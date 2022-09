Moncloa arde: un diplomático revela el contenido de las grabaciones a Sánchez y el chantaje marroquí

Lo escribía hace unos días pero las consecuencias comienzan a sentirse por la amplia repercusión en las redes sociales y en las tertulias de los pocos medios de comunicación que quedan ‘valientes’ en España y sin estar sometidos al yugo de La Moncloa. Tal y como confirman a Periodista Digital fuentes socialistas, en Presidencia del Gobierno, especialmente en el departamento de Félix Bolaños, ya trabajan para contrarrestar, porque ha caído como una bomba, los efectos de ese escrito del que ahora mismo le damos detalles en PD.

La ‘brunete Pedrete’, ese conglomerado de medios públicos y privados que trabajan para lavar la imagen de Pedro Sánchez, lo oculta pero ahora mismo en presidencia del Gobierno existe máxima preocupación por lo que pueda trascender del contenido real (y responsables) de lo robado en su teléfono móvil.

Inocencio Arias, todo un referente en el mundo de la Diplomacia mundial y ex secretario de Estado de Exterior o ex portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores con gobiernos de PP y PSOE, ha dejado bien a las claras que el Rey Mohamed VI está chantajeando al presidente del Gobierno español y que esa es la causa del giro radical en la postura de España con respecto a su ex colonia, el Sáhara.

Chencho Arias no se muerde la lengua y en un artículo publicado en La Razón deja bien claro que existen esas grabaciones:

“Estoy seguro de que los servicios del rey Mohamed han interceptado conversaciones telefónicas de nuestro presidente. Si lo han conseguido con Macron y su gabinete y con 120 altos cargos argelinos; ¿Por qué no iban a hacerlo con Sánchez? ¿Porque es demasiado apuesto, porque mueve muy bien las manos o como premio a que no miente nunca?”.

Arias relaciona estas grabaciones con el cambio de postura de España:

¡La mutación de la postura española no se entiende bien por el mero análisis de alteraciones del tablero internacional, ¿puede una decisión de Trump pesar tanto en Sánchez?, ¿se ha convertido Zapatero en un clarividente observador internacional churchiliano?”.

Pero el famoso diplomático, y contertulio de programas como el de Carlos Herrera en COPE, aporta pistas sobre lo que puede tener Marruecos de Sánchez…

“No se puede lamentablemente descartar que nuestros vecinos han pillado una conversación en la que nuestro Presidente ha deslizado algo sacrílego especialmente para su imagen que es lo que le importa: un comentario diciendo que más pronto que tarde habrá que abandonar Ceuta y Melilla, la exministra zapateril Trujillo ya lo ha pedido en una fantasiosa conferencia llena de informaciones peregrinas que parecía encargada por Rabat”.

Y aporta otra posible versión de los documentos sonoros que obrarían en poder del Rey Mohamed VI y que tanto han perturbado a Moncloa y al propio Sánchez:

“O que hay que hacerle arrumacos a la OTAN pero luego España, ni de coña, aumentará sus gastos en Defensa, que eso lo haga el PP si gana…, o que si se quiere conservar el poder hay que hacerle más regalos, no pequeños, a los separatistas catalanes (la eliminación total del castellano, que la vía judicial se agote en los tribunales catalanes sin dependencia del constitucional….). Dios sabe», concluye el diplomático.