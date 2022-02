Juan García-Gallardo (VOX) en Zamora: «Hay que dar oportunidades a los jóvenes de Castilla y León»

El presidente de VOX, Santiago Abascal y el candidato de la formación a la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, junto a la cabeza de lista por Zamora, Marisa Calvo, volvieron a demostrar una movilizacion muy por encima de la del resto de partido políticos en la campaña electoral. Allí, el presidente de VOX, ha explicado que es «imposible» cambiar 30 años de política de la noche a la mañana. «Es una tarea complicadísima», ha asegurado, si bien ha señalado que la formación ha venido a «sembrar», tal y como indica el lema de campaña.

Abascal se ha mostrado muy crítico con la idea del PP de convocar elecciones de nuevo si no consiguen la mayoría absoluta, porque si no la logran es porque «nos están mandando el mensaje, a quienes no pensamos exactamente igual de que tenemos que hablar». Si bien ha admitido que «VOX prefiere gobernar en solitario».

Abascal también ha lamentado las políticas ideológicas que pagan los españoles. Como, por ejemplo, la deslocalización de la producción por la contaminación, que responde a una religión climática que consiste en «comprar fuera la energía que aquí se impide tener». Así, ha denunciado el cierre de Garoña, impulsado por el PSOE y apoyado por un senador del PP de Valladolid, mientras que se compra energía nuclear a Francia y gas a Argelia. «Pero la factura del gas y de la luz llega a vuestras casas». Frente a ello, VOX apuesta, ha dicho, por la soberanía energética.

Por su parte, García-Gallardo se ha referido a la consideración del lobo como especie cinegética. «He visitado hace poco una explotación de ovino mermada por el ataque del lobo, con una Junta de Castilla y León que les da la espalda económicamente y no les ofrece alternativas”, ha criticado. Y ha apuntado al PP y al PSOE, pues «se han rendido a la ideología climática, cuando el verdadero amenazado es el agricultor y ganadero de Castilla y León».

También ha defendido el producto regional, y la postura de VOX en relación a la competencia desleal en productos agrícolas y ganaderos: “Venimos a proteger el producto de Castilla y León frente a la competencia desleal extranjera que no cumple la misma legislación laboral ni los mismos requisitos”.

Y ha acusado de «desconocimiento» tanto a populares como socialistas a raíz de las normativas aprobadas que restan competitividad y dificultan el trabajo de los ganaderos: “Hay una normativa de bienestar animal que redactan progres que no saben lo que es el medio rural, y no conocen las necesidades de los ganaderos ni los consumidores».

Sobre la natalidad, ha insistido en la necesidad de crear familia y de políticas para favorecerla. Y ha lamentado que “ahora todos los partidos vienen a hablar de natalidad, quieren abrir consultorios, escuelas, quitar peajes», pero «no habrá pensiones, no habrá carreteras, si no hay niños».

García-Gallardo ha recordado que “Zamora sufre el éxodo juvenil más que otras provincias, desde 2010 se han marchado 180.000 jóvenes de Castilla y León». Por ello, ha reivindicado «oportunidades para los jóvenes en su tierra, que puedan formar una familia, comprarse una casa y tener un sueldo digno”.

Por su parte, Marisa Calvo candidata número uno de VOX por Zamora, ha afirmado que “estamos ante una oportunidad histórica de llevar a las Cortes de Castilla y León todas esas reivindicaciones y necesidades para nuestra provincia que no han sido escuchadas por aquellos partidos políticos que sólo se acercaban a los zamoranos en períodos electorales”.

Y ha reprobado “el abandono, la deslealtad y la dejadez hacia nuestra provincia de los partidos políticos de siempre que han agravado aún más los problemas que llevamos décadas sufriendo”.