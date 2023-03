Así cierra Abascal la boca a una periodista de laSexta en la rueda de prensa con Tamames

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha dejado en ridículo a una periodista de laSexta en directo durante la rueda de prensa que ofreció junto al economista y candidato para la moción de censura, Ramón Tamames.

La reportera intentó azuzar a los políticos con preguntas dirigidas tanto a Abascal como a Tamames pero con un mismo eje: las diferencias entre el líder de VOX y el economista. E incluso, en las diferencias con el Partido Popular (PP).

Y es que las preguntas no escondieron en ningún momento la intención. A Tamames le preguntó si «sigue pensando que el cambio climático es una realidad de la que no se ha enterado VOX» y si consideraba que «España es una nación de naciones» y sobre una posible reunión con Meritxell Batet, la presidenta del Congreso. A Abascal, le inquirió sobre «qué le parecía que Tamames compartiera los objetivos de la Agenda 2030 que tanto critican» y si volvería a a insistirle al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para cambiar la abstención por el sí a la moción de censura.

Ante las preguntas realizadas por Ángela Vera, el parlamentario pidió responder primero a las cuestiones planteadas por la reportera de laSexta. Fue contundente y la dejó en ridículo con una sola frase: «He hablado de ello al inicio de la comparecencia». Además, destacó que la periodista no era «independiente» ya que la pregunta respondía a la agenda de la los medios que pertenecen a la brunete pedrete.

«Ha preguntado al profesor Tamames por dos discrepancias y a mí por otra. He hablado de ello al inicio de la comparecencia. Hemos presentado al profesor Tamames precisamente porque es independiente. Porque puede representar a españoles mucho más allá de los que represento yo. Si quisiésemos presentar a alguien que defendiese el programa político de VOX pues, me habría presentado yo; pero buscábamos una figura independiente. Yo no soy una figura independiente, quien pregunta tampoco. Nosotros no podríamos ser los candidatos. Ramón Tamames perfectamente puede representar ese papel».