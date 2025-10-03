El ‘Caso Begoña’ arrastra a Sánchez: la corrupción no hubiera sido posible sin el amo del PSOE en la jugada

La política española ha amanecido con un inconfundible aire de suspense judicial y agitación en los pasillos de poder.

Lo que se conocía como ‘Caso Begoña‘ ha dado un giro sorprendente, convirtiéndose desde la noche del 2 de octubre de 2025 en el ‘Caso Sánchez‘.

Ahora, el foco no solo está en la esposa del presidente, sino también en Pedro Sánchez.

El juez Juan Carlos Peinado ha dejado claro en sus últimas resoluciones que, sin la posición de Sánchez, Begoña Gómez “difícilmente” habría podido llevar a cabo los delitos que se investigan.

El auto fechado este jueves del instructor del caso Begoña concluye que «sin el vínculo con el presidente”, difícilmente su esposa habría podido cometer los presuntos delitos por los que se la investiga.

Este pronunciamiento reviste una trascendencia política mayor que procesal.

Porque lo que en esencia ha hecho el juez Peinado es reunir en un único procedimiento (que será enjuiciado ante un jurado popular en caso de que se llegue a juicio) las diligencias previas que investigan los cuatro delitos que se le atribuyen: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

El origen judicial y el argumento del magistrado

No es común que un juez hable con tanta franqueza sobre las relaciones personales y políticas de los implicados. Peinado sostiene que la “relación de parentesco” entre Gómez y Sánchez es la razón “fundamental” de los delitos atribuidos a la esposa del presidente. De hecho, argumenta que el presunto tráfico de influencias, junto con la corrupción en el ámbito privado, la apropiación indebida y el intrusismo profesional, solo habrían sido factibles gracias a ese vínculo.

Esta afirmación no es una mera apreciación judicial: constituye el eje central que justifica que el juicio se celebre ante un jurado popular, una modalidad reservada para delitos graves y de notable relevancia pública. El razonamiento de Peinado es simple pero contundente: si Begoña Gómez no hubiera sido esposa del presidente del Gobierno, ni ella ni los otros dos investigados habrían podido ejecutar las acciones consideradas delictivas.

De la Moncloa al banquillo: el salto del caso

Las repercusiones de esta visión judicial son significativas. Por una parte, el destino procesal de Begoña Gómez se entrelaza con el del propio Sánchez; por otra, su futuro político queda ineludiblemente vinculado al desenlace judicial que le espera a su esposa. El magistrado no solo coloca a Sánchez como origen de los hechos, sino que lo convierte en una pieza clave para entender la “conexidad” de los delitos, lo cual justifica un juicio conjunto ante el jurado.

No es la primera vez que Peinado sugiere esta dependencia. Ya en julio pasado, citó al presidente como testigo; sin embargo, Sánchez optó por ejercer su derecho al silencio para no perjudicar a su esposa. Ahora, el juez va más allá y refuerza su postura con “indicios racionales, fundados y sólidos” sobre la posible comisión de los delitos.

Las piezas del puzle judicial

Este caso no solo involucra a Gómez y Sánchez. En la instrucción aparecen nombres como el empresario Juan Carlos Barrabés, quien fue respaldado por Gómez en adjudicaciones públicas, así como la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, implicada en gestiones relacionadas con la actividad profesional de la investigada en la Universidad Complutense.

El juez propone juzgar conjuntamente los delitos presuntamente cometidos: tráfico de influencias, corrupción empresarial, apropiación indebida e intrusismo profesional, todos considerados “delitos conexos”. Además, una pieza separada relacionada con malversación de caudales públicos por el nombramiento de la asesora también será examinada ante un jurado popular.

¿Qué implica para el presidente?

Así las cosas, el desenlace judicial para Begoña Gómez se convierte en un barómetro del futuro político de Pedro Sánchez. Si el jurado determina que hubo tráfico de influencias gracias al vínculo con él, la presión sobre el líder socialista será abrumadora; tanto desde una perspectiva mediática como en términos de gobernabilidad. La argumentación del juez une irremediablemente los destinos políticos y procesales de ambos cónyuges.

Para el PSOE, defenderse resulta complicado: cualquier intento por desvincular al presidente de los hechos investigados choca frontalmente con las conclusiones del magistrado, quien sitúa esa relación familiar en el núcleo del asunto.

Consecuencias políticas y procesales

El ‘Caso Begoña’ ha evolucionado hacia ser también un ‘Caso Sánchez’, dado que el juez Peinado ha vinculado explícitamente las acusaciones por tráfico de influencias a la condición presidencial de Pedro Sánchez. La decisión acerca del juicio ante un jurado popular añade una capa extra de incertidumbre; serán nueve ciudadanos quienes decidan sobre el futuro inmediato de la esposa del presidente.

Este proceso pone en jaque toda estrategia diseñada desde Moncloa y podría acarrear consecuencias profundas tanto en lo político como en lo judicial. Si finalmente se considera probado algún delito por parte del jurado popular, será difícil para Sánchez sostener su posición y obligará al PSOE a reestructurar radicalmente su narrativa.