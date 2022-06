GUCIPOL, los UMDVERDES y Operación ilegal de espionaje “Operación Columna.

Nuestras vidas empiezan a terminar el día en que guardamos silencio sobre las cosas que importan. Martin Luther King Jr.

Hace ya unos años que los guardias civiles, policías, y otros grupos profesionales y sociales, se unieron en torno a GUCIPOL para exigir la readmisión y reparación de los guardias civiles democráticos, conocidos por los “UMDVERDES”. Compañeros que trabajaron y duro por los derechos constitucionales y por poner coto a la corrupción y favorecer la transparencia. Lo que no gustaba a nadie y especialmente a la casta política que marcó la línea destructiva del estado de derecho. Nosotras fuimos sus pies y sus manos

Mañana viernes el programa de investigación de la sexta, emitirá un especial dedicado al espionaje, dentro del cual figura la delictual Operación Columna, la cual fue entregada por el que escribe a cada ministro de la democracia que se integraba en cada gobierno y a cada director general, llegando incluso a ser veladamente asustado por escrito oficial desde la DGGC, que aún conserva, junto a otros como la “Epidemia Constitucional existente en un puesto de la Guardia Civil por solicitar una asociación y remitiéndolos al psiquiátrico sin acuerdo de facultativo, solo por orden del comandante de puesto”.

Creo que no hay medio comunicación, juzgado, tribunal, ministro, que no recibiera la delictual operación columna y el gulap de la Guardia Civil. Nada ni a nadie les importaba la justicia y la separación de poderes, era como un papel higiénico se la pasaban por las entrepiernas, tal y como le sucedió a Luis Roldán y sucederá a Villarejos, matamos al mensajero y la justicia está mas ciega que nunca o al servicio de los de siempre. Un poco de historia TV

En el reportaje que van a emitir va salir una foto mía con Luis Roldán, a la que yo di autorización. Foto Piñeiro-Roldán Di autorización porque Luis Roldán, fue otro chivo expiatorio, otro mártir más en el camino, como decía: “Es cierto que yo me quedé con dinero, y que hice las cosas mal,pero ya pagué y pagué por todos mis jefes que se llevaron más y mucho más que me he llevado yo”. No hace mucho que lo enterraron, se despidió pidiéndome perdón, es la hora y el momento de que vivamos una catarsis general, seria y verdadera y corrijamos todo lo que nunca se debió hacer, apostar por la democracia y por los derechos humanos.

Tengo que señalar que una característica de los que formamos el MDGC, es que somos personas y que nos guiamos por una máxima humanista o principio esencial: “Tratamos al prójimo como nos gustaría que nos trataran a nosotros”. Cuando vi a Luis Roldán en una prisión de mujeres y aislado, entendí que el sufrimiento y la impotencia debía ser supina, y que a pesar de todo lo que nos hicieron a nosotros, lo de Roldán era superior e indecente, lo aislaban para impedirle cualquier contacto con la sociedad, para eliminarlo socialmente. Inmediatamente me dirigí a él y a sus próximos para ofrecerles nuestra ayuda, nuestro movimiento siempre fue solidario, fraternal, humano. A partir de ahí nuestra comunicación fue intensiva y logramos que saliera de prisión. En una de nuestras entrevistas cena en Zaragoza, nos comunicó que tenía la operación columna y nos fuimos a su despacho donde mi esposa en una rudimentaria fotocopiadora se dedicó durante muchas horas a obtener fotocopias, mientras Luis me iba relatando y contando todo lo que había vivido y como en reuniones con el ministro planificaban nuestra persecución y donde los jueces seguían los dictados de los máximos responsables políticos.

El camino ha sido largo pero ha merecido la pena. Hemos visto que en la guardia civil nadie lucha solo, a pesar de las restricciones de derechos que viven en el cuerpo. Debemos recordar algunos de los hitos especiales, el homenaje de AEGC, Web AEGC en Valdemoro, el homenaje de la UGC Web UnionGC en Cantabria, los apoyos por escrito de todas las asociaciones y sindicatos de las FSE y las resoluciones parlamentarias aprobadas por unanimidad que nunca se han cumplido a pesar de venir de un órgano como es el congreso de los diputados. Como de otros apoyos fuertes, reales y solidarios de los que no puedo hablar en estos momentos pero que destacaré en su día.

Para terminar decir que, nosotros utilizamos tres palabras fundamentales, el perdón, el amor y el miedo, por eso soy, fui y seré amigo de uno de los que más nos persiguió, Luis Roldán Ibañez, el cual me pidió perdón miles de veces, lo hizo de corazón, por eso nos entregó un documento valioso como la Operación Columna. Éste no era el peligroso ni el mayor de los felones, los peligrosos aún están a la espera de marcharse, era uno más que tuvo la decencia de corregir parte de sus actos, eso le da relevancia humana. Ahora que ya casi podemos decir que hemos hecho gran parte de nuestro trabajo, no debemos cegarnos por los que quiere apropiarse de nuestro sacrificio y dolor, en la Guardia Civil nadie lucha solo, antes nombré a unos cuantos pero hay muchos e importantes que se conocerán, si no se conocen ya, que siguen al pie del cañón desde GUCIPOL o fuera de este colectivo, reclamando justicia.

Para finalizar ya, estamos vivos, es un milagro. Nos hicieron de todo y, más. Nos enterraron en la fosa atlántica, pero mal, ni para eso servían, nos derrotaron nunca nos rendimos, a cada reunión que íbamos sabíamos que no serviría para nada, lo que ellos ignoraban es que nosotros ya lo sabíamos, nuestra única pretensión era contaminarlos, que en el universo quedara la huella del dolo y la barbarie para que ni uno solo de ellos pudiera alegar ignorancia. Ingresaron a muchísimos guardias civiles en los psiquiátricos sin mandamientos judiciales o médicos y totalmente cuerdos, de esos centros de internamientos forzosos o Gulaps Españoles, salieron verdaderos locos, personas con más creencia en la justicia y en los derechos humanos, que con el miedo nos hicieron perder todo el miedo al miedo.Nos quitaron tanto que hasta nos quitaron el miedo. Ahora queda la comisión de la verdad, que el gobierno investigue no sólo el espionaje que está de moda sino, el espionaje consentido por cada gobierno para protegerse, el gulap y la operación columna.