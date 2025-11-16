Se inicia en Extremadura un ciclo que pinta fatal para Sánchez y culminará en elecciones generales adelantadas

Pintan bastos para el PSOE y sus compinches.

Si los expertos demoscópicos que elaboran las encuestas no andan muy descaminados, en poco más de tres semanas, se inicia una nueva fase de la subida al Gólgota de Sánchez y cuadrilla.

Un Vía Crucis que arranca en Extremadura, tendrá diversas ‘estaciones’ -todas ellas regionales— y debe culminar o ser interrumpida por la convocatoria de elecciones generales anticipadas.

Con todos los pronósticos en contra del marido de Begoña, que cada día se hunde más en los sondeos y en los juzgados, el panorama apunta a generales en 2026.

El 21 de diciembre, Extremadura llevará a cabo unas elecciones autonómicas anticipadas que han sorprendido tanto al PSOE como a la Moncloa.

Lejos de ser una simple cita local, este adelanto, impulsado por la presidenta popular, María Guardiola, se presenta como el inicio de un ciclo electoral que podría desembocar, no sin contratiempos, en unas elecciones generales anticipadas.

La decisión de Guardiola de convocar a los extremeños a las urnas tras el bloqueo parlamentario —con la unión del PSOE y VOX derribando los presupuestos— ha dejado a los socialistas en una situación precaria y con escaso margen de maniobra.

La campaña, que comienza el 5 de diciembre, promete convertirse en un verdadero calvario para Pedro Sánchez, quien observa con creciente preocupación cómo las encuestas revelan un futuro cada vez más oscuro para su partido.

Miguel Ángel Gallardo es un ‘delincuente’ y un analfabeto ¡Pobres extremeños! pic.twitter.com/PijLSQl7Vv — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) November 15, 2025

El PSOE se tambalea y VOX se dispara

Los sondeos recientes son claros: el Partido Popular lidera la intención de voto en Extremadura con una ventaja que oscila entre los 6 y 7 puntos sobre el PSOE, según Sigma Dos y EM-Analytics.

La presidenta Guardiola busca consolidar una mayoría suficiente para gobernar sin depender de VOX, mientras que el PSOE, bajo la dirección del imoputado y torpe Miguel Ángel Gallardo —quien enfrenta una complicada situación judicial por presuntas irregularidades— se enfrenta al reto de mantener el apoyo progresista en un clima de desconfianza.

Las cifras son contundentes:

El PP podría conseguir entre 29 y 30 escaños, acercándose a la mayoría absoluta (33).

El PSOE se movería entre 24 y 26 diputados, muy lejos de sus mejores tiempos.

VOX tendría entre 7 y 8 representantes, afianzando su papel como árbitro parlamentario.

Unidas por Extremadura y otras formaciones minoritarias apenas lograrían alcanzar representación.

En términos globales, la suma del PP y VOX supera con creces el 50% de los votos, lo que coloca a la derecha en condiciones favorables para gobernar sin sobresaltos. Un dato revelador: en la última encuesta de EM-Analytics, la derecha (PP+Vox) alcanza el 53,8%, frente al 41,2% que obtendría la izquierda (PSOE+Unidas por Extremadura).

La primera en la frente

El golpe que se avecina en Extremadura es significativo. Durante décadas, esta región fue un bastión inexpugnable para los socialistas. Sin embargo, la fragmentación del voto y el desgaste acumulado han colocado al partido de Sánchez ante una realidad inédita. La dirección regional ha renovado el 74% de sus listas para las elecciones del 21D en un intento desesperado por revitalizar su imagen y escapar de las controversias relacionadas con Gallardo.

Pero esto no es todo. Dos asuntos han complicado aún más la campaña socialista:

La situación judicial de Gallardo: El candidato del PSOE está bajo investigación por supuestas irregularidades durante su mandato como alcalde. Esto ha sido utilizado como munición tanto por parte del PP como por Vox para socavar su credibilidad. El rechazo a prolongar la vida útil de Almaraz: Los socialistas han decidido no apoyar la ampliación del funcionamiento de esta central nuclear. Una decisión impopular en una región donde gran parte del empleo e industria depende directamente de su continuidad. Este tema ha sido capitalizado por los populares, convirtiéndolo en uno de los ejes centrales de su campaña.

Ambos factores han hecho que la campaña del PSOE se encuentre realmente cuesta arriba.

El efecto dominó

Lo ocurrido en Extremadura podría no ser un caso aislado. Este adelanto electoral puede ser solo el primer acto dentro de un guion que muchos analistas creen podría acelerarse también en otras comunidades autónomas y llevar eventualmente a Pedro Sánchez a convocar elecciones generales antes de lo previsto.

En Moncloa reina cierto nerviosismo; no solo por lo que pueda suceder en Extremadura. Las encuestas nacionales indican un desgaste progresivo del PSOE, incapaz de remontar tras la crisis catalana ni capitalizar sus políticas sociales.

La percepción general es que el Ejecutivo ha entrado en modo “supervivencia”, algo que incluso resuena entre sectores del propio partido; temen que si se producen varias derrotas autonómicas consecutivas en 2026 se desencadene un efecto dominó.

La estrategia elegida por Sánchez para atraer al votante desencantado mediante una campaña juvenil y “pop” aún no da resultados visibles. Mientras tanto, desde la oposición liderada por Alberto Núñez Feijóo, celebran anticipadamente ante la posibilidad real de que este ciclo electoral termine despojando al actual presidente del Gobierno.

¿Dónde está Junts? Los vaivenes de Puigdemont y las inquietudes empresariales

Simultáneamente al movimiento telúrico extremeño, el Gobierno central navega otro mar tempestuoso: la inestabilidad respecto a sus apoyos parlamentarios provenientes especialmente de Junts per Catalunya.

Los constantes cambios de postura por parte de Carles Puigdemont —quien alterna entre exigir condiciones imposibles y amenazar con hacer caer al Ejecutivo— han dejado atónitos a patronales y actores sociales. Todos son testigos perplejos del hecho que ahora mismo el futuro legislativo depende casi caprichosamente del líder independentista.

La pregunta “¿Dónde está Junts?” resuena fuertemente tanto en los pasillos del Congreso como en las sedes empresariales más relevantes; todos preocupados por esa falta crónica de estabilidad e imprevisibilidad sobre los pactos entre Sánchez y los independentistas catalanes.

La sensación generalizada es que esta legislatura cuelga sobre un hilo muy fino; cualquier tropiezo electoral —como se prevé sucederá en Extremadura— puede precipitar acontecimientos inesperados.

LA VÍA DOLOROSA DE SÁNCHEZ

A fecha de 16 de noviembre de 2025, el panorama electoral autonómico en España incluye una convocatoria confirmada para finales de 2025 y varias programadas para 2026, derivadas de los ciclos legislativos de 4 años (salvo excepciones).

La mayoría de las comunidades que celebraron elecciones en 2023 tendrán las siguientes en 2027, pero hay casos de adelantos por crisis políticas o fin de legislatura. A continuación, detallo las principales, con fechas (fijas o estimadas), contexto y pronósticos basados en encuestas recientes. He estructurado la información en una tabla para mayor claridad.

Comunidad Autónoma Fecha Prevista Contexto Pronósticos (Encuestas Recientes) Extremadura 21 de diciembre de 2025 Anticipadas, convocadas por la presidenta (PP) María Guardiola debido al bloqueo de presupuestos 2026 por PSOE y Vox. Campaña del 5 al 19 de diciembre. PP gana con 41,7% (29-30 escaños de 65), PSOE 35,6% (24-25), Vox sube al 12-13% (8-9). Mayoría PP-Vox probable. Fuentes: SigmaDos (nov 2025) , GAD3. Castilla y León Marzo de 2026 (probable 15 de marzo) Fin de legislatura normal (elecciones previas en feb 2022). El presidente (PP) Alfonso Fernández Mañueco mantiene la fecha pese a tensiones con Vox. PP fuerte con 37,8% (35-37 escaños de 81, cerca de la absoluta en 41), pero necesita Vox (8-9 escaños, 12-13%). PSOE ~25%, baja. Fuentes: NC Report (oct 2025) , Electomanía. Andalucía Junio de 2026 (probable mediados, similar a 2022) Fin de legislatura (elecciones previas en feb 2022). El presidente (PP) Juanma Moreno agotará el mandato sin adelantos. PP lidera con ~45% (50-52 escaños de 109), pero pierde absoluta actual (58); Vox sube a 14-15 escaños. PSOE ~25-27%, estancado. Fuentes: CIS Andalucía (oct 2025) , GAD3. Comunidad Valenciana Junio de 2027 (máximo, salvo nuevo bloqueo) No hay adelanto inminente. Tras dimisión de Carlos Mazón (PP) el 3 nov 2025, se alcanzó acuerdo PP-Vox para investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president (pleno previsto en días). PP 29-32% (30-33 escaños de 99), PSOE 30-31% (31-32), Vox 16-17% (17-18, sube por crisis DANA), Compromís 15%. Fragmentado; PP-Vox suma mayoría, pero PSOE-Compromís compite. Fuentes: GAD3 (oct 2025) , Lápiz Estratégico. Aragón 2027 (posible adelanto a 2026 si bloqueo presupuestos) Legislatura normal hasta 2027, pero tensiones PP-Vox podrían forzar disolución si no aprueban cuentas 2026. Presidente Jorge Azcón lo ve como «última opción». No hay encuestas recientes específicas para adelanto. En 2023, PP 27 escaños, Vox 7; actual bloqueo favorece a PSOE (23). Posible ganancia PP si adelanta. Islas Baleares 2027 (posible adelanto a 2026 si ingobernable) Tensiones con Vox complican la legislatura de Marga Prohens (PP), pero aprobación de presupuestos 2026 aleja el riesgo. Sin sondeos actualizados. En 2023, PP 25 escaños, Vox 8; estabilidad actual favorece continuidad PP-Vox. Región de Murcia 2027 (baja probabilidad de adelanto a 2026) Estabilidad tras aprobación presupuestos 2025; presidente Fernando López Miras (PP) descarta adelantos. No encuestas recientes. PP domina con mayoría absoluta desde 2023 (21/45 escaños).