Feijóo: «Durante una época de su vida la prostitución le vino bien a Sánchez en el ámbito personal y patrimonial»

Pues ese cuento ya no cuela .

En pleno verano político, Pedro Sánchez vuelve a estar en el centro del huracán.

No por una crisis internacional ni por una reforma legislativa de última hora, sino por los negocios de saunas y prostíbulos que durante décadas gestionó el padre de su esposa, Begoña Gómez.

Una historia conocida en los mentideros políticos, pero que ha estallado con fuerza renovada tras las recientes declaraciones en el Congreso del líder del Partido Popular, quien ha acusado abiertamente al presidente de haberse “beneficiado patrimonialmente” del negocio de la prostitución durante años.

Acusación que reiteró con firmeza este viernes 12 de julio de 2025, desde Barcelona:

“He hecho una crónica sobre esos negocios que ustedes han publicado desde hace más de diez años. En el año 2014 o 2015, ustedes informaron a los ciudadanos de los negocios de la familia del presidente del Gobierno y, por tanto, yo no he hecho ninguna crítica.”

“Yo simplemente describí una situación, y lo que no puedo aceptar bajo ningún aspecto es lecciones de moralidad desde la inmoralidad. Una persona, para hacer alguna propuesta, tiene que tener alguna legitimidad. Y cuando una persona se convierte en adalid en contra de la prostitución, lo mínimo que tiene que hacer es tener la humildad para reconocer que, durante una época de su vida, esa prostitución le vino bien».