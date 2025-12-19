Al socialista Negueruela le sacuden por acosador desde la izquierda y la derecha

Iago Negueruela, secretario general del PSOE en Palma de Mallorca y portavoz socialista en el Parlamento balear, está en el centro de la polémica.

Una militante de su propio partido, Isabel Miralles, lo ha denunciado por acoso y persecución tras una acalorada discusión.

Su queja ha llegado hasta Ferraz después de haber sido desestimada en tres ocasiones a nivel local. Por otro lado, la diputada de VOX Patricia de las Heras hace eco de episodios de supuesta persecución en los pasillos y actitudes machistas durante la comisión del caso Koldo, formando una inusual alianza entre voces que provienen de sectores opuestos contra el dirigente socialista.

El escándalo ha cobrado fuerza esta semana, cuando se supo que Miralles, expresidenta de la Agrupación Socialista de Poniente, acudió a la dirección federal del PSOE el 3 de septiembre de 2025.

Esto lo hizo tras sentirse víctima de «persecución y acoso constante» por parte de Negueruela, quien está vinculado con los congresos internos donde ella perdió su cargo.

Mientras tanto, Negueruela se muestra sereno ante los medios y sostiene que los órganos encargados han actuado correctamente. Al mismo tiempo, critica al PP por utilizar este asunto a su favor.

El Ayuntamiento de Palma, bajo la dirección de Llorenç Bauzá, rechaza «cualquier acto machista» y demanda respuestas al PSOE, acusándolo de predicar sin dar ejemplo.

Antecedentes

Los problemas que rodean a Negueruela no son nuevos. En mayo de 2024, durante la comisión que investigaba el caso Koldo, Patricia de las Heras, diputada de Vox por Ibiza y abogada, denunció que el socialista la increpó en los pasillos tras mencionar «comportamientos inadecuados» en una reunión anterior fuera del Parlament. «Lo que ocurre fuera del Parlament se queda fuera del Parlament», le respondió Negueruela, según testimonios que corroboran el incidente. De las Heras se cuestionó si él actuaría así con un hombre y acumuló tanto estrés que terminó llorando en plena sesión el 7 de junio; una imagen que recorrió los medios.

Días después, la presidenta del Gobierno autonómico, Marga Prohens (PP), intervino durante un pleno:

Estos son los valientes, esos feministas del 8M que dicen que las mujeres no lloran. Pues sí lloramos, cansadas ya de faltas de respeto, machismo y abusos.

Tanto PP como VOX aplaudieron con entusiasmo, aunque Negueruela nunca pidió disculpas. De las Heras, quien fue presidenta de VOX en Baleares y diputada en el Congreso entre 2019 y 2023, recuerda «actitudes chulescas» por parte de Mercedes Garrido, miembro de la Mesa del Parlament, quien estuvo presente en varios episodios. Aunque no ha llevado su caso ante la justicia, su testimonio cobra relevancia gracias a la denuncia presentada por Miralles.

El PSOE balear archivó la denuncia presentada por Miralles por falta de pruebas contundentes; sin embargo, ella mantiene que hubo una «discusión acalorada» tras el congreso. Negueruela defiende la necesidad de aceptar los resultados democráticos internos y critica a Prohens por llamarlo machista durante la reciente sesión parlamentaria. Además, le preguntó si apoyaría un curso sobre acoso sexual. Ahora es Ferraz quien debe decidir si reabre el caso o lo archiva nuevamente por cuarta vez.

Este doble frente pone al descubierto las tensiones dentro del PSOE balear, ya afectado por disputas internas en Palma y el eco del caso Koldo. En este último episodio, Negueruela fue señalado como protagonista con intervenciones consideradas «indecentes», según De las Heras. Para algunos observadores, su partido es visto como líder en «hipocresía feminista», lo que genera dudas sobre una militante propia y desafía el lema «Yo sí te creo, hermana». Prohens aprovecha esta situación para cuestionar la credibilidad socialista mientras Cort rechaza cualquier forma de machismo pero pide conocer más detalles sobre las denuncias.