Díaz Ayuso recibe el alta médica tras sufrir una bajada de tensión en plena festividad madrileña

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido el alta este domingo tras permanecer bajo observación médica en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde ingresó por un cuadro de fuerte gastroenteritis.

Ayuso se encontró asistiendo a la Misa en honor a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, cuando sufrió una bajada de tensión y de pulsaciones. Los técnicos del SAMUR decidieron trasladarla al centro hospitalario para una evaluación más detallada.

Fuentes del Gobierno regional han confirmado que la presidenta evoluciona favorablemente y que retomará su agenda pública el próximo martes, una vez finalizado el puente festivo en la capital.

Antes del incidente, Ayuso había realizado declaraciones a los medios en el exterior de la catedral, destacando la proyección internacional de Madrid gracias a la futura liga europea de la NBA, prevista para 2027. Valoró igualmente la implicación de la región con el deporte, recordando que eventos como la NFL, el EuroBasket y las competiciones de Fórmula 1 o Fórmula E refuerzan la imagen de la Comunidad como “el mejor escaparate del deporte mundial”.