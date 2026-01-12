El siniestro Zapatero presionó al entonces encarcelado Leopoldo López para que ‘aplacase’ las protestas contra el dictador Maduro

Brutal.

Leopoldo López, opositor venezolano que también sufrió los rigores de la dictadura de Nicolás Maduro, acaba de contar con pelos y señales el papel que ejerció en su momento José Luis Rodríguez Zapatero.

El expresidente del Gobierno de España, lejos de condenar la represión del líder chavista, optó por congraciarse con el régimen dictatorial y persuadir, de paso, a quienes encabezaban las protestas y las revueltas contra el sucesor de Hugo Chávez.

López, que pasó más de tres años encarcelado, relató que durante su estancia en prisión recibió la visita del propio Zapatero.

Pero no, precisamente, para interesarse por su situación, sino más bien para persuadirle de que los ciudadanos contrarios a la dictadura de Maduro deponiesen su actitud:

Me tocan la celda y me dicen tiene visita, entonces yo bajo y ahí estaba, estaban en el segundo piso, estaba Delcy Rodríguez y el expresidente de España Zapatero. Y entonces me dicen, bueno es que tú tienes que llamar a calmar las protestas, yo le digo, no vas a llamar a calmar las protestas, yo no voy a calmar las protestas, no, es que hay mucha violencia, yo le digo, la violencia es de ustedes, aquí quienes están reprimiendo son ustedes, aquí quien está disparándole a la gente son ustedes, quienes han matado a una, dos, tres personas todos los días son ustedes.

Y no quedó en una sola visita. Durante esos tres largos años de reclusión, Leopoldo López recibió en varias ocasiones la visita del exmandatario español y la de los esbirros de Maduro: