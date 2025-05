Fernando López Miras deja retratados a Sánchez y a los socialistas murcianos por reventar el trasvase Tajo-Segura

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reflexionado sobre el papelón del PSOE murciano y de su secretario general, Francisco Lucas, por votar a favor del cierre del Trasvase Tajo-Segura, que condena a los agricultores de la comunidad.

El popular se ha mostrado indignado por la falta de apoyo de los socialistas en el Congreso de los Diputados la semana pasada, cuando llevó a la Cámara baja una propuesta para blindar una de las obras hidráulicas de ingeniería más grandes realizadas en España, que deriva agua del río Tajo desde los embalses de Entrepeñas y Buendía al río Mundo, afluente del Segura, a través del embalse de Talave:

López Miras incide en que con esos tres votos de los socialistas de Murcia hoy estaría blindado el Tajo-Segura. Y es que la proposición de ley impulsada por la Asamblea Regional de Murcia fue rechazada con 171 votos en contra frente a 170 a favor el pasado miércoles 14 de mayo:

El presidente murciano desarma, además, el argumentario socialista, que asegura que la desalinización del agua como sustituto del líquido que llega del Trasvase es la mejor opción. Sin embargo, los plazos para implementar esta solución no cuadran, por lo que cataloga esto de un ‘cuento chino’ del PSOE:

El agua desalada no es la alternativa al trasvase. El señor Lucas no lo ha entendido o sí lo ha entendido e insiste en engañar a los murcianos. Ayer anunció dos desaladoras. ¿Cuánto tardó en ponerse en marcha la desaladora de Torrevieja desde que se anunció hasta que llegaron las primeras aguas desaladas? Trece años. Y el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha anunciado que el recorte del Trasvase del Tajo-Segura será para 2027, en dos años. Y ayer nos anuncia desaladoras para dentro de trece años. Es un cuento chino, y no lo digo yo, lo dicen los agricultores y los regantes. No ha entendido nada.