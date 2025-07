El PSOE se desploma: PP y VOX rozan los 200 escaños y el ‘Frankenstein’ ya no suma

Si hoy hubiera elecciones, Pedro Sánchez y su cuadrilla de maleantes tendrían que salir corriendo hacia República Dominicana.

Pintan bastos para la izquierda y la ‘Brunete Pedrete’ periodística.

El tablero político español vive una de sus mayores sacudidas desde la restauración democrática.

A fecha de 13 de julio de 2025, las últimas encuestas dibujan un panorama desolador para la sectaria izquierda y sus compinches periféricos: el PSOE se precipita a mínimos históricos, mientras PP y VOX acarician los 200 escaños.

Todo ello impulsado por el descrédito del Gobierno del marido de Begoña y el desgaste del sanchismo.

El centro derecha suma ya más del 50 % de los votos, lo que dejaría a la izquierda y sus aliados periféricos sin capacidad para reeditar un pacto Frankenstein ni arrebatar la investidura a Feijóo.

Si hoy se celebrasen elecciones generales, la caída socialista sería tan abrupta que ni sumando con Sumar, nacionalistas e independentistas de derechas y de izquierdas, lograrían acercarse a la exigua mayoría que les permitió en 2023 seguir en La Moncloa.

Así lo reflejan los sondeos de Target Point para El Debate, GAD3 para ABC y otros institutos demoscópicos: la tendencia es clara y sostenida.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez deben aclarar el papel real que hacían en los prostíbulos de Sabiniano, su suegro y padre, porque las informaciones que salen sitúan a ambos como proxeneta y madame del negocio

Y algo tiene que ver en ello, la brutal sacudida que dio Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez en el debate parlamentario del pasado 9 de julio de 2025.

Con una audacia no habitual en el líder del PP, sacó a relucir los prostíbulos del suegro del marido de Begoña.

Como escribe Carmen Martínez Castro, fue como si un martillo destrozara el escaparate de la doble moral reinante en la política española: «En un país donde la ley del embudo reina —donde lo que vale para unos no aplica a otros—, este golpe dejó en evidencia la hipocresía. Porque, claro, lo normal es que la izquierda ataque a familiares, manipule o mienta sin pudor, mientras que un ministro del PP dimite por un hermano con una cuenta en Panamá o una ministra por los negocios de su marido, aunque no tengan culpa. Pero ¡ay!, mencionar al suegro de Sánchez es cruzar una línea sagrada. Feijóo, sin embargo, decidió que ese cuento ya no cuela».

Feijóo era plenamente consciente que su brutal jugada desataría una tormenta de críticas desde el Gobierno Frankenstein y las tertulias repletas de periodista de la ‘Brunete Pedrete‘, pero aun así dio entidad parlamentaria a un tema que no pasaba de cotilleos digitales.

¿Por qué ahora?

Las encuestas lo explican: el PSOE está perdiendo el voto femenino, clave en las supervivencias de Sánchez, tras escándalos como el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, con su machismo obsceno, o la caída de Paco Salazar por actitudes similares.

Feijóo, al sacar el tema de los prostíbulos, no solo juega con las reglas de la izquierda, sino que pone el dedo en la llaga de un problema que, lejos de ser un asunto de “cuatro golfos”, parece haber acompañado al amo del PSOE desde el inicio.

Citar las "saunas" prostíbulos del papá de Bego le hace pupa al Psoe, sin embargo ellos pueden enfangar a la mujer de Feijóo, al novio de Ayuso, etc etc etc, eso es güeno para la secta socialista.

Desgaste socialista: corrupción, crisis interna y debacle electoral

El PSOE atraviesa una crisis terminal. La tormenta perfecta de escándalos ha dinamitado su suelo electoral: el caso Cerdán, con el exsecretario de Organización en prisión por corrupción, ha sido la puntilla que ha sellado el destino del partido.

A esto se añaden las sospechas sobre financiación ilegal y las polémicas grabaciones en prostíbulos que salpican al entorno más cercano de Pedro Sánchez, incluida la figura de su marido, Begoña Gómez.

El dato es demoledor: los socialistas apenas retienen un 26 % del voto estimado (106-108 escaños), perdiendo cerca de 1,3 millones de votantes desde 2023.

Se trata de un descalabro récord en los siete años que Sánchez lleva en Moncloa. La percepción pública asocia cada vez más al PSOE con corrupción —la segunda preocupación nacional tras la vivienda— y la presión interna en Ferraz es ya máxima.

En palabras recientes recogidas en medios digitales:

“Ahora sí que estamos al borde del derrumbe de Sánchez y cerca del fin del sanchismo”.

PP y VOX: crecimiento imparable y mayoría absoluta

Mientras el PSOE se hunde, el Partido Popular y VOX encadenan meses de subidas consecutivas. Según la encuesta de Target Point para El Debate:

El PP obtendría el 34,6 % del voto (150-151 escaños), con una ventaja de 8,6 puntos respecto al PSOE.

obtendría el 34,6 % del voto (150-151 escaños), con una ventaja de 8,6 puntos respecto al PSOE. VOX sube al 15-16 % (49-51 escaños), consolidando su papel como socio imprescindible para una mayoría amplia.

En total, ambos partidos sumarían más del 50 % de los votos (50,2 %) y rozarían los 200 diputados. Esta cifra supera holgadamente la mayoría absoluta (176) e imposibilita cualquier intento de reeditar un Gobierno Frankenstein por parte de la izquierda y sus aliados nacionalistas o separatistas.

El centro derecha gana casi cinco puntos respecto a las generales de 2023, mientras que la izquierda pierde casi siete puntos en solo dos años. La tendencia parece irreversible a corto plazo.

Juan Soto Ivars DESTROZA a Sánchez y al Gobierno: "Hay dos estructuras que se ven desde el espacio. La muralla China y la cara de cemento que tiene el gobierno para salir por la tajante con el asunto de las saunas y los prostíbulos de la familia de Begoña Gómez".

Feijóo acaricia los 10 millones de votos

Una pregunta recorre Madrid: ¿puede Alberto Núñez Feijóo alcanzar los míticos 10 millones de votos? Los analistas lo ven posible si se mantiene la desmovilización progresista y continúa el trasvase hacia el bloque conservador. Feijóo lidera a un PP en plena forma, recuperando fidelidad entre antiguos votantes y capitalizando el voto útil anti-Sánchez.

El propio Narciso Michavila, presidente de GAD3, lo sintetizaba así hace escasas horas:

“La verdad de las encuestas es que el PP saca ocho puntos al PSOE y VOX está muy fuerte”.

Según estimaciones recientes:

El PP podría superar los 9 millones largos si arrastra parte del voto indeciso.

VOX crece especialmente entre electores jóvenes y desencantados con Sumar.

El efecto “fin del sanchismo”: ¿estamos ante un cambio de ciclo?

No se trata solo de números. La sensación en la calle —y entre cuadros intermedios socialistas— es que “ahora sí” estamos ante el final político de Pedro Sánchez.

El desgaste personal es palpable; ha perdido buena parte del favor femenino tras estallar las grabaciones en prostíbulos vinculados a su entorno más cercano. Su imagen pública nunca había estado tan tocada.

La presión interna en La Moncloa es máxima. Dirigentes históricos temen una desbandada electoral similar a la vivida por el PASOK griego tras años en el poder. Las encuestas internas no son mejores: hay miedo real a una caída por debajo del umbral psicológico del centenar de escaños.

Mientras tanto:

Sumar apenas resiste con un 7-8 %.

Podemos sigue desangrándose.

Los socios periféricos pierden peso específico: ya no son decisivos ni siquiera sumando todos sus diputados.

¿Por qué no suma ya Frankenstein?

Este es otro dato clave: incluso aunque todos los partidos nacionalistas e independentistas apoyasen al PSOE-Sumar —algo cada vez más improbable— no podrían arrebatarle la investidura a Feijóo. Les faltarían más de veinte escaños para llegar a la mayoría parlamentaria.

Las razones:

El PP suma por sí solo más votos que toda la izquierda junta.

Hay transferencia directa desde Sumar/Podemos hacia PP/VOX.

La movilización progresista está bajo mínimos; muchos antiguos votantes prefieren abstenerse antes que volver a confiar en Sánchez o Díaz.

Narciso Michavila: radiografía electoral sin anestesia

El análisis técnico lo resume bien Narciso Michavila (GAD3):

“El PP roza los 35 %, mientras VOX supera ya el 14 %. El PSOE pierde entre uno y dos millones de votos respecto a hace apenas dos años.”

“La izquierda está desmovilizada por escándalos internos y falta de proyecto.”

“Feijóo podría batir todos los récords si logra atraer al voto indeciso.”

La encuesta GAD3 para ABC confirma esta tendencia: PP + VOX llegarían hasta los 195 escaños, dejando sin opciones a cualquier alternativa Frankenstein.

Las preocupaciones ciudadanas: corrupción e inseguridad

Más allá del baile demoscópico, hay dos factores estructurales detrás del tsunami conservador:

Corrupción: Tras años como preocupación secundaria, ha escalado hasta situarse como segundo gran problema nacional (25 %), solo superada por la vivienda. Inmigración: Sube hasta el tercer puesto (18 %), terreno abonado para propuestas duras como las defendidas por VOX.

El CIS reconoce que la mención a corrupción ha subido casi catorce puntos en apenas un mes. Y todo apunta a que seguirán saliendo nuevos casos conforme avance el verano.

Curiosidades recientes sobre el caso

Para cerrar este recorrido por uno de los momentos más convulsos del socialismo español reciente:

Las encuestas confirman que casi uno de cada cuatro electores todavía no sabe qué hará el día D —el récord histórico—; así que nadie debería confiarse demasiado.

Yolanda Díaz sigue siendo técnicamente la líder mejor valorada según algunas encuestas… aunque cada vez le votan menos personas.

En Ferraz circula ya una broma negra: “el último apague la luz”, pues varios cargos históricos han pedido excedencias o directamente han desaparecido del mapa mediático.

En redes sociales se ha viralizado un meme con Pedro Sánchez disfrazado de mago Merlín intentando resucitar pactos imposibles bajo titulares como “el retorno imposible del Frankenstein”.

Mientras tanto, España asiste expectante al posible mayor cambio político desde la Transición… pero con mucho margen para sorpresas inesperadas antes del pitido final.