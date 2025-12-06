Amoral Sánchez y el PSOE de las tres ‘P’: putas, patosos y palanganeros

El PSOE y el sexo de pago.

Desde que el amoral Pedro Sánchez okupó La Moncloa en 2018, el PSOE ha conseguido la hazaña histórica de convertir el “feminismo” en la palabra más irónica del diccionario español.

El enorme y doloroso coste electoral que suponen para el PSOE la prostitución rampante, los escándalos sexuales y el machismo descarado de elementos como Salazar, Koldo, Ábalos y compañía golpea de lleno su fuente vital de apoyo: el voto femenino.

En 2023, el PSOE captó un 31,4% del total de votantes mujeres —lo que fue clave para Sánchez—, pero en noviembre 2025, las encuestas sólo le atribuyen ya entre el 24 y el 26%.

Los sondeos sugieren que los socialistas se hunden entre las féminas y que -en el mejor de los casos— cosecharán entre 5 y 7 puntos menos en las próximas generales, abriendo la puerta a un derrumbe histórico.

El PSOE de Sánchez elimina de su web el perfil de Francisco Salazar, tras medio año de denuncias de acoso. Fue secretario ejecutivo de Acción Electoral del PSOE, con una retribución de 4.000€ netos mensuales. Por lo que sea… el PSOE no quiere que compartas esta bonita foto😏 pic.twitter.com/2vPiY7xr1j — Raúl Gallart (GIRAUTERS) 📲 (@RaulGallart80) December 5, 2025

Mientras sus ministras desfilan en el 8-M y cuelgan pancartas de “Solo sí es sí”, detrás del telón se acumulan casos que parecen sacados de una película de Torrente con presupuesto del BOE:

José Luis Ábalos y su fiel escudero Koldo García : audios y chats organizando fiestas con prostitutas pagadas con dinero de mascarillas.

y su fiel escudero : audios y chats organizando fiestas con prostitutas pagadas con dinero de mascarillas. Tito Berni (Juan Bernardo Fuentes): orgías con cocaína, sobornos y prostitutas en hoteles de lujo, todo financiado por contratistas del Estado.

(Juan Bernardo Fuentes): orgías con cocaína, sobornos y prostitutas en hoteles de lujo, todo financiado por contratistas del Estado. Francisco Salazar , asesor estrella y mano derecha de Sánchez en Moncloa: denunciado por acoso sexual por dos trabajadoras. La denuncia durmió nueve meses en un cajón hasta que explotó en prensa.

, asesor estrella y mano derecha de Sánchez en Moncloa: denunciado por acoso sexual por dos trabajadoras. La denuncia durmió nueve meses en un cajón hasta que explotó en prensa. Antonio Navarro , líder del PSOE en Torremolinos: suspendido tras años de mensajes guarros a una militante. Solo actuaron cuando la chica fue a la Fiscalía.

, líder del PSOE en Torremolinos: suspendido tras años de mensajes guarros a una militante. Solo actuaron cuando la chica fue a la Fiscalía. El suegro de Pedro Sánchez , vinculado a prostíbulos en informes policiales.

El , vinculado a prostíbulos en informes policiales. 30.000 euros públicos en 2010 para puticlubs en Andalucía (tarjetas del PSOE, claro).

en 2010 para puticlubs en Andalucía (tarjetas del PSOE, claro). Pilar Bernabé, responsable de Igualdad del partido, pasando de fiera antifascista a “hay que ser prudentes” cuando el acosador es de los suyos.

Y la guinda: la ley del “solo sí es sí” que ellos mismos vendieron como revolución feminista ha provocado más de 1.200 rebajas de pena y 100 excarcelaciones de delincuentes sexuales.

Justo cuando sus propios cargos caían por lo mismo.

Habemus foto de Pedro Sánchez con el último denunciado por acoso sexual del PSOE, Antonio Navarro.

Digan "feminismooo"… 📸 pic.twitter.com/yYS8E1JB47 — eldisidenteOK (@eldisidenteOK) December 4, 2025

El patrón es tan obsceno que ya da vergüenza ajena

El partido que presume de ser “el más feminista de la historia” es incapaz de proteger a sus propias trabajadoras y militantes. Los protocolos antiacoso brillan por su ausencia o se usan como papelera. Las víctimas denuncian y se encuentran con María Jesús Montero diciendo que el acosador es “un gran profesional” mientras calla a las denunciantes.

Y la reacción siempre es la misma:

Negar. Silenciar a la víctima. Esperar a que estalle en prensa. Entonces sí: “es gravísimo”, auditoría interna, foto triste de Sánchez y a seguir.

Conclusión sin anestesia

El PSOE actual no es un partido progresista con algunos casos aislados.

Es una organización que ha hecho de la hipocresía un sistema de gobierno y del machismo y la corrupción un hábito tan arraigado que ya ni disimula.

Mientras siga reclutando a sus dirigentes entre los bares de la A-6 y los reservados de Madrid, mientras su cúpula proteja a puteros y acosadores antes que a sus propias afiliadas, el PSOE seguirá siendo exactamente lo que hoy es:

El partido más putero, corrupto e incoherente de todo Occidente.

Y punto.

‼️Isabel Rábago APOTEÓSICA en @EspejoPublico: “Salazar era el asesor de Sánchez en Moncloa donde presuntamente acosaba a subordinadas. Mientras, MJ Montero callaba y la Ministra Alegría se iba de comida y vinos con él. Es la hipocresía de la izquierda y sus lecciones de feminismo… pic.twitter.com/UWDZtDExr3 — A PIE DE CALLE (@apiede_calle) December 5, 2025

Algunos datos para recordar: