Marlaska abandona a los policías en Ceuta: hacinados y en malas condiciones

Colchones desgastados, un ambiente caluroso y un único inodoro para 70 personas no se asemejan a un set cinematográfico de una película carcelaria, sino que reflejan la realidad que viven decenas de policías nacionales en Ceuta. Así lo ha denunciado OKDIARIO en un reportaje que muestra cómo Fernando Grande-Marlaska mantiene a los agentes “malviviendo hacinados” en instalaciones militares antiguas y sin agua caliente para ducharse después de largas jornadas de trabajo. Muy lejos de la imagen de un Estado moderno, este panorama se asemeja más a un cuartel de la década de los cincuenta que a la primera línea de una política migratoria europea.

La imagen es tan elocuente como política y emocionalmente impactante: mientras el ministro se encuentra en la ciudad autónoma y se aloja en un hotel, los agentes de refuerzo deben dormir en el suelo sobre colchones en mal estado, compartir un baño diminuto y, cuando tienen la oportunidad, ducharse en instalaciones sin agua caliente, con una ventilación deficiente y donde hasta ocho policías se apiñan por estancia. El descontento sindical, liderado por la Confederación Española de Policía (CEP), ha elevado la voz y ha denunciado un “trato indigno y miserable”, que, más allá de los titulares, supone un vasto problema político en medio de una crisis migratoria y de seguridad en Ceuta.

Qué se denuncia exactamente en Ceuta

Los sindicatos policiales y de guardias civiles describen una situación que combina precariedad logística, improvisación y una alarmante falta de planificación:

Habitaciones con siete u ocho agentes durmiendo en literas, algunos incluso en el suelo

durmiendo en literas, algunos incluso en el suelo Un solo inodoro para cerca de 70 funcionarios en una de las plantas

para cerca de 70 funcionarios en una de las plantas Colchones antiguos, suciedad visible y escasez de agua caliente

Falta de aire acondicionado y calor intenso, con un simple ventilador en cada cuarto

Deficiencia en la higiene y riesgo para la salud, según los sindicatos y asociaciones profesionales

El alojamiento en el Regimiento de Artillería Mixto nº 30, con infraestructuras “del siglo pasado”, se ha convertido en un emblema de una gestión que, a juicio de los sindicatos, revela un abandono estructural, más allá de un simple error en la logística. A la carga de trabajo —turnos extensos, plantillas ajustadas y presión constante en la frontera— se añade ahora un descanso insuficiente que, en la práctica, menoscaba la capacidad de respuesta de los propios agentes.

La crítica va más allá de la incomodidad. La CEP plantea un problema de salubridad y unas condiciones “impropias de una Administración que se digne a respetar a sus policías”. Otros grupos, como la Asociación Unificada de Guardias Civiles, advierten sobre la exposición a enfermedades en un entorno de hacinamiento y sucio, en una ciudad que ya enfrenta tensiones demográficas y sanitarias.

Claves políticas y comunicación de crisis

Este episodio llega en un momento delicado para Marlaska, quien está siendo cuestionado por los sindicatos policiales y la oposición acerca de su gestión en la frontera sur, las devoluciones en caliente y el refuerzo de recursos materiales y humanos en Ceuta y Melilla. La narrativa que va calando en parte de la opinión pública es sencilla y demoledora: un Ministerio del Interior que exige una profesionalidad absoluta mientras a cambio ofrece dietas ajustadas, refuerzos tardíos y, ahora, condiciones de alojamiento que harían ruborizar a cualquier manual de recursos humanos.

Desde un punto de vista político, el asunto reúne varios elementos altamente explosivos:

Conflicto con los sindicatos: CEP, Jupol, SUP y asociaciones de guardias civiles consideran que Ceuta representa el último episodio de un deterioro previo: comisarías viejas, plantillas insuficientes y refuerzos “a coste cero”, donde los agentes incluso asumen gastos propios o renuncian a compensaciones. Narrativa de abandono: el mensaje “Marlaska abandona a sus policías” resuena en comunicados y titulares, dificultando que el Gobierno pueda reconfigurar el debate como un simple problema de alojamiento. Desgaste acumulado: los problemas en Ceuta se suman a denuncias sobre comisarías en condiciones ruinosas en la península, lanchas averiadas para el control marítimo y refuerzos insuficientes frente a picos migratorios.

En lo que respecta a la comunicación, Interior se enfrenta a un dilema clásico: responder con tecnicismos logísticos mientras se juega la percepción simbólica de cómo el Estado trata a quienes defienden su frontera. La diferencia entre el hotel del ministro y el colchón del agente, amplificada por redes sociales y medios, tiene más peso que cualquier comunicado oficial.

Posibles consecuencias: del parte interno al pleno del Congreso

El escándalo en Ceuta no solo conlleva una reacción inmediata —reubicación de los agentes, mejoras urgentes en las instalaciones, incremento de dietas—, sino que plantea un debate más profundo sobre el modelo de despliegues en la frontera y la planificación de recursos.

En el ámbito institucional, se pueden prever diversas acciones:

Interpelaciones en el Congreso para que Marlaska explique las condiciones de alojamiento y los planes para prevenir que estas situaciones vuelvan a ocurrir.

para que Marlaska explique las condiciones de alojamiento y los planes para prevenir que estas situaciones vuelvan a ocurrir. Refuerzo temporal de recursos en Ceuta: más agentes, mejor alojamiento, revisión sanitaria de las instalaciones y contratos exprés de hospedaje externo en caso de saturación.

en Ceuta: más agentes, mejor alojamiento, revisión sanitaria de las instalaciones y contratos exprés de hospedaje externo en caso de saturación. Revisión de protocolos de despliegue en crisis migratorias, estableciendo cláusulas mínimas de habitabilidad y descanso.

Mientras tanto, los sindicatos ya están trazando su estrategia: desde campañas públicas hasta posibles movilizaciones, además de documentar casos similares en otras localidades españolas. El riesgo para Interior radica en que Ceuta se convierta en el inicio de una narrativa sobre la degradación general de las condiciones laborales en la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Sin embargo, entre los propios agentes no falta cierto humor negro, que se traducen en comparaciones de sus cuartos con reality shows de bajo presupuesto: mismo tamaño, más cámaras imaginarias y menos glamour. Si la política radica en gestionar las percepciones, el reto del Gobierno será demostrar que lo de Ceuta no es una temporada completa, sino un episodio que se resolverá rápida y satisfactoriamente.