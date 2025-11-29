Mientras crece el rumor de elecciones anticipadas, protestar contra la corrupción de Sánchez y su cuadrilla es un deber cívico

Son dos y cualquiera vale.

Una, la del PP, va con el lema: “Efectivamente: ¿Mafia o democracia?”.

La otra, la de VOX ha elegido otra frase de impacto:“Todos contra una organización criminal”.

Ambas manifestaciones contra la ramopante corrupción del régimen sanchista, tendrán lugar este domingo 30 de noviembre de 2025

La popular a las 12:00 h del mediodía, en el Templo de Debod, Madrid (junto al Parque del Oeste, muy cerca de la calle Ferraz).

La de Revuelta, que es dónde se aglutinan las juventudes de VOX, justo una hora después, a pocos metros de distancia de la primera, en la Calle Ferraz, frente a la sede-piuticlub del PSOE en Madrid.

Cualquiera vale e ir primero a una y después a la otra, es recomendable.

La protesta de los populares no llevará siglas partidistas ni habrá símbolos de ninguna formación política en el evento; la invitación se extiende a «todos los ciudadanos» que sientan que la situación es insostenible.

UN RÉGIMEN PUTERO Y LADRÓN

La imagen de José Luis Ábalos y Koldo García entrando en la prisión de Soto del Real marca un antes y un después en la legislatura del marido de Begoña.

No se trata solo de un hecho aislado o de una mala suerte judicial, como sostiene el Gobierno Frankenstein.

Es un claro síntoma de una degradación institucional que ha alcanzado niveles inimaginables hace unos años.

Cuando exministros y exsecretarios de organización del partido en el poder son encarcelados por corrupción, cuando la esposa del presidente está bajo investigación, y cuando un fiscal general del Estado ha sido condenado por favorecer al Ejecutivo, surge inevitablemente una pregunta: ¿hasta cuándo se prolongará esta situación?

La respuesta que ofrecen Feijóo y Abascal son claras y, sobre todo, democráticas: la sociedad civil tiene tanto el derecho como el deber de manifestar su indignación en las calles.

El lema elegido, «Efectivamente: ¿Mafia o democracia?«, resume con precisión la disyuntiva que enfrenta al país.

No es un asunto menor.

En un sistema democrático, la capacidad de los ciudadanos para expresar su descontento a través de movilizaciones pacíficas es fundamental. Cuando esa expresión se manifiesta de manera cívica y abierta, sin exclusiones ideológicas, adquiere una legitimidad que trasciende los cálculos electorales.

La crisis política que rodea a Sánchez no es una invención judicial ni una conspiración del poder judicial, como sostiene el Gobierno.

Es simplemente el resultado acumulado de hechos verificables que dibujan un panorama de corrupción sistémica. Ábalos advirtió antes de su ingreso en prisión que si se investigaba a la aerolínea Air Europa, se podría «llegar a Begoña«, esposa del presidente.

Por su parte, Koldo García hizo revelaciones sobre el uso inapropiado de la vivienda oficial del Ministerio de Yolanda Díaz durante la pandemia. Las indagaciones llevadas a cabo por la Audiencia Nacional sobre pagos en efectivo a dirigentes socialistas en Ferraz apuntan a una presunta financiación irregular dentro del partido.

El caso relacionado con la fontanera también implica al secretario de Estado Antonio Hernando. Y no podemos olvidar las causas abiertas contra el hermano y la mujer del presidente. La coincidencia de tantos frentes investigativos no es casualidad ni resultado de persecución alguna; como señala Feijóo con claridad, «la manzana podrida es él».

La movilización como respuesta democrática

En este contexto, convocar una protesta cívica representa la respuesta más legítima que puede ofrecer la oposición democráticamente.

No es una moción de censura; Feijóo ha descartado acertadamente esa opción al reconocer que carecería del apoyo parlamentario necesario y porque sería precipitado actuar sin contar con toda la información disponible ahora sobre corrupción.

Se trata más bien de un acto cívico abierto a cualquier ciudadano que considere inaceptable lo que está ocurriendo. Esto cobra especial relevancia porque la protesta no está dirigida únicamente a los votantes del PP, sino a «todos los demócratas que desean defender la democracia en España». Esta distinción es crucial: una manifestación con siglas es un acto político; una concentración cívica sin distintivos partidistas es un acto propio de la sociedad civil.

Miguel Tellado, secretario general del PP, ha subrayado que «el nivel de degradación no puede seguir avanzando». Y tiene razón.

Cuando un Gobierno llega al extremo donde sus figuras más relevantes son encarceladas por corrupción y donde parece reinar la impunidad mientras que asumir responsabilidades se vuelve una excepción, entonces la indignación ciudadana no puede considerarse un simple capricho emocional; es una respuesta lógica ante lo evidente.

Lo que está sucediendo alrededor de Sánchez no son meras coincidencias desafortunadas; es consecuencia directa de un sistema donde la corrupción ha arraigado en múltiples niveles: dentro del Gobierno, dentro del partido gobernante y también en el entorno familiar del presidente. Todo indica que él es el hilo conductor detrás de estas tramas.

La hora de la sociedad civil

Hay un argumento digno de mención en este contexto: ahora es el momento para que hable la sociedad civil. No son momentos para partidos ni siglas; tampoco para cálculos electorales.

Es hora para que los ciudadanos, independientemente de sus afiliaciones políticas, asuman su responsabilidad y levanten su voz contra esa corrupción que ensucia las instituciones democráticas. En una democracia saludable, esto debería ser algo obvio. Protestar contra actos corruptos no debe ser visto como confrontación partidista; es más bien una defensa esencial de valores cívicos fundamentales.

Lo relevante sobre esta convocatoria radica también en que los barones territoriales del PP estarán presentes respaldando a Feijóo bajo un mensaje claro: unidad.

Aunque se trate de una manifestación sin siglas ni banderas partidistas visibles, su presencia resalta lo transversal que resulta esta preocupación sobre corrupción.

Esta señal no debe pasarse por alto: no solo hay indignación en Madrid, sino también en todo el país representada por sus líderes regionales. Los barones del PP comprenden bien que esto va más allá del juego electoral habitual; aquí hay principios democráticos en juego.

Por otro lado, merece ser señalado un silencio abrumador y sorprendente. Mientras avanza la corrupción dentro del Gobierno y sus figuras más destacadas son encarceladas, ciertos sectores autodenominados progresistas guardan un silencio incomprensible.

Las feministas vinculadas al PSOE, quienes anteriormente han salido a las calles por cuestiones relacionadas con género, ahora callan ante situaciones directamente ligadas a la esposa del presidente. En general, esa progresía patria tan vocal ante otros gobiernos parece haber perdido su voz ante este escándalo específico. Este mutismo resulta tan revelador como cualquier discurso público; sugiere claramente que han priorizado lealtades partidistas sobre los principios éticos proclamados.

La paradoja de la debilidad parlamentaria

La situación presenta además una incómoda paradoja: Sánchez mantiene control sobre el Gobierno pese a tener prácticamente congelada su legislatura. Junts ha bloqueado por tercer año consecutivo las cuentas públicas lo cual significa que los Presupuestos Generales del Estado no saldrán adelante otra vez.

El Ejecutivo opera mediante decretos-leyes y medidas urgentes; su capacidad legislativa está prácticamente paralizada. Sin embargo, sigue en su puesto porque sus socios parlamentarios —principalmente ERC y los diputados de Junts— prefieren mantenerlo antes que arriesgarse a unas elecciones cuyos resultados podrían ser inciertos para ellos mismos. Esto constituye ya una anomalía democrática.

En este marco parálisis total, la protesta programada para este domingo adquiere significados más profundos e importantes.

Se convierte en símbolo claro del rechazo ciudadano frente a lo considerado inaceptable; representa recordatorio contundente: aunque los mecanismos parlamentarios estén bloqueados hay otras formas válidas para expresar nuestra voluntad democrática: ¡la calle! Esa calle llena hoy por ciudadanos indignados tiene capacidad para cambiar narrativas políticas e influir sobre gobiernos recordando continuamente cuál debe ser su fuente última: nosotros.

El rechazo de los extremos

No todos los sectores políticos han respondido igual ante esta convocatoria socialmente significativa. Por ejemplo, Santiago Abascal y Vox han decidido organizar una manifestación alternativa apenas una hora después convocada por el PP rechazando lo calificado como estrategia insuficiente.

Grupos cercanos a extrema derecha incluso han anunciado intentos para redirigir asistentes hacia sede central PSOE situada en Madrid buscando convertir lo cívico inicialmente propuesto como acto confrontacional agresivo.

Esto ilustra esa realidad incómoda: cuando existe genuina indignación popular siempre hay actores dispuestos aprovecharse políticamente aprovechando dicha circunstancia para intereses particulares propios personales o ideológicos . Por ello resulta crucial mantener carácter pacífico concentrándose exclusivamente sobre mensaje original sin desviaciones hacia violencia.

Un punto confuso gira alrededor si permitirán o no banderas relacionadas directamente con PP durante manifestaciones programadas próximamente .

La portavoz popular, Ester Muñoz, fue clara indicando “la gente tiene libertad” ir cómo desee “con banderas cualquiera” porque lo esencial radica mostrar indignación colectiva.

Esto encaja perfectamente con espíritu original planteando naturaleza sin siglas : cada ciudadano debería poder expresar descontento manera libre personal sin intervenciones externas controladoras provenientes aparato político tradicional .

La cuestión electoral

Bajo toda esta movilización subyace otra pregunta crucial: ¿esto conducirá finalmente hacia elecciones anticipadas? Feijóo fue contundente al respecto .

Ha desestimado presentar moción censura debido falta apoyos necesarios así como considera sería error precipitarse antes reunir información completa existente actualmente relacionada corrupción.

Sin embargo , eso tampoco implica cerrar puertas otras alternativas posibles . El líder PP advierte Sánchez intentará resistir hasta último momento pero enfatiza nuevamente “no podemos quedarnos impasibles aquellos quienes creemos esto insostenible”.

Lo evidente resulta creciente rumor acerca elecciones anticipadas conforme legislatura parece volverse ingobernable . Con presupuestos generales bloqueados , gobierno apenas legislando , corrupción extendiéndose velozmente ; cuestionamiento viabilidad continuidad actual administración se torna cada vez más urgente . Ciudadanos tienen derecho conocer si situación prolongará indefinidamente o si existe salida electoral cercana horizonte .

La responsabilidad política y moral

Lo relevante acerca protesta programada radica recordatorio importante : política no solo involucra votos parlamento o cálculos mayorías ; también implica responsabilidad moral.

Cuando presidente sigue liderando mientras entorno colapsa debido corruptelas , ministros encarcelados , esposa imputada ; hay responsabilidad moral trasciende números parlamentarios existentes actualmente . Esa responsabilidad consiste reconocer realidad insostenible actuar consecuentemente .

Feijóo ha sido firme respecto afirmando “cuando todos aquellos quienes le elevaron entran prisión , él debe salir otro : Palacio Moncloa”. Esta afirmación resume lógica presente situación claramente.

Si colaboradores cercanos siguen siendo condenados , investigaciones apuntan constantemente hacia entorno presidencial ; degradación institucional palpable significa conclusión lógica requiere cambio fundamental debe venir tanto urnas presión ciudadana igualmente .

El silencio cómplice

Un aspecto particularmente revelador dentro crisis actual involucra comportamiento aliados parlamentarios gobierno . A pesar todo , ERC Junts continúan sosteniendo apoyo hacia Sánchez ¿por qué?

Respuesta simple : temen elecciones anticipadas puedan resultar gobierno hostil intereses particulares preferido mantenerse gobierno débil corrupto antes arriesgarse frente potencialmente adversario fuerte políticamente . Esto mismo evidencia crítica sistema político español actual . Aliados gobierno motivados únicamente poder .

Esto confiere nueva dimensión protesta anunciada próximo domingo ; ya no solo manifiestan oposición hacia Sánchez sino también resaltan responsabilidad social civil trasciende maniobras parlamentarias habituales . Cuando políticos fallan obligación garantizar democracia limpia funcionalidad ; ciudadanía tiene derecho intervenir obligatoriamente . Calle representa última línea defensa democracia cuando instituciones fallan.

Detalles curiosos y datos relevantes

La elección del emblemático lugar Templo Debod para realizar protesta no fue casualidad alguna ; ubicado apenas diez minutos caminando sede nacional PSOE , templo simboliza resistencia permanencia histórica única construcción siglos atrás Nubia trasladada posteriormente Madrid décadas sesenta como regalo Egipto.

Que protestas dirigidas específicamente contra corrupción PSOE tengan lugar puertas sede nacional , monumento testigo caídas imperios permanece erguido ; quizás sea recordatorio instituciones democráticas vulnerables aunque susceptibles corrupción poseen resistencia igual digna respeto .

Otro dato significativo remarca última convocatoria popular celebrada ocho junio bajo lema “Mafia o democracia” reunió aproximadamente 15 000 personas día soleado “calor apretante” según reconoció portavoz popular.

Este domingo pronósticos meteorológicos indican temperaturas más frescas posibilidad lluvias ; esto plantea interrogante asistencia esperada . Dirigente popular actuó prudentemente evitando fijar cifras concretas considerar éxito protestas reconociendo concurrencia dependerá factores externos tales clima. Sin embargo magnitud asistencia interpretará indicador real nivel indignación ciudadana presente .

Finalmente vale destacar séptima manifestación organizada por PP contra gobierno vigente desde inicio legislatura primera tuvo lugar septiembre 2023 enfocándose amnistía sucesivas llevaron lugar durante 2024 motivadas escándalos corrupción recientes pero esta séptima movilización posee diferencia cualitativa respecto anteriores : primera convocada sin siglas buscando explícitamente participación ciudadanía fuera base electoral PP pretendiendo convertirse acto sociedad civil previamente instrumentado exclusivamente oposición política tradicional .