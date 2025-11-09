  • ESP
    España América
Política

Supera una indisposición durante los actos por la Virgen de la Almudena

Díaz Ayuso recibe el alta médica tras sufrir una bajada de tensión en plena festividad madrileña

La presidenta de la Comunidad de Madrid fue atendida por el SAMUR y trasladada a la Fundación Jiménez Díaz; retomará su agenda pública el martes

Díaz Ayuso recibe el alta médica tras sufrir una bajada de tensión en plena festividad madrileña
Díaz Ayuso Comunidad de Madrid
Archivado en: Política

Más información

Una indisposición obliga a Ayuso a abandonar en ambulancia la misa en la catedral de la Almudena

Una indisposición obliga a Ayuso a abandonar en ambulancia la misa en la catedral de la Almudena

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido el alta este domingo tras permanecer bajo observación médica en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde ingresó por un cuadro de fuerte gastroenteritis.

Ayuso se encontró asistiendo a la Misa en honor a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, cuando sufrió una bajada de tensión y de pulsaciones. Los técnicos del SAMUR decidieron trasladarla al centro hospitalario para una evaluación más detallada.

Fuentes del Gobierno regional han confirmado que la presidenta evoluciona favorablemente y que retomará su agenda pública el próximo martes, una vez finalizado el puente festivo en la capital.

Antes del incidente, Ayuso había realizado declaraciones a los medios en el exterior de la catedral, destacando la proyección internacional de Madrid gracias a la futura liga europea de la NBA, prevista para 2027. Valoró igualmente la implicación de la región con el deporte, recordando que eventos como la NFL, el EuroBasket y las competiciones de Fórmula 1 o Fórmula E refuerzan la imagen de la Comunidad como “el mejor escaparate del deporte mundial”.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

ROPA VAQUERA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]