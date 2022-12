Terrorismo machista

Hay alimañas de dos patas. Criminales que matan a su mujer y sus hijos. Hay quien quema viva a su expareja y a la pareja actual de la misma encerrándolos en una furgoneta y prendiéndole fuego. Es lamentable que se esté haciendo política con este drama. Siempre habrá crímenes machistas. Siempre habrá un asesino dispuesto a matar. Como siempre habrá muertos en accidentes de trabajo, en accidentes laborales o asesinatos en la sociedad. Se reparten millones de euros para colocar a amigo/as en chiringuitos con salarios obscenos, mientras una mujer maltratada tiene que huir de su casa con sus hijos sin saber dónde ir semanas después de haber denunciado. Esta inmoralidad sigue pasando hoy. Lo de “víctimas cero” en violencia de género es de la misma miseria moral que el “yo si te creo”.

Los jueces dictan orden de alejamiento, o no, si existen indicios de riesgo para la mujer. ¿Alguna vez se ha imputado a un juez por adoptar medidas de este nivel sin datos objetivos? ¿Y, por lo contrario, por no tomarlas cuando los había? No. Los jueces están obligados a razonar objetivamente lo que deciden y no siempre lo hacen. Lo que no se puede es denunciar, solicitar orden de alejamiento y convivir con la alimaña a la que has denunciado. ¿Por qué pasa esto? porque la alternativa es irse a vivir a la calle con los hijos entre cartones. Si estuviera previsto dotar de vivienda a la mujer y sus hijos amenazados por la alimaña y una ayuda económica justa habrían muerto la mitad de mujeres. La gestión inseparable de lo anterior es controlar que sea cierto, porque habría quien denunciaba de acuerdo con su pareja para seguir viviendo con él a costa del Estado. Conozco un matrimonio en el que ella denunció a su pareja de mutuo acuerdo para cobrar esa paga. Siguen viviendo juntos.

Hay una saturación brutal de denuncias de maltrato sin pruebas en las que se intuye que se trata de obtener ventaja en un proceso de separación. Hay más de 100.000 denuncias cada año de violencia de género que se archivan. ¿Todos son maltratadores impunes o todas son denuncias falsas? Es imposible gestionar ese número de denuncias con rigor con el número de efectivos y con el planteamiento actual de no profundizar en las mismas. Y no profundizar es porque se cae el relato de que las denuncias falsas no existen. Como se cayó el relato de que la violencia vicaría, asesinar a los hijos, era algo que solo hacían los hombres porque se ocultaban los datos de menores asesinados por sus madres. Conocido el dato, en los últimos 15 años han existido más crímenes de menores por sus madres (28) que por sus padres (24). Los dos, hombres y mujeres, que son capaces de matar a sus hijos no pueden vivir en esta sociedad. Prisión permanente revisable de verdad. A trabajar por la comunidad para pagarse el coste de su existencia en prisión. La prisión permanente revisable hoy es un engañabobos. Permite salir de prisión con permisos a partir de 10 años de condena. Y todavía a esta izquierda pijoprogre caviar le parece muy duro. Incluyan en el Código Penal una eximente de miedo insuperable para las mujeres que denuncien falsamente por maltrato; es impunidad, pero si se investigan, se reducirán mucho las denuncias y permitirá un volumen de ellas que se pueda gestionar. Dicha impunidad ya existe porque los jueces, ante las evidencias de que no es que no haya pruebas contra el denunciado, sino que las hay de que es una denuncia falsa, normalmente archivan provisionalmente la inmensa mayoría de ellas lo que impide al denunciado ejercer acciones legales contra la mujer.

Hay jueces que no dan la talla. Que una agresión de un tipo que tiene un arma ilegal que amenaza con llevarse al hijo no motiva ni orden de alejamiento porque su señoría decide primar los derechos del varón sobre los de la mujer y su hijo. Esas cosas pasan. Nadie controla a los jueces y nadie controla ni autoriza herramientas a los policías, que en este caso deberían tener un protocolo de intervención preventiva sin estar días o semanas esperando a que el juez, enterrado en causas, decida sobre si adoptar determinada medida. Uno de los últimos casos de crimen machista lo cometió quien, con orden de alejamiento, llevaba días durmiendo en el coche a la entrada de la urbanización donde vivía su exmujer. ¿Nadie llamó a la policía? Si llamaron y estaba a más distancia de la impuesta legalmente ¿no hay nada que hacer? ¿Puede la policía adoptar medidas preventivas en casos como este y otros?

Las ayudas a mujeres que denuncien deben ser automáticas y luego investigadas. Hay corruptelas en este asunto porque se trata con brocha gorda la utilización de los crímenes sin profundizar en las razones porque se mueve mucho dinero. Hay medidas que no se toman porque la casta política considera cubierta su responsabilidad contabilizado las muertes y creando chiringuitos. Que la directora general de Violencia de Género, hablando del fracaso de las políticas de su Ministerio señale a Interior y Justicia como responsable, en un gobierno serio y no en este Frankenstein a pachas entre el socialismo populista y el populismo bolchevique debería suponer su dimisión inmediata.

Ocurre lo mismo con la atención a MENAS; hay instituciones que reciben millones de euros de los que cobran un salario miles de personas por tener a los menas almacenados; no les enseñan, ni los educan y cuando cumplen 18 años quedan en la calle. Por eso no quieren que vuelvan a sus países con sus familias, porque mantenerlos aquí es su medio de vida. Estamos dirigidos por una casta política donde la acción se dirige a justificar el uso de millones de euros para colocar a sus acólitos. Ocurre con gobiernos de PP y PSOE y se ha normalizado. ¿Quién controla la gestión de estos organismos, que cumplan los fines para los que reciben dinero de todos?

Se ha normalizado la corrupción y vale todo. La ministra de Transportes va en Falcon de Madrid a Valencia para decir a la gente en un mitin que deje el coche privado y use el autobús. El presidente del Gobierno usa Falcon y helicóptero para ir a un concierto a Barcelona, usando personalmente los recursos de todos; vive en un Palacio con todos los gastos pagados, sin límite, y además tiene varios palacios patrimonio del Estado que puede utilizar a discreción: Marismillas, Quintos de Mora, La Mareta… que están en perfecto estado con seguridad, limpieza, personal contratado, luz, agua y sin límite de gasto para el confort de este cacique actual, que se parece mucho a los anteriores y al que sustituirá otro que aparte de algún maquillaje de propaganda seguirá haciendo lo mismo. Porque lo que está podrido es el sistema, es la manga ancha del uso de los recursos de todos impunemente, derrochando y sin austeridad. España es una sociedad enferma.