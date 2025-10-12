Vox devora al PP: el avance silencioso que desconcierta a Feijóo y reorganiza la derecha

El panorama político en España está experimentando una transformación notable. No es que Santiago Abascal haya decidido mudarse con todo su equipo, pero la situación se asemeja: Vox ha logrado en pocos meses lo que parecía un sueño lejano tras las elecciones generales de 2023, cuando el PP de Alberto Núñez Feijóo acariciaba la posibilidad de gobernar desde la Moncloa. En la actualidad, el partido del ave fénix está viendo cómo pierde apoyos debido a un goteo silencioso de votos que se deslizan hacia su competidor más a la derecha, que avanza sin hacer ruido, pero con una eficacia aplastante.

Las cifras son contundentes y los barómetros de encuestas recientes confirman esta tendencia: Vox no solo está recuperando terreno, sino que está absorbiendo lentamente el espacio electoral del PP. El último barómetro de 40dB para El País y la Cadena SER coloca a Vox con un 16,7% de intención de voto, superando en más de cuatro puntos sus resultados anteriores y alcanzando entre 54 y 56 escaños según diversas estimaciones. Por su parte, el PP pierde hasta un 15% de sus antiguos votantes, y sus proyecciones de escaños caen por debajo de los 140, alejándose cada vez más de esa mayoría absoluta anhelada tras el 23-J.

¿Por qué crece Vox mientras el PP se apaga? Las claves del éxito de Abascal

El crecimiento de Vox no proviene tanto de una intensa campaña mediática ni de una nueva estrategia electoral. Curiosamente, gran parte de su éxito se debe a la inacción: mientras Feijóo y su equipo se enredan en discusiones internas y luchan por mantener su electorado, Vox ha optado por una presencia pública más discreta, enfocándose en mensajes claros y movilizando a su base en temas como la inmigración, la seguridad y la defensa de la unidad nacional.

Transferencia de voto : Cerca de un millón de votantes del PP han decidido apoyar a Vox en los últimos meses. La lealtad del electorado feijooista ha disminuido considerablemente; solo un 74% asegura que volvería a votar por ellos. En contraste, Vox retiene al 84% de sus votantes según el último barómetro de 40dB.

: Cerca de un millón de votantes del PP han decidido apoyar a Vox en los últimos meses. La lealtad del electorado feijooista ha disminuido considerablemente; solo un 74% asegura que volvería a votar por ellos. En contraste, Vox retiene al 84% de sus votantes según el último barómetro de 40dB. Voto joven : Vox lidera entre los menores de 34 años, alcanzando hasta un 25% en este segmento. El PP apenas llega al 11% entre este grupo etario, donde compite más con el PSOE que con Abascal.

: Vox lidera entre los menores de 34 años, alcanzando hasta un 25% en este segmento. El PP apenas llega al 11% entre este grupo etario, donde compite más con el PSOE que con Abascal. Desgaste del PP : La estrategia opositora de Feijóo no ha logrado capitalizar las debilidades del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez. Aunque conserva un electorado fiel, este cada vez muestra más indecisión: alrededor de 700.000 votantes populares dudan sobre su continuidad con el PP y hasta un 40% de ex votantes no repetiría por descontento con su liderazgo y gestión opositora.

: La estrategia opositora de Feijóo no ha logrado capitalizar las debilidades del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez. Aunque conserva un electorado fiel, este cada vez muestra más indecisión: alrededor de 700.000 votantes populares dudan sobre su continuidad con el PP y hasta un 40% de ex votantes no repetiría por descontento con su liderazgo y gestión opositora. Agenda política: Vox ha sabido aprovechar temas sensibles para su electorado como la inmigración, las crisis internacionales y los escándalos relacionados con la corrupción. Mientras tanto, el PP parece atrapado en una estrategia centrada que no convence ni a sus propios seguidores ni atrae a los indecisos.

El PP, atrapado entre dos aguas: entre el centro y la pérdida identitaria

Los tiempos en los que el PP lideraba sin discusión la derecha española parecen haber quedado atrás. El partido parece haber llegado a su límite máximo y ahora sus posibilidades dependen crucialmente de recuperar a aquellos votantes que han migrado hacia Vox. Sin embargo, cada intento por inclinarse hacia la derecha para detener esta fuga genera tensiones internas y aleja al partido del centro.

Margen para maniobrar reducido : Con aproximadamente un 30% del apoyo popular y entre 137 y 149 escaños según las últimas encuestas, el PP observa cómo su espacio electoral se contrae tanto desde la derecha como por su incapacidad para ampliar su atractivo hacia el centro.

: Con aproximadamente un 30% del apoyo popular y entre 137 y 149 escaños según las últimas encuestas, el PP observa cómo su espacio electoral se contrae tanto desde la derecha como por su incapacidad para ampliar su atractivo hacia el centro. El espejismo del total acumulado: Aunque sumando los votos del PP y Vox superan los 12 millones y rondan los 200 escaños juntos, mantener una convivencia armónica entre ambos partidos se vuelve cada vez más complicado. Vox ha dejado claro que presionará desde fuera sin prisa por formar parte del gobierno autonómico, forzando así a Feijóo a decidir entre pactar o resignarse a ser oposición indefinida.

El barómetro electoral: diagnóstico sobre una metamorfosis política

El barómetro nacional correspondiente a septiembre y octubre de 2025 presenta un panorama inédito para la derecha española. La media obtenida en los últimos sondeos coloca a Vox alrededor del 16,5% en intención de voto; esto significa un crecimiento sostenido cercano a cuatro puntos respecto a sus resultados anteriores. El PP baja ligeramente pero logra mantener su posición como primera fuerza política; sin embargo, lo hace seguido muy cerca por un PSOE que parece recuperarse tras meses plagados de escándalos y desgaste.

Partido % de Voto Escaños estimados Partido Popular 30,5-32 137-149 PSOE 26,9-29,4 107-109 Vox 16,2-17,9 54-61 Sumar 6,6-6,7 7-10 Podemos 2,8-4 3-4

Tabla elaborada con datos obtenidos mediante GAD3, 40dB y Electocracia.com durante septiembre-octubre de 2025.

¿Quién captura el voto joven y rural? El nuevo mapa político conservador

El avance imparable de Vox se asienta sobre dos pilares fundamentales: el voto joven y el rural. Este partido ha conseguido atraer especialmente a menores de 34 años —un grupo tradicionalmente reacio al conservadurismo— además ha penetrado fuertemente en zonas rurales donde antaño dominaba casi sin competencia el PP.

En las provincias medias y pequeñas donde históricamente había respaldo al PP, ahora se observa cómo Vox empieza a hacerse fuerte ofreciendo un discurso directo ante problemas como la despoblación.

Entre los jóvenes destaca también una narrativa centrada en rechazar lo establecido; esto ha llevado al partido liderado por Abascal a convertirse en referente dentro este sector demográfico.

¿Qué opciones tiene el PP? Estrategias arriesgadas ante un futuro incierto

El margen para actuar del PP cada vez es más estrecho. Cualquier intento para recuperar aquellos votos perdidos hacia Vox implica endurecer su discurso e inclinarse hacia la derecha; esto podría alienar al electorado moderado e dificultar pactos futuros con otras formaciones políticas. Por otro lado, si continúa apostando por una línea moderada podría solidificar aún más esa fuga e ir perdiendo iniciativa política.

Feijóo enfrenta ahora una difícil decisión: buscar recuperar territorio perdido hacia la derecha arriesgándose así a perder apoyos moderados o aceptar una convivencia tensa con Vox que impone cada vez más condiciones sobre acuerdos políticos.

enfrenta ahora una difícil decisión: buscar recuperar territorio perdido hacia la derecha arriesgándose así a perder apoyos moderados o aceptar una convivencia tensa con Vox que impone cada vez más condiciones sobre acuerdos políticos. Aunque el bloque conservador supera claramente al resto en intención electoral frente a la izquierda, esta fragmentación interna amenaza con convertir cualquier victoria electoral en algo insuficiente para lograr gobernar con estabilidad.

Curiosidades e información relevante desde las urnas

De acuerdo con las últimas encuestas realizadas, Vox mantiene al 84% de sus votantes activos mientras que solo logra convencer al 74% del electorado popular.

En cuanto al voto rural tradicionalmente ligado al PP , ahora Vox ya figura como segunda fuerza política en más de mitad provincias españolas e incluso compite por liderar algunas zonas clásicas del Partido Popular.

Lo que antes beneficiaba al PP bajo conceptos como «voto útil», hoy se reparte entre ambos partidos complicando así cualquier aspiración hegemónica.

Las encuestas han dejado atrás esa aura casi mística; Abascal aconseja ignorarlas e insistir en “escuchar lo que dice la calle”, aunque los números le sonríen hasta ahora.

En esta España política del año 2025 quien no avanza queda atrás; quien no actúa… puede acabar siendo devorado por quienes sí lo hacen con mayor efectividad que cualquier campaña publicitaria.