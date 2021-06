Casado: «Si le queda dignidad, Sánchez, dimita hoy mismo y someta los indultos al juicio de los españoles»

Tensión en la sesión de control al Gobierno marcada por la aprobación de los indultos a los presos golpistas catalanes.

Pablo Casado, jefe de la oposición, fue el encargado de abrir fuego contra Pedro Sánchez: «En el debate electoral engañó a miles de españoles, dijo que no indultaría a los presos del procès y llegó al poder apoyado en una mentira. Ayer cruzó el Rubicón y prefiere convertirse en nacionalista con tal de retener el poder. Habla de utilidad pública cuando la única utilidad es la suya privada para sacar de la cárcel a nueve delincuentes para que no le saquen a usted de Moncloa. Y habla de un nuevo país…¿pero usted quién se cree para hablar de una nueva España con 120 diputados, el peor resultado electoral de un presidente en nuestra historia democrática?».

Conteste a la nación porque ha traicionado a su juramento de defender la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles

«Esta es una medida en favor de la concordia y la convivencia»

El aludido respondió: «Yo no voy a entrar en sus provocaciones, cuando usted se siente aislado es cuando sale el verdadero Pablo Casado. Ya no es una cuestión que insulte a la presidencia del Gobierno. Yo tengo más confianza en el Parlamento que usted y sus iniciativas parlamentarias. Usted insulta a todos, a los obispos catalanes, a los empresarios, que están a favor de las medidas de gracia. Estos empresarios el dan a usted más vueltas en la vida que lo que usted ha demostrado en su vida política».

¿Esa es la democracia que usted contempla? Usted dice que sus accionistas son los españoles…y los que no pensamos como usted, ¿venimos de Marte? Esta es una medida en favor de la concordia y la convivencia.

En su réplica, Casado contraatacó: «¿En qué lugar queda el Supremo?».

Usted subasta España en una sala de despiece a cambio de los 13 escaños de ERC. Se ha colocado en el lado equivocado de la Historia que no le absolverá. Si le queda dignidad, Sánchez, dimita hoy mismo y someta los indultos a juicio de los españoles, porque usted ha incumplido su juramento constitucional y ha engañado a esta Cámara

Rufián se viene arriba

Después del líder del PP, fue turno del portavoz de ERC, que crecido, preguntó a Sánchez qué planes tiene el Gobierno para los indultos. El socialista contestó que: «¿Qué planes tiene ERC y la Generalitat tras la medida que ha tomado el Gobierno español?».

Nuestra agenda es pública y notoria: el diálogo. No podemos seguir fracturando a la sociedad catalana. En el Liceo dije una cosa que pienso profundamente: la unión basada en la legalidad democrática hace más fuerte a España; en la democracia cada cual puede defender las ideas que considere, lo único que les voy a pedir es que defiendan el pacto constitucional y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Rufián le replicó que «la sesión de control no es a Esquerra» para acto seguido cargar contra Casado: «Usted califica los indultos de inconstitucionales, no se lo sabe, esto es lo que pasa cuando a uno le regalan un Máster, que no se sabe la lección. Señor Sánchez, le agradezco la valentía ante la jauría, la pregunta es si es valentía o necesidad.»