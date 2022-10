Abascal electrocuta a Sánchez y le encuentra un mote genuino al ministerio de Irene Montero

Sobada en todo el morro a Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno comparecía este 13 de agosto de 2022 en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de las medidas anticrisis aprobadas el 11 de octubre de 2022 en el Consejo de Ministros.

Después de una hora de perorata del socialista, llegó el turno del resto de partidos y fue la de Santiago Abascal una intervención memorable y llena de zascas en toda la línea de flotación de Pedro Sánchez.

El líder de VOX se mostró muy crítico con una de las medidas implementadas por el inquilino de La Moncloa, la confiscación a las eléctricas de sus beneficios extraordinarios.

Abascal tumbó la acción de Sánchez porque, a su juicio, ese dinero no iba a repercutir en favor de los bolsillos menos pudientes, sino más bien para beneficiar a ministerios de broma y a millonarios universales como el fundador de Microsoft.

Para el presidente de la formación ‘verde’, las propuestas planteadas por el mandatario socialista no son más que mero maquillaje:

Lo que hoy nos trae aquí usted son migajas, es propaganda, es pan para hoy y hambre para mañana. Es deuda pública para generaciones y generaciones. Es maquillaje para hacer un discurso en el Congreso. No hay una rectificación profunda, señor Sánchez y no hay un ánimo restaurador de la prosperidad de las elecciones, sino una intención de llegar a las elecciones con mejores perspectivas electorales. Eso es lo único que a usted le mueve. No habrá ninguna mejora sustancial en la dramática realidad que viven los españoles hasta que no abordemos el gran cambio estructural que España necesita en materia energética, es decir un portazo a las oligarquías y una puerta abierta a la gente común.