El PSOE abolicionista de la prostitución o cuando el gran putero es campeón mundial de hipocresía

Madame Pompadour nos da lecciones de castidad. Literal. Está confirmado que la familia política de Pedro Sánchez se ha enriquecido de la prostitución tanto de hombres como de mujeres.

Bajo el paraguas de la sociedad mercantil San Bernardo 36 SL, el suegro de Sánchez, Sabiniano Gómez, estuvo al frente de diferentes locales de prostitución masculina y femenina hasta 2006.

En ese año transfirió la gestión a su hermano Enrique Francisco, coincidiendo con el matrimonio de su hija Begoña Gómez con Pedro Sánchez.

En 2013, la sociedad fue traspasada a Ángel Prieto Paz, una persona que trabajó con la familia.

Esta empresa regentaba hasta 6 locales de comercio sexual:

Sauna Adán (calle San Bernardo, 38, Madrid): Un establecimiento icónico de ambiente gay que operó desde 1989 hasta poco antes de la pandemia, conocido por sus instalaciones de 344 metros cuadrados, incluyendo cabinas privadas, cuartos oscuros y zonas comunes. Sauna Azul (calle Concepción Arenal, 4, Madrid): Otra sauna de ambiente gay, ubicada cerca de Gran Vía, que también formaba parte del entramado de la familia Gómez. Sauna Princesa (calle Mártires de Alcalá, 4, Madrid): Gestionada por Enrique Francisco Gómez, hermano de Sabiniano, esta sauna también estaba destinada al público homosexual. Sauna Mayka (calle Orense, 10, Madrid): Mencionada en algunas fuentes como parte de los negocios de la familia Gómez, aunque con menos detalle. Sauna Bar / Roses Girls (Paseo de la Castellana, 180, Madrid): Un club de alterne heterosexual, identificado como un prostíbulo, que fue gestionado por otro hermano de Sabiniano, Conrado Gómez. Hostal Kilómetro Ochenta (Ituero y Lama, Segovia): Un establecimiento que, según sentencias judiciales, operaba como prostíbulo, donde se reportaron casos de explotación sexual.

Pese a las actividades cuanto menos poco éticas de la familia política de Sánchez, los socialistas tienen la desvergüenza de montar unas jornadas feministas con las que Pedro Sánchez ha inaugurado el curso político y donde ponen sobre la mesa abolir una actividad de la que el líder el partido se ha beneficiado.

Un debate que, lejos de ser nuevo, resurge cada vez que las filas socialistas se ven salpicadas por escándalos relacionados con burdeles, tramas empresariales y audios indiscretos. El PSOE vuelve a situarse como epicentro del debate nacional, enarbolando una bandera abolicionista que divide tanto a sus aliados como al propio feminismo organizado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, promete «dejarse la piel» para sacar adelante una ley que prohíba la prostitución. Sin embargo, reconoce dificultades: ni Sumar ni buena parte de los socios catalanes apoyan sin fisuras este enfoque. La propuesta se enfrenta a un Congreso fragmentado y a un feminismo que no habla con una sola voz. Mientras tanto, en cada foro público, las socialistas retan al PP a pronunciarse: “Que digan si están a favor de los puteros”, repite Pilar Bernabé, secretaria de igualdad del partido.

Entre los burdeles del suegro y los furgones de putas: el mapa de la hipocresía

Si algo ha alimentado las críticas estos días es el peculiar historial del partido en materia de negocios sexuales. En un giro digno del mejor culebrón nacional, trabajadoras sexuales han organizado rutas turísticas por los antiguos locales de alterne gestionados por Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez. El recorrido busca visibilizar lo que ellas llaman «la infinita hipocresía» del presidente: “Nos quiere abolir después de beneficiarse de los prostíbulos”, denuncia un portavoz del colectivo Stop Abolición. El asunto no es menor: esos locales financiaron campañas y viviendas familiares en el entorno socialista.

La polémica se intensificó tras las conversaciones filtradas entre el exministro José Luis Ábalos y su mano derecha Koldo García, en las que se relataban encuentros con meretrices y se organizaban auténticos “furgones de putas”. El escándalo aceleró la promesa abolicionista del PSOE, aunque para muchos no es más que una cortina de humo para tapar vergüenzas propias.

No faltan quienes recuerdan otros episodios tristemente élebres: desde los catálogos de meretrices que manejaba el diputado socialista Tito Berni, pasando por con cocaína y prostitutas vinculadas al robo de los ERE andaluces o a tramas políticas madrileñas. Y eso por no remontarnos a la época felipista de los años ’80 y las infames fotografías de orgías y en calzoncillos del Director de la Guardia Civil, Luis Roldán, ya fallecido.

Feminismo dividido y socios inquietos

El PSOE insiste en su posición abolicionista, aunque el consenso interno brilla por su ausencia. La coalición liderada por Yolanda Díaz, Sumar, muestra fisuras profundas: los Comunes apuestan por regular la prostitución, defendiendo garantías legales para quienes ejercen libremente; otras formaciones como IU prefieren el abolicionismo. En este cruce, el sindicato OTRAS defiende que la mayoría ejerce por elección; organizaciones sociales denuncian lo contrario.

En este escenario, Ana Redondo advierte del riesgo de “generar falsas expectativas”. El proyecto ni siquiera figura en el acuerdo con Sumar ni en el Pacto contra la Violencia de Género. El último intento parlamentario naufragó en mayo pasado ante el rechazo catalán. Mientras tanto, el feminismo institucional exige coherencia y denuncia que no puede haber «criterios públicos contradictorios»: subvenciones a colectivos regulacionistas conviven con discursos abolicionistas oficiales.

Estrategias parlamentarias y batalla política

El PSOE aspira a presentar un proyecto de ley gubernamental –no una proposición parlamentaria– para garantizar mayor peso político. Sin embargo, reconoce que lo más probable es tener que centrar esfuerzos en una ley contra la trata con perspectiva victimocéntrica, menos polémica entre sus socios. Al mismo tiempo, prepara medidas contra plataformas como OnlyFans, consideradas un “blanqueamiento” digital del negocio sexual.

En paralelo, surgen ordenanzas municipales ejemplares –como las impulsadas en Alcorcón– que multan a proxenetas y clientes. Las mujeres socialistas reivindican su papel protagonista en estas políticas. La ministra Redondo sostiene: “Entre políticos no puede haber incoherencia entre lo público y lo privado. O se es íntegro siempre o fuera”.

Curiosidades y datos para no perderse

Las rutas turísticas organizadas por prostitutas incluyen paradas en antiguos prostíbulos gestionados por familiares directos del presidente.

Los audios filtrados del “furgón” socialista han sido trending topic nacional durante días.

En Sevilla tuvo lugar una manifestación feminista donde las consignas contra la “doble moral” política arrasaron más allá del clásico 8M.

Los debates parlamentarios sobre prostitución suelen durar más horas que cualquier otro tema social.

En Alcorcón existe ya ordenanza municipal pionera contra proxenetas y clientes.

La Audiencia Nacional consideró lícitos los negocios familiares ligados a locales de alterne; sin embargo, la controversia sigue viva.

El debate sobre prostitución parece destinado a reaparecer cada otoño político español… aunque algunos prefieran seguir recorriendo mapas y furgones antes que legislar con coherencia.