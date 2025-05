Un espontáneo pone en órbita el informativo de Antena 3 con un grito colosal: «¡Sánchez, hijo de p*ta!»

Ha vuelto a pasar.

En esta ocasión fue este pasado fin de semana del 10-11 de mayo de 2025 en la Feria de Sevilla.

En plena conexión con el recinto hispalense, el periodista Matías Prats (Antena 3 Noticias) vio como su reportero era interrumpido por un espontáneo con un grito ya de sobra conocido:

El momento, evidentemente se convirtió en viral e hizo recordar otros instantes en los que reporteros de otras cadenas también vieron troleados sus directos o incluso que el presidente del Gobierno socialcomunista padeciese en directo las críticas mordaces de esos ciudadanos cabreados.

El 25 de enero de 2023, en el programa ‘Hablando Claro‘ de TVE, un hombre en Cazalegas (Toledo) interrumpió una conexión en directo insultando a Pedro Sánchez con frases como «Que te vote Txapote», «Socialista, hijo de puta, genocida» y otros improperios.

El 7 de julio de 2023, durante un directo de ‘La hora de La 1’ en Pamplona, en el primer encierro de San Fermín, un joven gritó «Que te vote Txapote, Sánchez» interrumpiendo una entrevista.

Algo que se repitió los días 8 y 9 de julio de 2023 en otras conexiones de TVE durante los encierros de San Fermín, donde se escuchó con claridad el grito «Que te vote Txapote», incluyendo uno en la plaza de toros con cánticos masivos.

Uno de los episodios más recordados fue el 15 de abril de 2024, protagonizado por Lucho. Durante una visita de Pedro Sánchez al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), este ciudadano gritó su ya famoso, «¡por siete votos tienes el culo roto, dimite!» en un evento cubierto por medios y que rápidamente fue dado por las diferentes cadenas de televisión.

El último hecho que cobró relevancia se produjo el 4 de mayo de 2025: Se reportó en las diferentes redes sociales que una multitud gritó «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» en las fiestas de Jaca.

El origen de las protestas en directo contra Sánchez comienzan a tomar relevancia tras el verano de 2022.

Por mucho que el PSOE y el propio Gobierno socialcomunista de España se empeñaran en que la presencia de Pedro Sánchez en esa ‘tourné’ por 30 localidades que arrancaba en Sevilla fuese un baño de masas, lo cierto es que la realidad fue muy diferente.

Porque antes de llegar al escenario acotado por cargos, afiliados y simpatizantes socialistas en la capital hispalense, el presidente socialcomunista tuvo que atravesar unos metros antes de llegar al lugar escogido.

Justo el tramo que los organizadores no pudieron manipular a su antojo. Porque el acto en sí no estaba destinado, precisamente, para la gente, sino para los adeptos al PSOE, los palmeros de un Sánchez dispuestos a dejarse la piel de las palmas de la mano en aplaudir ovejunamente a su líder.

Allí, en el exterior del recinto donde iba a dar su mitin, miles de personas le aguardaron para decirle a la cara que estaban en contra de su gestión y, especialmente, que no tragaban con el indigno gesto perpetrado en esta semana que se cierra, la del acercamiento a cárceles del País Vasco de etarras como el asesino de Miguel Ángel Blanco, el sanguinario Txapote, o Henri Parot.

#LoMásVisto | Se escuchan pitidos durante la intervención de Sánchez en el primer acto del ‘Gobierno de la Gente’ en Sevilla: «Gracias a todos por el recibimiento que me habéis dado, incluso a aquellos que muestran tener bastantes pulmones» https://t.co/eaftyiZ54B pic.twitter.com/WEjdQb4414

De ahí que hubiese varias pancartas en las que se podía leer «Fuera Sánchez» y «Sánchez, que te vote Txapote».

Sin embargo, el inquilino de La Moncloa, que gasta jeta de hormigón armado, se permitió el desvarío de tomarse, al menos de cara a los asistentes a su mitin confeccionado a mayor gloria suya, a la ligera las protestas de los ciudadanos:

Gracias a todos y a todas por el recibimiento que me habéis… incluso también a incluso a aquellos que muestran, la verdad tener bastantes pulmones. Pero no nos van a esconder, no nos vamos a callar, vamos a explicar las cosas; estamos haciendo muchas cosas por los sevillanos y sevillanas y por los españoles y españolas.