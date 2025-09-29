Víctor de Aldama vuelve a hacer temblar los cimientos de La Moncloa esgrimiendo informaciones sensibles sobre Begoña Gómez

A buen seguro que en La Moncloa ya no se atreven a pronunciar aquello de «menuda inventada» que pronunció Pedro Sánchez en el patio del Congreso de los Diputados.

Ahora, cada vez que sale a la esfera pública Víctor de Aldama, al presidente del Gobierno y a su corte ministerial les entran todos los males habidos y por haber.

El comisionista, y eso es lo que aterra en el complejo presidencial, sigue controlando los tiempos y decide cómo, cuándo y dónde lanzar los mensajes que caen como bombas de racimo tanto la residencia monclovita como en la calle Ferraz, sede del PSOE.

Este 29 de septiembre de 2025, día de San Miguel, el empresario se volvió a despachar en los micrófonos de ‘Herrera en COPE‘ dejando claro un mensaje, que está dispuesto a cantar La Traviata si el juez Juan Carlos Peinado le cita para declarar y contar todo lo que sabe en relación al papel de Begoña Gómez.

Como viene siendo habitual, Aldama se mostró parco en palabras, dosificando toda la información que tiene en su poder.

Aun así, lo que dijo sobre la mujer de Pedro Sánchez, a buen seguro, habrá provocado revuelo tanto en el cuartel general presidencial como en la sede central de los socialistas:

Bueno, yo dejé claro que estaba a disposición del juez. Creí leer en alguna noticia que el juez dijo que si quería hacer alguna declaración la hiciera ante notario. Bueno, yo creo que es el juez instructor del caso. Si él quiere que yo haga algún tipo de declaración, obviamente no la voy a hacer en ningún notario. Tendrá que llamarme y yo estaré encantado de ir y contar lo que tenga que contar.

🎧Sigue en directo la entrevista de Herrera y Bustos al comisionista Víctor de Aldama ➡Víctor de Aldama repasa en ‘Herrera en COPE’ los casos de corrupción que cercan a Sánchez y al Gobierno

https://t.co/xdUS2as5NS — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) September 29, 2025

El comisionista dijo que Begoña Gómez no tiene ninguna conexión con el caso Air Europa, pero dijo tener informaciones relevantes al respecto:

Bueno, obviamente no tiene ninguna conexión, pero sí puedo dar luz a muchísimas cosas que yo creo que no están claras, como el intento de presionar de alguna manera a la compañía para patrocinios y otras cosas, para que esto se acelerara cuando no se tenía que acelerar nada y tenía que ser un proceso natural, ya que era una compañía estratégica y denominada estratégica para que se rescatara.

Asimismo, dijo que la esposa del presidente debe de ser condenada:

Bueno, yo entiendo que es lo que debería de pasar, ya que hay pruebas más que suficientes sobre el tema y creo que el juez lo tiene muy claro.

#AUDIO 🔊 | Víctor de Aldama: «Hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de fraude electoral» https://t.co/hCH4jUtEfK — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) September 29, 2025

Igualmente, Víctor de Aldama dejó caer otra bomba, un posible fraude electoral a gran escala: