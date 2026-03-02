Carlos Martínez, candidato del PSOE en Castilla y León, lleva seis años haciendo ‘favores oficiales’ a la empresa de un familiar

Es ‘marca de la casa’ o, dicho de otra manera, puro estilo PSOE.

Aunque aquí no hay ‘sobrinas’ por medio, sino flores.

Visualiza un belén navideño en la Plaza Mayor de Soria que ha pasado de tener un coste de 12.000 euros a 76.000 en el transcurso de cinco años, siempre gestionado por la misma empresa: Mis Flores S.L., propiedad de un familiar del alcalde Carlos Martínez. Lo ha destapado ABC.

El Partido Popular local no ha tardado en alzar su voz y acusa al equipo socialista de haber creado un «chiringuito clientelar» que huele a irregularidades. Mientras tanto, Martínez se presenta como candidato del PSOE a presidir la Junta de Castilla y León, con elecciones programadas para el 15 de marzo y con el aliento de VOX pisándole los talones al gobierno autonómico.

El concejal popular Javier Jiménez ha denunciado esta situación recientemente, señalando que el contrato de parques y jardines, adjudicado en 2012 por 700.000 euros anuales y que venció en 2018, incluye también el montaje del belén.

Sin embargo, desde 2020, esta tarea se ha desviado hacia Mis Flores S.L., con adjudicaciones directas primero (12.000 euros en 2020 y 17.930 en 2021) y luego mediante procedimientos negociados sin publicidad (57.000 euros en 2022 y 2023). Para los años 2024 y 2025, se llevó a cabo un procedimiento abierto que permitió competencia, pero solo Mis Flores se presentó para pujar por el belén, logrando el contrato por 76.000 euros anuales junto al abeto. El PP habla de «mamoneo» y está considerando posibles casos de malversación, argumentando que trabajadores municipales han colaborado sin cobrar en varias ocasiones.

Año Método de adjudicación Coste belén (Mis Flores S.L.) 2020 Directa 12.000 € 2021 Directa 17.930 € 2022-2023 Negociado sin publicidad 57.000 €/año 2024-2025 Abierto simplificado 76.000 €/año (belén + abeto)

Desde el Ayuntamiento, el concejal socialista Javier Muñoz intenta defender lo indefendible con una cierta dosis de humor: acusa al PP de querer una Soria en blanco y negro, como si el belén anterior fuera una «caseta» lamentable. Asegura que el contrato es «transparente» y que el aumento del precio responde al tamaño y atractivo del nuevo nacimiento, que ha recibido numerosos elogios por parte de los ciudadanos. Niega cualquier favoritismo por apellidos y califica las denuncias de «acoso pactado» desde Valladolid para ocultar las vergüenzas del PP. A pesar de ello, la suma total adjudicada a la empresa familiar asciende a casi 287.000 euros en seis años, justo cuando Martínez busca alcanzar nuevas alturas.

Encuestas y presión electoral en Castilla y León

Este escándalo local se produce en plena precampaña autonómica, donde Carlos Martínez encabeza la lista socialista. Él mismo invita a «creer en las encuestas a medias»: no hay empate técnico con el PP de Alfonso Fernández Mañueco, al que califica como «el peor presidente» que ha tenido la región. Propone un programa con nada menos que 575 medidas, abarcando desde un consorcio para vivienda hasta la entrega de una medalla de oro a los bomberos forestales. Critica la «resignación» popular y defiende el «derecho a quedarse» en los pueblos despoblados, presentando planes para activar viviendas vacías y establecer un parque público permanente.

Las últimas encuestas disponibles muestran un panorama competitivo para el PSOE, aunque sin detalles recientes; eso sí, hay que señalar que Vox está muy cerca del pacto entre el PP y ellos mismos que actualmente gobierna. Martínez inicia su campaña en Burgos, planteando una elección entre «continuidad o cambio», recorriendo hasta 200.000 kilómetros para hacerse escuchar como alguien preparado para gobernar. Rechaza los pactos autoritarios del PP con Vox, defendiendo derechos como el aborto en un contexto donde el 15M decidirá si el socialismo soriano da el salto hacia la Junta o se queda adornando belenes.

El PP soriano considera lógico que haya escasa competencia entre empresas: es una señal de «desesperación» ante un consistorio donde unas pocas firmas acaparan contratos importantes. Por su parte, Vox ya rechaza lo que califican como «atraco impositivo» socialista en Soria, sumándose así al clamor contra Martínez. El PSOE responde afirmando que están potenciando la Navidad como motor turístico, incluyendo una pista de hielo (con un coste de 25.000 euros) y un mercado navideño ubicado en la Plaza de las Mujeres.

En este entramado navideño-político, parece que más brilla Soria por sus luces que por su transparencia real.