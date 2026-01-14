El detenido de Plus Ultra revela que Zapatero utilizaba aviones de PDVSA para viajar a Venezuela sin dejar rastro

El empresario Julio Martínez, detenido por la Policía Nacional en una amplia operación contra el blanqueo de capitales vinculado a Plus Ultra, hizo una revelación sorprendente durante una conversación con el número tres de Telefónica.

Según revela el periodista Alejandro Entrambasaguas en El Debate, Martínez explicó a Javier de Paz, director adjunto a la presidencia de la compañía, el método que usaba José Luis Rodríguez Zapatero para viajar a Venezuela sin dejar ningún rastro documental.

La charla tuvo lugar el 2 de octubre de 2022 en un descampado alejado del monte de El Pardo, situado en las afueras de Madrid, un lugar elegido precisamente por su escasa cobertura telefónica y su vegetación, que facilita detectar intrusos.

Martínez se desplazó desde su ático en la calle Diego de León, en el barrio de Salamanca, al volante de un Seat, mientras De Paz aparcaba su BMW cerca de la Plaza de Alonso. Ambos aguardaron la llegada de Zapatero, quien apareció pasadas las 8:35 horas.

Durante esa reunión, el empresario detalló el recorrido: un vuelo comercial regular desde España hasta República Dominicana, y desde allí un Falcon de la petrolera estatal venezolana PDVSA, pilotado por militares, directo hacia Caracas. «Pasar totalmente desapercibido» y «no dejar rastro» eran sus principales preocupaciones, según una grabación a la que tuvo acceso este medio.

Aunque oficialmente se afirma que Zapatero viaja unas veinte veces al año a Venezuela, los indicios sugieren que podría haberlo hecho hasta sesenta veces gracias a este método indirecto.

Esta confesión surge en medio del escándalo relacionado con el caso Plus Ultra, aerolínea que fue rescatada con un desembolso de 53 millones de euros provenientes de fondos públicos durante la pandemia.

La Fiscalía Anticorrupción está investigando si parte de esos fondos fueron blanqueados para saldar préstamos vinculados a sociedades en Venezuela, lo que también tiene ramificaciones en contrabando de oro y desvío de ayudas sociales. Martínez, junto al director ejecutivo Roberto Rosellini, fue arrestado hace semanas por la UDEF, que está reconstruyendo transferencias internacionales y pagos cruzados, incluyendo un crédito en Suiza.

Reuniones secretas que levantan sospechas

Sin embargo, esta historia no termina con esa conversación en El Pardo. Solo tres días antes de su detención, el expresidente se reunió nuevamente con Martínez el 8 de diciembre de 2025 en otra zona restringida del mismo monte, donde había un impresionante despliegue policial: un vehículo negro del Ministerio del Interior, escoltas que vaciaron el restaurante El Torreón, y hasta seis agentes cuidando los alrededores. Pasearon más de una hora entre los árboles, incomunicados, antes de sentarse a desayunar en la mesa número 56. El periodista Alejandro Entrambasaguas publicó las imágenes que desmienten las afirmaciones del expresidente, quien había asegurado no conocer al empresario.

Entrambasaguas ha profundizado recientemente en estos vínculos. Martínez dirige la consultora Análisis Relevante, que contrató hace meses a la agencia de comunicación What the FAP, dirigida por las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Espinosa. Además, su residencia en Aravaca fue escenario de reuniones relacionadas con transferencias desde Plus Ultra hacia Venezuela, cerrando así un círculo con el presidente de la aerolínea. La Guardia Civil considera estos encuentros como una posible «explosión controlada» para proteger al exlíder socialista, mientras que la UDEF sospecha que Martínez actuaba como un testaferro, recibiendo pagos por parte de la aerolínea sin prestar servicios reales a cambio; posiblemente comisiones relacionadas con el rescate.

El exministro José Luis Ábalos ha declarado que fue Zapatero quien presionó para aprobar dicho rescate pese a las dudas internas existentes. Fuentes policiales indican filtraciones desde el Ministerio del Interior, donde se menciona a Segundo Martínez, conocido como «el hombre de Zapatero», seleccionando al director adjunto operativo (DAO) para influir sobre las investigaciones. Antes de ser arrestado, Martínez borró mensajes y correos electrónicos relevantes, lo cual ha acelerado las indagaciones.