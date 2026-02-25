El socialista Sánchez también esconde cuánto dinero en metálico saca y en qué se lo gasta

Moncloa se mantiene firme como un búnker, pero el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha emitido una resolución que obliga a Presidencia a abrir sus libros de caja fija.

Por primera vez en la historia democrática, un medio como El Debate ha conseguido respaldo oficial para esclarecer cuánto dinero en efectivo maneja Pedro Sánchez y con qué finalidad, todo ello en un clima de crecientes sospechas sobre el uso del metálico tanto en el Gobierno como en el PSOE.

El periodista Antonio Naranjo revela cómo Moncloa ha intentado ocultar esta información, a pesar de que el propio Sánchez reconoció haber recibido pagos en efectivo durante su tiempo como secretario general. La resolución 2026-0129 del 6 de febrero impone requisitos específicos: cantidad de cada pago, beneficiario y motivo desde 2022.

Regulada por normativas como el decreto 725/1989 y la orden de Hacienda de 1987, esta caja fija destinada a imprevistos se ha convertido en el epicentro de la controversia.

En ministerios como Transportes, bajo la dirección de Óscar Puente, se han gastado más de 100.000 euros en efectivo entre 2023 y 2024, sin especificar los destinos concretos. Su predecesor, José Luis Ábalos, retiró alrededor de 200.000 euros para «atenciones protocolarias» y dietas para conductores, una práctica que se abandonó en 2022 coincidiendo con el escándalo del caso Koldo. Por su parte, Yolanda Díaz, al frente del ministerio de Trabajo, acumula un total de 54.746 euros, de los cuales 49.273 son atribuibles: 22.000 euros destinados a gastos protocolarios sin detallar, 24.000 euros en viajes y otros 3.000 euros en gastos funcionales poco claros.

Mientras tanto, la Audiencia Nacional está atareada con piezas secretas relacionadas con pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024. El juez Ismael Moreno investiga si estos pagos sirvieron para blanquear fondos vinculados al caso Koldo, con Ábalos y Koldo García bajo la lupa. La defensa de Koldo sostiene que eran compensaciones legales; sin embargo, el Tribunal Supremo ha señalado indicios sobre su origen dudoso. La Fiscalía Anticorrupción ve posibles delitos de blanqueo y malversación contra el partido.

En su defensa ante el Senado el pasado octubre, Sánchez aseguró que sus cuentas son «legales y transparentes», aunque admitió haber recibido efectivo «en alguna ocasión, siempre contra factura». Días antes, durante una entrevista en Cadena SER, confirmó esta práctica para gastos adelantados. Sin embargo, la empresaria Carmen Pano corroboró que llevó 90.000 euros de Claudio Rivas a Ferraz, mientras que Víctor de Aldama mencionó «financiación ilegal del PSOE» relacionada con el caso hidrocarburos.

Datos llamativos

La UCO de la Guardia Civil encontró ingresos en efectivo por valor de 60.270 euros en cuentas pertenecientes a Ábalos, cuyo origen es desconocido entre los años 2014 y 2024; esto coincide con retiradas sospechosas. El PSOE entregó documentación mediante un pendrive, cuya revelación fue mantenida bajo secreto prorrogado un mes por Moreno para salvaguardar la investigación.

En lo que respecta a contabilidad, el partido ocultó al Tribunal de Cuentas unos nueve millones de euros en beneficios entre 2018 y 2020, alterando su patrimonio justo durante la era de Sánchez. Las auditorías indican infravaloraciones de 2,86 millones para 2018 y otros 2,38 millones para el año siguiente.

Para ilustrar esta situación, aquí hay una tabla con los gastos en efectivo revelados desde la llegada de Sánchez, correspondientes a ministerios clave:

Ministerio Responsable clave Monto aproximado (euros) Período Detalles conocidos Transportes Ábalos 200.000 2018-2022 Atenciones protocolarias, dietas Transportes Puente >100.000 2023-2024 Imprevistos sin especificar Trabajo Yolanda Díaz 54.746 (49.273 suyos) Reciente Protocolarias, viajes, funcionales

La carga judicial sobre la Audiencia Nacional es notable debido a al menos seis casos relacionados con corrupción vinculados al Gobierno: desde el caso Koldo hasta hidrocarburos o SEPI; muchas sentencias están demoradas hasta una década.

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes , reconoce que es plausible que Sánchez haya recibido efectivo procedente de fuentes «lícitas».

, reconoce que es plausible que haya recibido efectivo procedente de fuentes «lícitas». Además, se mencionó por parte de Aldama un sobre vinculado a financiación irregular relacionado con una visita de Delcy Rodríguez .

. En cuanto al año 2020 hubo un pico notable en las retiradas: alcanzando los 14.940 euros en cuentas bajo investigación.

En un momento curioso del relato político reciente, Puente grabó un vídeo donde mostraba un sobre con trescientos euros; lo llamó «poco estético», pero decidió mantenerlo guardado. ¿Es mera coincidencia que las dietas pagadas en efectivo cesaran tras la denuncia presentada por parte del PP relacionada con mascarillas?.

Por último, algunas curiosidades: según el propio PSOE, la caja situada en Ferraz es «la única», sin embargo la UCO ha señalado unos sesenta mil euros cuyo rastro no se encuentra disponible. Además, cabe mencionar que Santos Cerdán, exnúmero tres del partido dimitió debido a indicios relacionados con Koldo. Y no olvidemos que el pendrive del PSOE llegó justo veinticuatro horas antes del secreto establecido: todo un ejercicio de timing perfecto.