Podemos dicta al PSOE el próximo objetivo

¿Pucherazo electoral? El socialista Sánchez ha nacionalizado ya a 1,4 millones de extranjeros

En 2027 podrá votar un millón más que en las generales de 2023

Sánchez (PSOE), Iglesiias (PODEMOS) y el pucherazo electoral con inmigrantes
Sánchez (PSOE), Iglesiias (PODEMOS) y el pucherazo electoral con inmigrantes.
La regularización de entre 500.000 y 800.000 inmigrantes ilegales ha dado tantas cifras que es imposible aclararse; va en esa línea de modificar el mapa electoral a las bravas, introduciendo de matute actores que ni estaban, ni se les esperaba, ni por supuesto jamás deberían estar.

Un ilegal es, para empezar, una persona que ha infringido la Ley de Extranjería y a la que hay que meter en un avión y mandarla de vuelta a su país.

Las nacionalizaciones en España bajo el gobierno Sánchez están tomando velocidad.

Desde junio de 2018, alrededor de 1,4 millones de extranjeros han conseguido la nacionalidad española, lo que les permite participar en las elecciones generales.

Si esta tendencia se mantiene, las elecciones generales de 2027 podrían sumar un millón de nuevos votantes en comparación con las de 2023, un escenario que sin duda genera debate político.

Alberto Núñez Feijóo, al frente del PP, ha manifestado su preocupación sobre el reciente decreto que busca regularizar a unos 850.000 inmigrantes indocumentados, argumentando que esta medida pretende manipular el censo electoral a medio plazo.

Aunque estos nuevos ciudadanos no podrán votar en 2027, sí comenzarán el proceso hacia la residencia legal: dos años para los latinoamericanos y diez para otros grupos como los marroquíes. Esta acción fue acordada entre el Gobierno y Podemos a cambio de dialogar sobre competencias migratorias con Cataluña.

Nacionalizaciones por países y el boom latino

Casi el 20% de los nuevos españoles proviene de Marruecos (alrededor de 261.000), pero también se observa un aumento significativo en los grupos provenientes de Venezuela, Colombia y Ecuador. La Ley de Memoria Democrática, que estará vigente hasta octubre de 2025, ha sido clave en este aumento: desde 2022, se han presentado 870.000 solicitudes para obtener la nacionalidad, y ya se han concedido 240.000.

  • En 2018: 90.774 nacionalizaciones.
  • En 2023: 181.581.
  • En 2024: 252.476.

Esta legislación ha facilitado el acceso a hijos y nietos de exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo, muchos de los cuales residen en América Latina. Ione Belarra, lideresa de Podemos, deja clara su postura: «Si resides aquí, tienes derecho a votar aquí»[web:0 de búsqueda proporcionada]. Por su parte, Irene Montero va más lejos: «Lucharemos por la nacionalidad o por cambiar la ley para que puedan votar. Ojalá logremos barrer del mapa a los fachas con gente migrante».

Rechazo europeo y pacto con la izquierda

Once líderes europeos alineados con el PPE han expresado su rechazo a la regularización masiva propuesta por Sánchez, calificándola como «una negligencia política intolerable».

En Zagreb, tras una solicitud de Feijóo, decidieron mantener las sanciones contra los chavistas hasta que se restablezca la libertad en Venezuela, en un guiño hacia la diáspora que ahora participa en las elecciones españolas.

Desde Podemos celebran este acuerdo: regularizar es sinónimo de poder votar. En las municipales de 2023, ya fueron 414.692 extranjeros quienes ejercieron su derecho al voto (procedentes principalmente de Rumanía, Italia y Colombia).

Sin embargo, el PP advierte que este decreto podría tensar los servicios públicos y el acceso a la vivienda.

AñoNacionalizacionesOrigen principal
201890.774Marroquí inicial
2023181.581Latino crece
2024252.476Venezolano, colombiano
2025 (proy.)~240.000Ecuador, etc.

Los expertos consideran que no habrá un impacto inmediato en las elecciones de 2027; sin embargo, sí podría haberlo para los latinos en 2031.

Aceptar la regularización fue una condición impuesta por Sánchez para avanzar en transferencias hacia Cataluña.

Feijóo critica al Gobierno por «aumentar el censo» sin justificación legítima, mientras que Ayuso lo ve como algo directo. Y es que al final del día, uno no puede evitar sonreír ante la ironía: ¿quién dijo que la política no es un juego donde las sillas son reemplazadas por nuevos pasaportes?

Curiosamente, la Ley de Nietos benefició a solo 72.297 desde su implementación en 2015; apenas una fracción bajo Sánchez con solo 20.000 aprobaciones.

En cuanto a los británicos tras el Brexit (36.543), participaron activamente en las últimas municipales. ¿Logrará ese millón adicional en 2027 cambiar el rumbo? Solo las urnas lo dirán.

