Sánchez y la ‘cloaca’ del PSOE, con el alma en vilo ante las nuevas pruebas que sacará Aldama

Quien levanta la liebre es el periodista Carlos Cuesta, que no ha parado en todo el verano de soltar bombazos en Libertad Digital.

El ambiente en la sede del PSOE lleva semanas siendo todo menos plácido. A día de hoy, 24 de agosto de 2025, el partido vive una de sus crisis más profundas desde la restauración democrática.

El detonante: las pruebas que, según diversas informaciones, guarda el empresario Víctor de Aldama, pieza clave en la llamada trama Koldo.

Las sospechas de financiación irregular, comisiones y un rosario de contratos públicos bajo la lupa han hecho saltar las alarmas en Moncloa y Ferraz. Nadie quiere ser el protagonista de la próxima exclusiva ni aparecer citado en el temido “móvil de Aldama”.

Las últimas semanas han sido un carrusel de declaraciones, filtraciones y gestos nerviosos. Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil avanzan con el rigor de una partida de ajedrez, y el Supremo ya ha autorizado el acceso a correos electrónicos, cuentas y visitas en prisión de figuras clave del socialismo.

Un escenario nada halagüeño para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni para su círculo más cercano.

¿Habrá más sorpresas en el móvil de Aldama?

El otoño, como la política española, promete emociones fuertes.

El móvil de Aldama: caja negra de la corrupción

El contenido del teléfono móvil de Víctor de Aldama se ha convertido en el santo grial de la investigación. Según ha declarado el propio empresario, lo revelado hasta ahora no es más que una mínima parte de la información que atesora el dispositivo. Entre los datos figuran detalles de 128 contratos públicos por valor de 54 millones de euros adjudicados entre 2018 y 2021, y un supuesto reparto de comisiones en el que, según Aldama, “una parte era para el PSOE”.

Las informaciones apuntan a que la UCO prioriza la investigación de esas contrataciones, pero hay algo más: Aldama habría implicado directamente a exministros como José Luis Ábalos y a “otros ministros” del Gobierno de Sánchez. El empresario sostiene que existía toda una red de “conseguidores” y que “en el ministerio no había solo un Víctor de Aldama, había muchos”. El dinero negro y los sobres, según su versión, eran práctica habitual, y la financiación ilegal del partido estaba a la orden del día. “El presidente lo sabía. Nadie mueve un dedo sin que el presidente lo sepa”, sentenció Aldama en una de sus apariciones televisivas.

Exclusiva: las reuniones de marzo y el plan para blindar a Cerdán

La exclusiva publicada por Carlos Cuesta en Libertad Digital ha arrojado nueva luz sobre los movimientos internos en el PSOE para afrontar la tormenta. Las reuniones secretas celebradas en marzo de este año habrían tenido dos objetivos principales:

Desacreditar a la UCO ante la opinión pública, intentando sembrar dudas sobre la imparcialidad de la investigación.

ante la opinión pública, intentando sembrar dudas sobre la imparcialidad de la investigación. Blindar a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización, ante la inminente investigación judicial, diseñando una estrategia de comunicación y apoyo legal.

Las fuentes citadas señalan que la cúpula socialista temía que determinadas informaciones salieran a la luz, especialmente las relacionadas con el papel de Cerdán en la gestión de comisiones ilícitas y su relación directa con Aldama y Koldo García Izaguirre. El propio informe de la UCO presentado en junio señalaba a Cerdán como “encargado de gestionar hasta 620.000 euros en comisiones ilícitas”, y lo situaba en el epicentro de la trama de adjudicaciones irregulares del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos.

El Supremo y la operación Ferraz: registros, correos y renuncias

La presión judicial ha ido en aumento. El pasado mes de junio, el Tribunal Supremo autorizó a la UCO a rastrear el patrimonio de Santos Cerdán, a acceder a su correo corporativo en la sede de Ferraz y a la cuenta de Ábalos en el Ministerio de Transportes. La renuncia de Cerdán a su acta de diputado aceleró el proceso, ya que dejó de estar aforado y pasó a ser investigado formalmente. El juez instructor, Leopoldo Puente, advirtió que la declaración de Cerdán sería “preceptiva y en calidad de investigado” y no voluntaria, subrayando el “volumen y complejidad” de la causa.

Por si fuera poco, en julio, el Supremo avaló que la UCO investigara las visitas recibidas por Cerdán en prisión, permitiendo el acceso a la identidad de los visitantes y las fechas de los encuentros, aunque sin acceder al contenido de las conversaciones. Un paso más en la radiografía de las relaciones y posibles complicidades tejidas durante años en las altas esferas socialistas.

El otoño caliente que espera a Sánchez y al PSOE

Con el curso político a punto de arrancar, la previsión en los pasillos del Congreso es de un otoño incandescente para el PSOE y para Pedro Sánchez. Las causas abiertas, la presión mediática y los rumores de nuevas exclusivas mantienen a la dirección del partido en un estado de tensión permanente. La posibilidad de que las pruebas de Aldama sean filtradas o utilizadas en sede judicial asusta incluso a los más veteranos.

Las estrategias defensivas ya están en marcha:

Reforzamiento de equipos jurídicos y de comunicación.

Mensajes de apoyo público a Cerdán y a los implicados, mientras se niega toda irregularidad.

Acusaciones de “lawfare” y campaña de desprestigio contra los investigadores.

Movimientos internos para preparar relevos en la cúpula, en caso de que la situación judicial se agrave.

Sin embargo, los intentos por desacreditar a la UCO o controlar el relato chocan con el goteo constante de nuevas informaciones y el avance de la instrucción judicial. La pregunta que flota en el ambiente es si el presidente podrá resistir la presión o si la marea acabará arrastrando a toda la cúpula socialista.

Curiosidades y datos del caso