Sánchez Dragó rompe su silencio y lanza este contundente análisis de la “operación Tamames”

Fernando Sánchez Dragó rompió su silencio.

Después de días desde la votación de la moción de censura presentada por VOX contra el Gobierno de Pedro Sánchez, el reconocido escritor decidió ofrecer públicamente su valoración de la “operación Tamames”.

Es importante recordar que Sánchez Dragó fue quien ayudó a gestionar que el economista fuera el candidato del partido de Santiago Abascal, llegando a reconocer que: “Mi papel es parecido al del que mete la llave en un coche y lo pone en marcha”.

A través de sus redes sociales, el reconocido intelectual fue rotundo sobre el balance de la moción de censura:

“Tras leer muchas idioteces (y algunas que no lo son) en la prensa, tras hablar con la gente y pulsar sus opiniones, tras recibir decenas y decenas de tuits y de correos, llego a la conclusión de que la operación Tamames fue un acierto. Me alegra haber participado en ella”.

Unas palabras que evidencian que, así como también lo considera VOX, la moción no solo fue favorable para los de Abascal, sino que también fue un escenario idóneo para demostrar la nefasta gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

La llave de la moción

El pasado 17 de marzo, Sánchez Dragó conversó con Carlos Herrera sobre cómo se gestó la moción de censura propuesta por VOX.

Durante su intervención en el programa ‘Herrera en COPE’, recuerdó que el pasado 11 de enero se reunió con Abascal y Kiko Méndez Monasterio, que son «buenos amigos» suyos. Explicó que este encuentro no tenía ninguna intención política por detrás sino que se trataba de una reunión social.

Detalló que él «no se mete en política» pero que «al rededor de un vaso de vino, salen a relucir muchas cosas». Entre ellas destaca que en el ambiente se hablaba sobre la necesidad de presentar una moción de censura para «denunciar en público las deficiencias, las carencias y los errores cometidos por el actual Gobierno».

Ante esto, Sánchez Dragó asegura que le preguntó a Abascal y a Méndez que porqué no presentaban ellos el proceso parlamentario, ya que «tenían unos meses mareando la perdiz». Le explicaron que la gran piedra era el candidato que encabezaría la moción, algo que es obligatorio de acuerdo a lo que establece la Constitución y la normativa parlamentaria.

«No es fácil encontrar ese candidato porque no se trata de que sea Santi Abascal, no se trata de que sea una moción de censura de VOX, partidista, sino una moción de censura general. Una moción de censura dirigida no solo a los Parlamentarios sino dirigida al conjunto de la nación. Dirigida a la gente».

Detalla que ante esta diatriba, comenzaron a definir «cómo debería ser esa persona» y confiesa que sugirió que fuera un «primus inter pares, que tenga una trayectoria personal, pública y privada, impecable y al mismo tiempo, que tenga un perfil que no coincida exactamente con el perfil de la derecha. Que incluso tenga un pasado más o menos izquierdista, sin llegar a extremos».

Luego de barajar varios nombres, y descartarlos por diversos motivos, llegó a la figura del economista.

Indica que buscaba un perfil al «estilo De Gaulle, en Francia», que cuando se desató la crisis de independencia en Argelia, se recurrió a él. Y que pensando en una persona de ese estilo se le «ocurrió el nombre de Ramón Tamames». Y confiesa que el nombre tomó por sorpresa a los de VOX:

«Quedaron un poco sorprendidos».

Sánchez Dragó señala que propuso su nombre porque reunía las características que consideraba necesarias para liderar la acción parlamentaria.

También develó otro secreto: que Tamames siempre ha soñado «si no ser jefe de Gobierno, algo parecido a serlo», por lo que estaba seguro que aceptaría encabezar la moción de censura.

Confiesa que fue él quien le propuso la candidatura al economista a solicitud de Abascal y Méndez, y que lo hizo por teléfono. «Llegué a mi casa, lo llamé e inmediatamente aceptó. Aceptó negociar, a hablar».

Sobre las negociaciones, detalla que estuvo en los tres primeros encuentros entre las partes y que «todo fue coser y cantar» porque a pesar de que no estaban de acuerdo en todo, sí en los temas fundamentales.