El posible batacazo de Yolanda Díaz augura el regreso de Pablo Iglesias

Podemos está en constantes dudas, la formación morada vería con buenos ojos la vuelta de su exlíder y creador Pablo Iglesias.

La dificultad de Yolanda Díaz para crear un proyecto político que agrade a todos los cargos del partido, y la intermitente presencia de Pablo Iglesias como líder desde las sombras, dificulta que haya algún líder capaz de erigirse como baluarte ‘podemita’. De acuerdo a la información de Voz Pópuli, es difícil saber que hará el que fuera líder del partido, aunque se baraja la posibilidad de una vuelta de Iglesias a la formación morada.

El ex vicepresidente del Gobierno junto a Pedro Sánchez, había cesado su actividad política, aunque aún es habitual encontrarlo en las tertulias radiofónicas más escuchadas, y pronto tendrá su propio espacio en el podcast en diario Público. No obstante, y con el revuelo generado por las autolesivas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, Pablo Iglesias abandonó su exilio político voluntario para apoyar al candidato morado en Castilla y León, Pablo Fernández, que acusa la crisis de Podemos por esos insultos institucionales al sector ganadero. La figura de Iglesias sigue siendo clave para conectar con sus votantes.

Díaz no encanta

Según fuentes de Podemos, el estilo pactista y dialogante de Díaz no enamora a la base del partido, que añora aquellos días en los que Iglesias cargaba contra «los poderosos» sin piedad. Podemos ahora paga cara su carencia de una figura reconocible, mientras, por su parte, Yolanda Díaz continúa con su estrategia de construir su liderazgo al margen de Podemos y desvincularse de la marca morada, que está en horas bajas y cayendo en picado, como demuestran las encuestas electorales.

Aunque públicamente Podemos quiere mostrar un compromiso total con la ministra de Trabajo, aunque la realidad diste bastante de ese relato, el respaldo real a Díaz no sería tal. La división se convierte en palpable cuando vemos a las dirigentes del partido, Irene Montero e Ione Belarra, recordar y destacar que la auténtica herramienta de transformación social es Podemos. Esto explicaría las presiones a Yolanda Díaz para que se pronuncie sobre el papel y función de los partidos, aunque Díaz parece no estar muy conforme con ser un partido convencional, los cargos, mandos y establecimiento de una estructura vertical no despierta demasiado el interés a la titular de Trabajo, ahora nueva brújula ‘podemita’.

La división en cuanto al liderazgo del partido es prácticamente total, entre los que ven que el filón morado podría llegar a su fin, y los que confían en seguir exactamente igual, esperando un cambio.

Iglesias: política mediática

Desde que Iglesias comenzase su carrera política, primero como un movimiento social en la Plaza de Sol de Madrid, y posteriormente como una formación política en 2014, Iglesias ha sido un actor invariable en la política española, y ahora retirado de la política, continúa ejerciendo su papel de actor político, aunque no de manera directa, el expresidente y anterior líder pidió dinero de sus fondos a Podemos para costear los medios de comunicación afines a los suyos.

Desde que abandonase motu propio la política, Iglesias ha copado tertulias, entrevistas y programas de opinión convencido de la importancia de hacer política en los medios de comunicación, algo que el mismo dejaba entrever que haría «sin cambiar la correlación mediática de fuerzas es muy difícil cambiar las cosas». El exvicepresidente hace una declaración de intenciones, plantar cara a la derecha mediática española, que son capaces de difundir bulos políticos con altavoces más potentes. Eso es parte fundamental del encanto de Iglesias para su partido, una menor corrección política. Iglesias utiliza los medios para cubrir sus errores y los de Podemos, mientras condena los de los demás.