Almeida despelleja viva (de nuevo) a Rita Maestre, solo 24 horas después de hundirla en Twitter

José Luis Martínez-Almeida volvió a despellejar viva a Rita Maestre.

Solo 24 horas después del colosal ‘zasca’ que le metió en las redes sociales por acusarle de respaldar el machismo, el alcalde de Madrid aprovechó el Pleno municipal del 29 de noviembre para responder a las acusaciones en su contra lanzadas desde las formaciones de izquierda y extrema izquierda

El ‘popular’ recordó a Podemos y Más Madrid que son quienes ejercen la “violencia política” al “expulsar de la sociedad” a quien no comulga con sus ideas. A lo que remató: “esto es la izquierda de Pablo Iglesias”.

“La premisa de la que parten no es que detestan a racistas, homófobos, machistas… es que no toleran a nadie que piense de forma diferente a lo que plantean, y ese es el origen de la violencia política, porque tenemos una izquierda que si no comulgas con sus planteamientos de feminismo, de derechos LGTBI especialmente con la Ley Trans… tienes que ser expulsado de la sociedad, y si no asumes que manda la izquierda de Pablo Iglesias entonces automáticamente eres machista”, sonrojó a la extrema izquierda.