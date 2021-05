Twitter se mofa del ‘desertor’ Julio Rodríguez (Unidas Podemos) por renunciar a su acta en la Asamblea de Madrid

El caso de José Julio Rodríguez acabará siendo objeto de una tesis doctoral.

El exJemad, fichado a bombo y platillo por Pablo Iglesias para Unidas Podemos, no encuentra acomodo allá donde el partido le encomienda que asiente sus reales decretos.

Cierto es que los electores le rechazaron en las urnas y no le permitieron tener escaño por Zaragoza en las elecciones generales de 2015 y luego por Almería en la repetición de esos comicios en junio de 2016.

Tampoco tuvo el visto bueno de la entonces ‘marca blanca’ podemita en la capital de España, Ahora Madrid, para que liderase la candidatura al Ayuntamiento sito en el Palacio de Cibeles en 2019.

Manuela Carmena y sus acólitos se encargaron de que el general tuviera que rendirse incluso antes de dar comienzo a las hostilidades políticas.

Iglesias, que en marzo de 2021 anunciaba su renuncia a estar en el Gobierno Sánchez para competir por la Presidencia de la Comunidad de Madrid, metía a Rodríguez en la plancha electoral de Unidas Podemos a la Puerta del Sol.

Como el gafe del militar es legendario, ya sabrán que él iba en el puesto 11 y los morados se quedaron en 10 escaños. Es decir, Rodríguez volvía a quedarse fuera de un parlamento.

Sin embargo, la renuncia de Iglesias a seguir liderando Unidas Podemos y, de propina, a ejercer como cabeza visible del partido en la Asamblea de Madrid le otorgaba, de rebote, el escaño al exJemad.

Sin embargo, este ha optado por desertar de su puesto de diputado en Madrid y ni siquiera cogerá el acta.

Eso sí, las mofas en Twitter son para echarse al suelo de la risa porque, qué duda cabe, el militar parece tener una incompatibilidad insalvable a la hora de ocupar un sillón en un Parlamento nacional o regional.

