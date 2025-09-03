El Tribunal de Cuentas detecta sobrecostes millonarios en Interior y pone a Marlaska en el punto de mira

Las alarmas han vuelto a sonar en los despachos de la calle Amador de los Ríos.

El Tribunal de Cuentas ha sacado los colores al Ministerio del Interior tras detectar desvíos millonarios en la contratación de material antidisturbios y sistemas de ciberseguridad, dos áreas especialmente sensibles y en el centro de la controversia por sus implicaciones políticas y presupuestarias.

La sombra de la mala gestión y los sobrecostes vuelve a planear sobre la figura de Fernando Grande-Marlaska, un ministro más quemado que la cafetera del Virginiano.

De momento, la partida sigue abierta y, como suele ocurrir en estos casos, el verdadero desenlace puede depender tanto de la presión política como de la capacidad del sistema para aprender de sus propios errores. Habrá que estar atentos a los próximos capítulos de este serial, en el que la realidad a veces supera a la mejor de las series de suspense.

La reacción en el entorno del ministro Grande-Marlaska no se ha hecho esperar. En declaraciones recientes, fuentes próximas han defendido la legalidad de todos los procedimientos y han atribuido los desajustes a “la presión derivada de la crisis de seguridad y la necesidad de actuar con rapidez”. Sin embargo, la oposición y parte del propio PSOE miran con recelo la reiteración de estos episodios, que recuerdan demasiado a otros escándalos recientes relacionados con la gestión de fondos públicos.

No es la primera vez que Interior, bajo el mando de Marlaska, es cuestionado por su opacidad y su peculiar forma de entender la rendición de cuentas. Ya en la legislatura anterior, la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia fue objeto de duras críticas, si bien entonces la urgencia sanitaria sirvió como atenuante. Ahora, con la normalidad institucional ya restablecida, las explicaciones se antojan más difíciles.

Un informe demoledor y un patrón recurrente

El documento, aprobado por el pleno del Tribunal el pasado 26 de junio, no deja lugar a dudas: se han producido sobrecostes significativos y falta de control en contratos clave, algunos firmados en los dos últimos ejercicios presupuestarios. Los técnicos no solo señalan fallos administrativos, sino que insinúan la existencia de prácticas opacas, con procedimientos de adjudicación poco transparentes y criterios de valoración que resultan, cuanto menos, discutibles.

Entre las partidas más llamativas figuran:

los precios pagados por escudos, cascos y munición no letal superan en más de un 35% las tarifas de mercado habituales, según las auditorías comparativas. Contratos de ciberseguridad: la externalización de servicios informáticos se ha traducido en facturas infladas y prórrogas contractuales difíciles de justificar, en ocasiones sin concurso público previo.

la externalización de servicios informáticos se ha traducido en facturas infladas y prórrogas contractuales difíciles de justificar, en ocasiones sin concurso público previo. Servicios de mantenimiento y logística: aparecen desviaciones presupuestarias en la gestión de almacenes y suministros, así como en el transporte de equipos, con incrementos de hasta el 28% respecto a lo previsto inicialmente.

En la letra pequeña del informe resuenan conceptos como “falta de trazabilidad documental”, “déficit de control interno” y “ausencia de fiscalización previa suficiente”. Palabras que, en lenguaje llano, significan que parte del dinero destinado a seguridad y tecnología acabó, al menos en parte, perdiéndose por el camino.

Interior en crisis: ¿gestión deficiente o algo más?

El informe del Tribunal no llega a calificar los hechos como corrupción, pero sí advierte de la existencia de “riesgos de integridad” y de una “insuficiente cultura de control”. La frontera entre la incompetencia y la mala praxis deliberada, en estos casos, suele ser tan fina como el papel de un contrato administrativo.

La oposición, por su parte, no ha tardado en exigir responsabilidades políticas y en pedir la comparecencia urgente de Marlaska en el Congreso. Los portavoces del Partido Popular y de Vox han ido más allá, reclamando una auditoría independiente y la suspensión de los contratos bajo sospecha. En las filas socialistas, el silencio es la tónica dominante, aunque algunos diputados admiten en privado el desgaste que supone para el partido otro caso de gestión cuestionada.

Conexión con otros escándalos y el fantasma de la corrupción

El escenario recuerda peligrosamente a otros episodios recientes de despilfarro ministerial, como los contratos de mascarillas de Sanidad o los sobrecostes en infraestructuras dependientes de Transportes. En todos ellos, el denominador común es la falta de transparencia y la facilidad con que los controles internos pueden ser sorteados por la vía de la urgencia o la externalización de servicios.

En la memoria colectiva sigue presente el caso de los ERE en Andalucía o la reciente anulación de condenas por parte del Tribunal Constitucional, que ha dejado en el aire la sensación de que el fraude puede quedar impune si no se refuerzan los mecanismos de control y rendición de cuentas. Los expertos advierten de que, sin una reforma profunda en la gestión y fiscalización de los contratos públicos, la percepción de impunidad puede acabar siendo tan dañina como los propios desvíos presupuestarios.

Un contexto de crisis y desconfianza

La noticia llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno de Pedro Sánchez, cercado por acusaciones de despilfarro y de gestión poco rigurosa en varios ministerios. El caso de Interior se suma así a una larga lista de episodios en los que la fiscalización ha puesto de manifiesto desviaciones presupuestarias y falta de control administrativo.

Conviene recordar que otros departamentos, como Transportes o Ciencia, también han sido señalados recientemente por contratos poco transparentes y adjudicaciones sospechosamente generosas. El Tribunal de Cuentas ha advertido en varias ocasiones de la tendencia a trocear contratos para sortear la fiscalización previa y la proliferación de prórrogas “exprés” sin concurso público, una práctica que, aunque legal, erosiona la confianza ciudadana en la gestión de los recursos públicos.

Mientras la tormenta mediática arrecia, el futuro político de Grande-Marlaska vuelve a estar en entredicho. La presión sobre el ministro es máxima y no faltan voces que, dentro y fuera del Gobierno, especulan con una remodelación ministerial para intentar aplacar la crisis. Sin embargo, no sería la primera vez que Marlaska sobrevive a la polémica y se aferra al cargo con la tenacidad de quien ya ha capeado otras crisis similares.