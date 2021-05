Marruecos, el gran enemigo

Marruecos tiene una posición dominante sobre España desde hace décadas. Con la marcha Verde de 1975 tomaron la iniciativa y no la han perdido. La posición de España como administradora en la descolonización del Sáhara, un escollo permanente. Recibir en secreto con documentación falsa del Gobierno de España al jefe del Polisario, Gali, un error que debería costar el cargo a la ministra de Exteriores. Aunque Argelia lo pida y nos venda gas, había que gestionar su atención en otro país, nunca en España. La respuesta son varios miles de ciudadanos marroquíes invadiendo Ceuta “pacíficamente”. Lo de pacíficamente no impide el miedo y la angustia de la ciudadanía española en dicha ciudad.

Si el rey de Marruecos pide a su ciudadanía hambrienta que se plante en forma de Marcha Verde ante Ceuta y Melilla allí tendremos a un millón de personas, voluntarias o no. España no puede permitir que se creen las condiciones que lleven a eso porque entonces ya habrá perdido esa batalla. Hay que hacerse respetar en el contexto internacional y España desde hace años no pinta nada. La clase política marroquí es muy superior a la española. Conciencia de nación, defienden con uñas y dientes su integridad territorial y están en proceso de expansión. La española en proceso de descomposición con este Estado plurinacional que quieren imponer. Marruecos se adjudica mar español en Canarias como aguas territoriales y no hay respuesta.

Marruecos tiene uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo. Sus aliados son la DGSE francesa, la CIA y el Mossad. Cada marroquí, en cualquier lugar del mundo, puede ser interrogado cuando va de vacaciones a Marruecos o reciben “consejos” de otros “inmigrantes” para que traslade información necesaria para Marruecos. Tiene aliados como Estados Unidos, Francia, Israel, Rusia y Reino Unido. España, a la UE más formalmente que otra cosa. El CNI tiene datos de políticos, empresarios, jueces, fiscales, policías… que veranean en Marruecos, otros que tienen posesiones y otros que acuden invitados a distintos actos. Marruecos tiene infiltrados (espías, “antenas”) en todos los países del mundo con sus inmigrantes y en todas las profesiones. En España, también. No tenemos servicio de contra espionaje para traductores, policías, soldados…la mayoría leales funcionarios y entre ellos, alguno trabajando para Marruecos. Familias de policías españoles residentes en Marruecos reciben visitas. Un soldado de origen marroquí, musulmán, ciudadano español fue detenido por espiar para Marruecos. Estas cosas no se cuentan.

Marruecos no dejó a los policías españoles interrogar a los detenidos por colaborar con el 11M. Jamal Ahmidan, “El Chino” uno de los terroristas del 11M, marroquí, fue devuelto a Marruecos desde el CIE de Aluche más de un año antes de los atentados. Marruecos dijo que no era ciudadano marroquí contra todas las evidencias documentales. Hace dos días ha suspendido la colaboración policial y antiterrorista con España. Hay que saber que la información que llega de la policía marroquí es la que les interesa. Ha sido noticia la detención del responsable de la Comisión Islámica en España tras 30 años en su tarea acusado de financiar el yihadismo. Si la información procede de Marruecos hay que ponerla en cuarentena. Posiblemente el detenido se haya occidentalizado y quieren cambiarlo para colocar a otro más afín. Marruecos lleva años queriendo controlar todas las mezquitas en España.

Marruecos gana. Todavía hoy su Ejército sería derrotado en una guerra convencional por el nuestro porque antes ocupamos su capital que ellos entran en Ceuta y Melilla, pero denle tiempo, sigan así y ya no habrá solución. La última derrota de España en África puede estar fraguándose hoy.