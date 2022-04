Saltan chispas en la redes sociales.

Hermann Tertsch tilda de «enajenada» a la influencer hispano-rusa Liu Sivaya, por celebrar la táctica de Putin en Azovstal.

La politóloga compartió en redes sociales su alegría por la estrategia del Kremlin para dejar morir de hambre y sed a la población que no abandone la ciudad:

“Putin acaba de anunciar que Azovstal no se va a tomar sino bloquear. Se detonarán todas las salidas de la zona y todo aquel que no salga antes de ese momento se quedará dentro de los búnkeres de Azovstal a morir de hambre e inanición. Esta no se la esperaban los nazis de Azov…”.