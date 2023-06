Aló Presidente fue un programa de televisión protagonizado por el que fue presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que a su vez era el moderador. En el programa se anunciaban a bombo y platillo las iniciativas políticas del gobierno. Con la misma finalidad, el ahora expresidente de Ecuador, Rafael Correa, también tenía un programa de radio y televisión que dirigía personalmente.

Pues bien, al más puro estilo bolivariano, el presidente Sánchez ha inaugurado como presentador un programa de TV en la propia sede de su partido con la finalidad de decir lo que no han hecho y anunciar lo que tampoco harán, por ejemplo sobre la hucha de las pensiones. La primera supuesta entrevista fue al ministro en funciones de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que en realidad lo que contestaba era lo que decía Sánchez. El entrevistador entrevistado. Una autoentrevista para darse autobombo con los aplausos solicitados por el propio Sánchez al teledirigido “público”, conformado por ministros exclusivamente del PSOE, cargos, militantes y asalariados, que seguían a pie juntillas las instrucciones de su presentador y a la vez moderador. Hoy tuvo de invitado en su televisión a otro ministro el de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que prometió lo que nunca hizo. Más de lo mismo. Continúa su precampaña.

La gira electoral de Sánchez está en su propio plató de televisión, sin mítines, ni presencia de periodistas. El periodista es él, el todo poderoso. Desde el púlpito populista de su programa difunde el catecismo de inagotables promesas luego incumplidas en la realidad material, dado que no recuerda sus sueños al no haberlos formado en su hipocampo.

Ahora bien, Sánchez no tiene un pelo de tonto, lo demostró una vez más con la inesperada convocatoria de elecciones generales, cogiendo con el paso cambiado a todos los partidos, incluido el suyo propio, y aunque casi nadie lo da con posibilidades de seguir gobernando. ¡¡¡Mucho cuidado!!! puesto que Feijóo y también Abascal con sus estrategias pueden estar facilitando su continuidad en La Moncloa. A tal respecto, nadie puede entender que en Valencia haya acuerdo, pero no en Extremadura. La falta de entendimiento de ambos partidos ha resucitado a un moribundo, el PSOE, que no sólo se hizo con la Presidencia de la Asamblea sino también con la mayoría de su mesa. La generalidad de los votantes nunca entenderán que en Extremadura el centro derecha, a pesar de tener la mayoría absoluta de diputados, no gobierne y se repitan las elecciones.

Como señala Santiago González “María Guardiola es un alma de cántaro, un alma de botijo extremeño que se ha propuesto ser adelantada de la rara estrategia de Feijóo para sacar al felón de La Moncloa. Ese debe ser el objetivo fundamental”. Es una operación de Alto Riesgo de la nueva baronesa roja del PP, como dice David Vigario desde Mérida para el Mundo. Asombra que se deje afear las malas compañías por un tipo que se codea con los herederos del terror, los separatistas, los golpistas y los fans bolivarianos. No existe un solo sondeo que permita al PP la ilusión de sustituirle en solitario. Tiempo al tiempo.