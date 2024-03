Tellado (PP) pone frente al espejo al ‘encubridor’ Bolaños (PSOE) por la corrupción de su Gobierno

Miércoles negro para el Gobierno PSOE.

Miguel Tellado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, zarandeó de lo lindo al socialista Félix Bolaños en su turno de palabra durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados este miércoles 20 de marzo de 2024:

“Señor Bolaños, esta legislatura es un gran fraude. Compraron ustedes la investidura a través de una transacción corrupta. Ustedes compraron impunidad, compraron los votos de la investidura a cambio de impunidad judicial. Impunidad judicial para que desde el Gobierno pudiesen seguir haciendo de las suyas. Este es un Gobierno a la fuga, un Gobierno en apuros. Robaron desde distintos ministerios y varias comunidades autónomas durante la pandemia a cargo de comisiones y, ahora, vemos a la ministra de Hacienda metida en un gran lío, a la señora Montero metida en un gran lío por revelar información confidencial de un contribuyente. Dará explicaciones donde corresponde que es en los juzgados. Y hemos visto también al señor Marlaska metido en un gran lío. Es el responsable de haber hecho desaparecer los móviles del Tito Berni para tratar de archivar esa causa. Y es el responsable también de hacer borrar correos electrónicos. Para no colaborar con la justicia. Señor Bolaños, ¿cuál es la relación de su Gobierno con la corrupción?”.

El ministro de presidencia respondió mirando para otro lado sin contestar a la pregunta del diputado popular:

El resultado fue un repaso épico de Tellado que, volvió a poner contra las cuerdas a Bolaños a cuenta de la corrupción del PSOE y la permisividad del ministro de la Presidencia:

“Le agradezco las recomendaciones literarias, señor Bolaños. Pero la realidad es que usted retrata perfectamente lo que es este Gobierno. Mire, los dos grandes negociadores de este Gobierno son el señor Cerdán y usted. No hay más palabras, no hay más cuestión. Es que son los dos grandes hacedores de este Gobierno. Mire, esto es una sesión de control, este no es un debate político entre dos partidos. De momento ustedes son Gobierno, pronto serán oposición. Nosotros preguntamos y ustedes contestan. Mire, tiene que aceptarlo. Usted forma parte de un Gobierno corrupto. Porque ofrecer impunidad a delincuentes a cambio de apoyo político, solo se puede llamar corrupción. Rebajar las penas de malversación a cambio de apoyo político, solo se puede llamar corrupción. Colocar al frente de instituciones públicas a militantes y amiguetes socialistas, solo se puede llamar corrupción. Tratar de ocultar en la peor de la pandemia cómo robaban desde ministerios afines a usted, solo se puede llamar corrupción. Que familiares del Gobierno mantengan reuniones con empresarios que luego reciben ayudas, se llama corrupción. Y usted, ¿sabe qué ha hecho?. Taparlo, taparlo, taparlo. Ese es el ministro de la Amnistía. Tapar la corrupción.