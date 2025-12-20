Alfonso Rueda se pone el mandil en la felicitación navideña más aplaudida del PP gallego

Alfonso Rueda ha dado la campanada este sábado con una felicitación navideña que combina cocina, familia y afiles dardos políticos. En el vídeo del PPdeG, el presidente de la Xunta se coloca el mandil para cocinar una cena simbólica de Nochebuena destinada a todos los gallegos, acompañado por compañeros de partido y referencias a la actualidad que han sacado risas a miles en las redes sociales.

El montaje, casi íntegramente en gallego salvo alguna que otra excepción divertida, comienza con Rueda anunciando su plan culinario. Sus hijas lo miran con incredulidad, pero él se mantiene firme: va a elaborar la «receta de Galicia». Justo entonces aparece Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, lanzando la primera broma: «Mejor la cocina de Rueda que la cocina del CIS», aludiendo a las encuestas que no coinciden con lo que espera la gente. También se asoma Mariano Rajoy, presidente de honor del PPdeG, ofreciéndose como «buen pinche de cocina», mientras que Miguel Tellado, secretario general del PP, sugiere calmar el «clima» tenso ante las novedades.

Los presidentes provinciales del partido traen consigo ingredientes típicos que ensalzan el orgullo gallego. Diego Calvo (A Coruña) aporta rape fresco de la lonja de Ribeira; Elena Candia (Lugo), capón de Vilalba; Luis López (Pontevedra), pan de Rodeiro; y Luis Menor (Ourense), bica de Trives. A este último, Rueda le responde con afecto: «Este año, más que nunca, todos con Ourense», haciendo referencia a los devastadores incendios sufridos en esa provincia durante el verano.

Problemas en la cocina con un toque de política nacional

La esencia del vídeo radica en los «obstáculos» que se presentan, todos ellos cargados de sátira. En primer lugar, un Peugeot mal estacionado bloquea la entrada. La diputada Ana Vázquez, debutando en estas felicitaciones, avisa sobre el problema, y Rueda exclama: «¡Vaya banda!», refiriéndose claramente a la famosa «banda del Peugeot» asociada a la gira de Pedro Sánchez en 2017. Entonces timbra un personaje que imita a José Luis Ábalos, exministro socialista implicado en el caso Koldo. Llega con unas “chistorras” –término mencionado en el informe de la UCO– y dos acompañantes, diciendo: «No soy solo yo, hay más gente». A lo que responde Rueda: «Eso es en el primero izquierda, ‘el 1’. Pero ¿no estaba este en prisión?».

Un repentino apagón sumerge la casa en la oscuridad, parodiando así el corte eléctrico nacional ocurrido en abril. Una hija de Rueda , alarmada pregunta: «¿Otro apagón?» . Él trata de tranquilizarla: «Estáis en buenas manos» .

Durante la cena, una invitada lleva una camiseta con el lema «Non a todo», un logo retocado del BNG (los «del no» para el PPdeG). Cuando le preguntan por intolerancias alimentarias responde: «Yo a todo, en general».

Entre otros guiños adicionales, aparecen su madre, Lola de Valenzuela, y el coordinador de Medio Rural, Avelino Souto, quienes avisan sobre ciertos incidentes.

El brindis final encapsula perfectamente el tono: «Puede que no sea el mejor cocinero del mundo, pero trato lo nuestro con cariño, intentando hacer las cosas bien. Por todos los gallegos y gallegas.». Este vídeo sigue una tradición dentro del PPdeG: moto por Galicia en 2023, autobús en 2024 y coro otro año más. Ahora es el turno de los fogones para 2025, llevando así el humor gallego más allá de sus fronteras.

Antecedentes de una fórmula exitosa

Desde que asumió la presidencia de la Xunta y del PPdeG, Rueda ha convertido estas felicitaciones navideñas en su sello personal. Lejos ya quedan los mensajes institucionales fríos; él prefiere formatos cercanos que logran conectar con la ciudadanía. El vídeo presentado este año cuenta además con el debut de Ana Vázquez, sumando un toque familiar íntimo y reforzando su imagen como un líder accesible dotado de esa inconfundible retranca gallega. El equipo comunicativo del PPdeG destaca por sus guiones ingeniosos al mezclar cameos de figuras relevantes como son Feijóo y Rajoy junto a gags cotidianos.

En un contexto político complicado marcado por escándalos socialistas –el caso Koldo y Ábalos– así como tensiones energéticas, el PP gallego aprovecha el humor para desmantelar rivales sin necesidad de confrontaciones directas. Según destaca Vozpópuli, su difusión ha alcanzado nivel nacional gracias al boca a boca digital entre móviles, logrando risas tanto dentro como fuera del país. Medios como El Mundo y Onda Cero subrayan las ironías dirigidas contra PSOE y BNG mientras que este vídeo también reivindica productos gallegos tras desastres como los incendios ocurridos en Ourense.

Entre las posibles consecuencias se encuentra un fortalecimiento interno dentro del PPdeG y proyectar a Rueda como una alternativa fresca frente al «menú sanchista». Las redes sociales han respondido con miles de visualizaciones y comparticiones que celebran su irreverencia; todo esto contrasta notablemente con las felicitaciones acartonadas ofrecidas por otros partidos. Es posible que surjan imitadores tras esta acción; sin embargo, ese riesgo queda diluido entre risas compartidas.

Para añadir curiosidades interesantes al asunto, cabe mencionar un guiño al querido perro Pipa –mascota emblemática entre los populares– así como al camarero Cristian Ventura quien se volvió viral durante el año. Sorprendentemente es Mariano Rajoy uno de los pocos personajes que habla castellano durante este sketch -fiel a su estilo-. La bica traída desde Trives no es casualidad; es un homenaje hacia Ourense tras haber sufrido más 10.000 hectáreas quemadas este verano. Además hay referencias implícitas a prostitutas gracias al personaje inspirado en Ábalos elevando así esta sátira hasta niveles dignos del mejor humor teatral. Galicia demuestra saber cocinar política añadiendo su particular sal y pimienta.