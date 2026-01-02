Tres de cada cuatro españoles ven corrupción en el PSOE y un 74% exige elecciones anticipadas

Devastador para el marido de Begoña.

Aunque al estilo Waco, hay un nutrido contingente de sectarios, que se aferran desesperados al podrido PSOE y le acompañarán hasta la muerte.

El asedio de Waco fue el enfrentamiento de 51 días en 1993 entre las autoridades federales estadounidenses y la secta religiosa de los Branch Davidians, liderada por fanático David Koresh.

Terminó el 19 de abril con un incendio en Texas, causando la muerte de 76 seguidores, incluidos más de 20 niños, además de 4 agentes y 6 davidianos muertos en el tiroteo inicial.

Sus seguidores le obedecieron porque creían que era un profeta mesiánico que interpretaba las profecías apocalípticas de la Biblia de manera convincente.

Con el PSOE actual pasa algo parecido. Aún existe un importante porcentaje de socialistas que siguen creyendo por dogma de fé laica al líder supremo Sánchez.

El barómetro realizado por Sigma Dos para ‘El Mundo’, entre el 22 y el 29 de diciembre de 2025, pone de manifiesto una preocupante desconfianza hacia el PSOE. Un 62% de los encuestados sostiene que hay corrupción estructural dentro del partido, una opinión que también comparten un tercio de aquellos que apoyaron a Pedro Sánchez en las elecciones de 2023.

Un preocupante 30,6% defiende la versión oficial que considera estos casos como aislados, como el conocido caso Koldo o las imputaciones a exdirigentes como José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Esta percepción mayoritaria crea un clima político tenso al inicio del año 2026, con un Gobierno bajo la presión de investigaciones judiciales y reclamos por parte de los ciudadanos.

Mientras tanto, Sánchez continúa afirmando que no adelantará elecciones. Sin embargo, el sondeo revela que el 63% de la población considera poco probable que se celebren comicios generales este año: un 35,8% lo ve «poco probable» y un 27,2% lo califica como «nada probable». Solo un escaso 12% lo considera «muy probable» y un 19% lo ve «bastante probable».

Entre los votantes socialistas, el 58,6% cree que la legislatura se extenderá hasta 2027.

Esta cifra aumenta al 64,9% entre los simpatizantes de Yolanda Díaz, al 65,8% entre los seguidores de Alberto Núñez Feijóo, y alcanza el sorprendente 75,4% entre los votantes de Santiago Abascal. Por otro lado, un notable 37,6% de los electores del PSOE sí considera posible un adelanto electoral, superando así al promedio general del 31%.

Otro sondeo publicado este viernes por El Español y elaborado por SocioMétrica arroja cifras demoledoras para un Gobierno que se ha bunkerizado en el poder: el 74% de los encuestados cree necesario adelantar las Elecciones Generales ante los casos de corrupción que asolan al PSOE, al Gobierno y hasta a la familia del presidente.

La fractura interna en el electorado socialista

Un aspecto notable es la deserción dentro del propio PSOE. Un sorprendente 36% de sus votantes admite la existencia de corrupción estructural, cifra que supera incluso al 31,9% registrado entre los votantes de Sumar. En la oposición, las cifras son aún más contundentes: un asombroso 86,6% de los afiliados al PP, y el impresionante 93,2% en el caso de VOX, comparten esta percepción. Aunque el 56,2% de los socialistas defiende que se trata solo de casos aislados, esta mayoría comienza a resquebrajarse ante las recientes novedades judiciales. En efecto, mientras que Ábalos permanece encarcelado a la espera del juicio, Cerdán enfrenta imputaciones y la Audiencia Nacional investiga pagos en efectivo desde la sede del partido en Ferraz durante la etapa en que Sánchez fue secretario general.

Esta sensación no surge por generación espontánea. Los escándalos han afectado al Gobierno en meses recientes e involucran irregularidades en contrataciones públicas y mordidas relacionadas con tramas como el famoso caso SEPI. A pesar de no haber pruebas sólidas sobre financiación ilegal dentro del partido principal, una auditoría forense encargada por el PSOE detectó gastos «llamativos» e «improcedentes» asociados con el entorno cercano a Ábalos. Desde Moncloa se argumenta que su base electoral se mantiene similar a hace siete años y aseguran que la corrupción afecta por igual tanto al PSOE como al PP; no obstante, esto parece favorecer a partidos antisistema como VOX.

Expectativas sobre la legislatura y deseos ciudadanos

La mayoría parece descartar un adelanto electoral a pesar de las voces críticas que piden urnas desde todos los rincones políticos. Un total del 38,8% de los encuestados reclama «elecciones» o «cambio de Gobierno» como prioridad para 2026; esta cifra asciende al notable 46,4% entre votantes de Sumar, al 41,9% en PP y al 42,3% en VOX, aunque desciende al 34,5% entre quienes apoyan al PSOE. Aun así, aproximadamente un tercio desea ese cambio electoral. Otros deseos expresados incluyen mejoras laborales (14,1%, especialmente entre jóvenes de 18 a 29 años), estabilidad política (13,8%) y bienestar económico familiar (9,3%) .

El pesimismo predomina en la valoración del año 2025: un abrumador 63,2% lo califica como peor o igual que 2024; siendo los votantes de VOX quienes muestran mayor crítica con un 60,8%. Solo los electores del PSOE y Sumar tienen una visión mayoritariamente optimista respecto a lo vivido. En este panorama incierto para Sánchez se presentan tres elecciones autonómicas cruciales así como causas judiciales pendientes; entre ellas destacan las peticiones de hasta 30 años para Ábalos o el caso Salazar —que propició un #MeToo interno— generando inquietud sobre su efecto en la votación femenina.