto de ¨Sánchez con un partido que justifica los asesinatos de ETA, que asiste a los homenajes a los etarras y que todavía no ha pedido perdón”, y sostuvo que al hablar de Bildu “no todos los partidos son iguales en una democracia normal, no con Bildu, no pueden equipararse al resto”. López contestó así al PSOE

andaluz, quien ha defendido hoy que “todos los partidos son iguales en democracia”.

Dijo que la posición que ha adoptado el socialismo andaluz y su secretaria general, Susana Díaz, es “lamentable” porque, al mismo tiempo, ha decidido mantenerse fuera del diálogo y del acuerdo para sacar adelante los presupuestos andaluces para 2021.

“Mientras tanto, tenemos un gobierno en Andalucía con Juanma Moreno como presidente que está centrado en que la comunidad siga armada para luchar contra la Covid para reactivarse económicamente” y para ello “hemos

conseguido lo que parecía imposible, aprobar unos buenos presupuestos”.

Valoró que el presidente de la Junta sea capaz de “construir mayorías” que actúen como un “lobby andaluz” ante otras administraciones y ante el gobierno de España “sin victimismos y sin excusas”, y subrayó que Juanma

Moreno “ha asumido el liderazgo de las medidas para frenar los contagios y luchar contra las consecuencias de la pandemia” pero que, igualmente “ha tenido la valentía de asumir el posible desgaste” de esa gestión.