El incompetente Sánchez tardó más de 6 horas en comparecer, no explicó las causas del apagón y no admitió preguntas

Pura incompetencia.

Y mucho desprecio a la ciudadanía.

El gran apagón eléctrico que ha sumido a la península ibérica en la oscuridad este 28 de abril de 2025 ha puesto de manifiesto no solo la fragilidad de nuestras infraestructuras energéticas, sino también la nula capacidad de reacción del Gobierno socialcomunista ante una crisis de magnitud.

Mientras millones de ciudadanos permanecían sin suministro eléctrico, pasamados y hasta asustados, el socialista Sánchez se ‘rascaba el nardo’.

Literalmente.

El marido de Begoña tardó más de seis horas en comparecer públicamente, y cuando finalmente lo hizo, evitó dar explicaciones concretas sobre las causas y no admitió preguntas de los periodistas.

El colapso eléctrico, calificado como «cero energético» por los expertos, comenzó aproximadamente a las 12:30 horas, afectando a toda España peninsular, Portugal y parte de Francia.

Sin embargo, no fue hasta pasadas las 18:30 horas cuando el presidente del Gobierno decidió dar la cara, tras una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional.

Una comparecencia tardía y sin respuestas

En su breve intervención, Sánchez se limitó a señalar que «todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos del apagón y no descartamos ninguna hipótesis». El presidente hizo un llamamiento a la ciudadanía para evitar especulaciones y seguir únicamente fuentes oficiales, pero paradójicamente, fue incapaz de ofrecer una explicación clara sobre lo sucedido, optando por una comparecencia sin preguntas que dejó a los medios y a la ciudadanía con más dudas que certezas.

Esta actitud contrasta notablemente con la del primer ministro portugués, Luís Montenegro, quien compareció en varias ocasiones durante la jornada y fue mucho más explícito en sus declaraciones. Montenegro no dudó en señalar que el origen del problema no estaba en Portugal: «Sabemos que el origen no fue en Portugal; como sabemos, nosotros tenemos la interconexión con España y todo apunta a que fue allí donde se originó toda esta situación».

Portugal señala a España mientras Sánchez guarda silencio

Mientras el Gobierno español mantenía un hermético silencio sobre las causas, desde Portugal se lanzaban mensajes claros apuntando a España como origen del problema. El primer ministro portugués no solo indicó que el apagón se había originado en territorio español, sino que mantuvo informada a la ciudadanía a lo largo de toda la jornada sobre la evolución de la situación.

«Todo apunta a que tiene su origen en España», afirmó Montenegro, quien además descartó que se tratara de un ciberataque, una de las hipótesis que se barajaron durante las primeras horas. Esta transparencia contrasta con la opacidad del Gobierno español, que se limitó a activar los protocolos de emergencia sin ofrecer explicaciones concretas sobre lo ocurrido.

Un país paralizado durante horas

El apagón ha provocado el caos en todo el territorio nacional. El transporte público se ha visto gravemente afectado, con la suspensión del servicio en metro, cercanías y trenes de larga distancia. Los semáforos dejaron de funcionar, provocando importantes atascos en las principales ciudades. Los supermercados se vieron obligados a cerrar sus puertas, y muchos establecimientos comerciales tuvieron que suspender su actividad.

Red Eléctrica Española informó que la recuperación total del sistema podría tardar entre seis y diez horas tras el apagón masivo. A las 18:00 horas, la compañía indicó que ya había «suministro eléctrico en áreas de Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y La Rioja», sumándose posteriormente otras regiones como Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha.

La profecía incumplida de Sánchez

Resulta cuando menos irónico recordar las palabras del presidente Sánchez hace apenas unos meses, cuando aseguró categóricamente que «no va a haber apagones de electricidad» en España. Esta promesa, que ahora se revela como una profecía incumplida, pone en entredicho no solo la previsión del Gobierno, sino también su capacidad para garantizar el suministro eléctrico en un país cada vez más dependiente de la energía.

El director de Servicios a la Operación de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, explicó pasadas las 21:00 horas que el origen del colapso había sido la «desconexión del sistema de interconexión europeo por Francia». Sin embargo, esta explicación técnica llegó tarde y no fue respaldada por una comunicación oficial del Gobierno que aclarara los detalles y el alcance del problema.

Hipótesis contradictorias sobre las causas

Durante las horas de silencio informativo por parte del Gobierno español, se dispararon las hipótesis sobre las causas del apagón. La agencia Reuters informó inicialmente que REN (Redes Energéticas Nacionais, el equivalente portugués a Red Eléctrica de España) había adelantado que un extraño fenómeno meteorológico en España podría estar en el origen del apagón, relacionado con «oscilaciones anómalas en las líneas de muy alta tensión» atribuidas a un raro fenómeno conocido como «vibración atmosférica inducida». Sin embargo, fuentes de este organismo desmintieron posteriormente esta información.

Otra de las especulaciones fue la del ciberataque, hipótesis que cobró fuerza cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, señaló que de acuerdo con la información que le trasladaba el centro de ciberseguridad autonómico «todo apunta a que un apagón de esta magnitud solo puede deberse a un ciberataque». No obstante, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, indicó desde Bruselas que no había «indicios de que haya sido provocado».

Reacciones internacionales

La magnitud del apagón ha provocado reacciones a nivel internacional. El presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, descartó por el momento la opción del ciberataque y señaló que «los operadores de la red en ambos países están trabajando para encontrar la causa y restablecer el suministro eléctrico».

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó haber hablado por teléfono con Pedro Sánchez, reafirmando «el apoyo de la Comisión Europea en el seguimiento de la situación con las autoridades nacionales y europeas». «Coordinaremos esfuerzos y compartiremos información para ayudar a restaurar el sistema eléctrico», añadió la mandataria alemana.

Un «cero energético» sin precedentes

Los expertos califican lo ocurrido como un «cero energético», es decir, el colapso total del sistema eléctrico de un país o una gran región, donde la red deja de suministrar energía de manera completa. No se trata de un simple corte de luz en una ciudad o un barrio, sino de una interrupción masiva y generalizada que afecta a millones de personas simultáneamente.

Recuperar un sistema tras un cero energético no es sencillo: se requieren procedimientos especiales para reactivar las centrales de generación eléctrica sin depender de la red, lo que puede llevar desde varias horas hasta incluso días.

La gestión de la crisis, en entredicho

La gestión de esta crisis por parte del Gobierno ha sido duramente criticada por la oposición y por numerosos expertos. La tardanza en comparecer, la falta de explicaciones claras y la ausencia de un liderazgo visible durante las primeras horas del apagón han puesto en entredicho la capacidad del Ejecutivo para gestionar situaciones de emergencia.

Mientras tres comunidades autónomas —Madrid, Andalucía y Extremadura— solicitaron la activación del nivel 3 de emergencia para que el Ejecutivo central asumiera el control de la situación, el presidente Sánchez permaneció en silencio durante horas, dejando a los ciudadanos sin información oficial sobre lo que estaba ocurriendo.

¿Sabías que este tipo de apagones masivos son extremadamente raros en Europa occidental? El último de magnitud similar ocurrió en Italia en 2003, cuando 56 millones de personas quedaron sin electricidad durante unas 12 horas. En España, nunca se había producido un corte de suministro de estas características que afectara a todo el territorio peninsular simultáneamente, lo que convierte este episodio en un hito histórico por razones poco deseables.