Una presentadora de Antena3 embiste a Pablo Iglesias por su obsesión con Vicente Vallés

Sin duda uno de los temas mediáticos del fin de semana, la beligerancia de Pablo Iglesias contra Vicente Vallés.

El expolítico que ha vuelto a ser tertuliano siempre quiso ser presentador, y quizás de ahí le viene la inquina a uno de los mejores presentadores de noticias del país, todo aderezado además con que Vallés ha sido un absoluto grano en el culo para los podemitas durante gobierno de coalición.

Han sido muchas y sonadas las veces que el presentador del telenoticias vespertino de Antena3 ha dejado para el arrastre a los del partido morado o a sus socios socialistas; siempre partiendo de la verdad pero con un programa bastante editorializado, y este domingo 23 de enero estalló el podemita con el conflicto en el Este de Europa como telón de fondo:

El periodista es tendencioso y pro-estadounidense en su telediario, pero eso es legítimo. Vallés tiene todo el derecho a ser tendencioso, conservador, reaccionario e incluso tiene todo derecho a acusar a cualquiera que critique a la OTAN y a los EEUU de simpatizar con Putin y hasta con Stalin. Podremos no estar de acuerdo con sus juicios de valor pero son legítimos. Lo que no es legítimo es dar por ciertos hechos que no se han producido. Rusia no ha hecho ninguna exhibición militar en Ucrania. Si sus tropas entran en el Donbass o en otra parte del territorio ucraniano se podrá calificar esa entrada de militares como se quiera pero eso (aún) no ha ocurrido.