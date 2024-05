A los Guardias Civiles Democráticos. Al Sargento Páez.

José Morata, Alejandro Borja: Los derechos humanos no se mendigan se exigen. Treinta años de ignominia y de desobediencia al TEDH y al Congreso de los Dipu-tados.

Puse mi corazón en pie para recordar lo que tú habías olvidado.

Estos días y fechas pasadas, grupos y entidades de diversas posiciones vienen recordando y planteando acciones en defensa de los conocidos como “UMDVERDES”, recordando a los Guardias Civiles perseguidos y separados del servicio por denunciar activamente la corrupción y a los responsables de la misma desde los años noventa. Hablan de cuatro pero no es cierto, falta uno, una pieza activa que junto con su pareja protagonizaron actos públicos de gran calado y de gran interés, estoy hablando del Sargento guardia civil, Juan Manuel Páez.

Paez fue expulsado, pero no sólo eso, sino que, fue expulsado sin habérselo notificado al día de hoy, en una Guardia Civil que es un estado dentro de un estado. Se entero por su hermano que al cabo de dos meses le dijo que había sido publicado en el BOGC. Después de meses y sin ser ya guardia civil afecto al régimen disciplinario ilegal –Sentencia del TEDH que condenó a la Guardia Civil por delitos de detención ilegal– cuando entraba en un supermercado fue detenido por la Guardia Civil, acusado de sedición e ingresado en un psiquiático militar, en este estado putrefacto todo ha valido y todo ha servido contra los derechos humanos y civiles.

Comencé este artículo diciendo que puse mi corazón en pie para recordar lo que tú —Páez— habías olvidado, y no quiero ni queremos que la tontería se pongan de nuevo en primera fila para ser vista. Nadie te pagará o nos pagará lo que hemos sufrido ni han sufrido nuestras familias, no nos pusieron de rodillas nunca, ni fueron capaces de vencernos, ni serán capaces de que nos rindamos. Fuimos formados para la guerra pero amamos la paz.

Quiero recordarte aquel viejo lema que paseamos por toda la geografía española, “Tenemos la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza”. La razón y la verdad acabarán por imponerse y nadie ni nada puede dejarte fuera y olvidado.

Hace unos días se celebró un acto importante de la AUGC, el cual agradecemos y especialmente a la organización y a todos; todos reconocen el trabajo hecho y solicitan el reingreso y la readmisión de los expulsados. No es nuevo, casi todos los colectivos lo vienen haciendo, es como hacer un discurso y una alabanza en el desierto que luego se pierde en el viento. No hablemos de las sentencias aprobadas por el TC, por el TEDH, las resoluciones parlamentarias aprobadas reiteradamente en el congreso de los dipu-tados de España, y de las resoluciones publicadas en el boletín oficial de la Guardia Civil, como bien sabes aparcadas y riéndose de la ley y del derecho. Así nos va, ya nadie cree en la ley, en la justicia, ni en los tres poderes del estado Español.

Emociona ver a nuestras mujeres declarar su lucha y pedir la readmisión, es emocionante ver cómo Alejandro Borja, salía preso y detenido por solicitar en democracia una asociación y libertad de expresión, hechos delictuales amparados por todos los gobiernos democráticos y por el actual que sigue el mismo camino.

Puse mi corazón en pie para recordarte lo que tú no has olvidado, al igual que todos y muchos de los que han estado en el acto de la AUGC —Asociación Unificada de Guardias Civiles—. “Puse mi corazón en pie… para recordarte y recordar al que ya no está entre nosotros a nuestro fiel amigo y gran apoyo “José Manuel Sánchez Fornet”.

Para ir terminado. Los grandes equipos hablan de hechos, éstos son los que rinden homenajes a las palabras, después de más de treinta años de palabras, ni la justicia, ni los gobiernos, ni el estado democrático y de deshecho ha sido corresponsable de las actividades delictuales cometidas contra toda la sociedad y contra los guardias civiles democráticos. No esperamos nada de ninguno, el reflejo es la sociedad en la que estamos viviendo, donde el lema es: “Dime un político que diga una verdad y te diré un hombre que miente”. La victoria será nuestra y sólo nuestra, y de aquellos que se han ido, pero, que están ausentes no desaparecidos —Ejp Fornet—.

Para finalizar ya, “Puse mi corazón en pie para recordar lo que tú habías olvidado”. Has sido expulsado y nunca te abandonaremos, no son cuatro, son cinco y alguno más. Son otros que han sido ingresados por la fuerza sin patología alguna en los psiquiátricos de una democracia nazi, a los que nosotros apodamos como los “Gulaps del régimen democrático de España”, son otros que fueron perseguidos por la criminal operación columna por la que pedimos la “comisión de la verdad”. Son los sin voz que nunca olvidaremos y que tampoco el universo olvida. Te lo dice un gallego desde el alma de galicia. Siempre a tus órdenes mi Sargento.