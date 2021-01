La UnionGC comienza el año en Ribadeo por los Derechos de los Guardias Civiles

Hace no muchas horas el secretario general de la Unión Guardia Civil, José Varona Bajo felicitaba a los Guardias Civiles el año nuevo, y en la felicitación prometía que el año 2021, sería un año de trabajo y defensa del colectivo de Guardias Civiles, y a pocas horas ya comienzan a exponer pública y decididamente que están en ello. Web Unión Guardia Civil «UnionGC»

Esta vez, han comenzado en el cuartel de Ribadeo –Lugo-, y con pancarta bien alta y clara que pone: » Por los derechos en la Guardia Civil». Es como el grito de basta ya, no se puede ni se debe aguantar más el maltrato y la discriminación que sufre el colectivo, de forma actual y secular. No se pude tener en una isla de protección a los irresponsables que toman decisiones y nunca, nunca pagan por ello, y para muestra lo último de los chalecos caducados.

Un poco de historia para ver que nada ha avanzado: Pésima distribución territorial, pésima gestión de los recursos económicos, pésima gestión de los recursos humanos, pésima gestión de prevención riesgos laborales, suicidios, pésima gestión de la conciliación de la vida privada con la profesional, pésimas retribuciones y junto a infinidad de pésimas gestiones de los altos mandos una institución de las más valoradas debido al trabajo al sacrificio y a los valores de miles de sencillos profesionales y Guardias Civiles de base que cada día dan más de lo que pueden en la defensa de sus ciudadanos y de España.Delegaciones UniOnGC

Para finalizar, la historia actúa como una memoria impresa en piedra, Homenaje a los Guardias Civiles Democráticos y ésta queda reflejada en los actos de injusticia que los que mandan y no dirigen la institución han venido reflejando la desobediencia continua a las decisiones de los altos tribunales de la Unión Europea, especialmente la del TC RA 871-90 Y de la del TEDH 69966-01 Sentencias TEDH y TC No ejecutadas por España que obliga a España a revocar las expulsiones de los Guardias Civiles Democráticos al declarar nulo el reglamento de aplicación y condenar al estado español por actos ilegales y sobre todo por detenciones ilegales que sin duda son penadas en el código penal desde tiempos inmemoriales. Junto a todo esto y para no extendernos, las continuas desobediencias al parlamento de España a su Congreso de los diputados que en diversas resoluciones ha dictaminado y decidido que los Guardias Civiles Democráticos los UMD VERDES, Reportaje UMD VERDES sean repuestos en sus destinos con todos sus derechos, algo que como es habitual la cúpula irresponsable desobedece. Ejecutiva y Equipo UniónGC

Para terrminar Ya, Comienza el año nuevo 2021, y la UnionGC, cumple con su compromiso, nada a partir de ahora será igual, los Guardias Civiles se han puesto de pie, este año será el año del cambio para miles de servidores públicos que tienen a mano una herramienta llamada UniónGC para que ya nadie se fie de los gobiernos de turno que cada vez que gobiernan, mantienen, persisten y engañan a este colectivo que como ejemplo dan lo mejor de todos ellos por cada calle y cada carretera de España.