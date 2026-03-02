¡El PSOE se desangra en Castilla y León! Pierde votos en 8 provincias, toca fondo histórico mientras Mañueco aguanta y VOX explota por encima del 20%

La cosa pinta de color hormiga para los socialistas.

Tanto en Ferraz como en La Moncloa ya se preparan para otro ridículo monumental.

El PSOE de Pedro Sánchez, a solo 13 días de las urnas en Castilla y León, está que no vive.

Este 2 de marzo de 2026 nueva encuesta, en esta ocasión publicada por ‘El Español‘, que confirma el hundimiento socialista en la región: pierde fuelle en ocho provincias, con fugas masivas hacia PP y, sobre todo, hacia la formación VOX.

Alfonso Fernández Mañueco mantiene el timón con una ligera subida al 31,6% y una horquilla de 30-33 procuradores —más que los 31 actuales—.

Pero el verdadero bombazo es VOX.

#Castilla 🏰 y #León 🦁 – encuesta Sociométrica (2mar): “el PSOE 🌹 se hunde, el PP 💧 al alza y Vox 🥦 supera el 20%” 💧 PP: 31,6% (30-33)

🌹 PSOE: 27,3% (23-26)

🥦 Vox: 20,8% (18-21)

🦁 UPL: 6,3% (4-5)

🍉 IU: 3,6% (0-1)

🥩 Por Ávila: 1,0% (1)

🥓 Soria ¡YA!: 0,9% (1-2)

🪻… pic.twitter.com/nBHQOhwYFq — EM-electomania.es (@electo_mania) March 2, 2026

El partido que lidera en esta demarcación Carlos Pollán supera por primera vez el 20% en una autonomía española.

Ahora mismo se mueve en una estimación de 18-21 escaños y se está comiendo vivo a un PSOE que acusa un severo desgaste a nivel nacional.

El partido de Santiago Abascal apitaliza el hartazgo con el sanchismo, inmigración descontrolada, economía en picado, escándalos diarios y se posiciona como tercera fuerza imparable.

Pollán absorbe votos en provincias clave como Salamanca, Zamora o Burgos, donde el 20% puede darles el escaño decisivo.

Lo cierto es que Mañueco revalidaría la Presidencia de la Junta de Castilla y León con un pacto con VOX.

Por su parte el sanchismo recibe otra bofetada electoral tras Aragón y Extremadura y aún queda Andalucía de cara a mayo o junio de 2026.