Sara Debén: Más Allá del Campo, una Trayectoria de Humanidad y Compromiso.

Sara Debén, una figura forjada en el "Vila do Corpús" de Ponteareas.

La familia celtista celebra una nueva e ilusionante incorporación: Sara Debén. Nacida en Ponteareas el 29 de junio del 2000, esta lateral izquierda llega a Vigo procedente del Real Avilés, firmando un contrato que la vinculará al club hasta el 30 de junio de 2026. Pero más allá de los datos técnicos y la solidez que aportará a la zaga céltica, la llegada de Sara es el reflejo de una trayectoria marcada por la humanidad y el compromiso, valores que la convierten en un activo invaluable para cualquier equipo.

Una Carrera Forjada en la Dedicación.

La trayectoria de Sara Debén es la viva imagen de la perseverancia y la responsabilidad. Desde sus inicios en el Vila do Corpus, pasando por el Atlántida Matamá, Real Oviedo, Fundación Albacete, Deportivo Abanca y Real Avilés, cada paso ha sido un escalón en su crecimiento no solo como deportista, sino como persona. Esta amplia experiencia en diversos clubes demuestra su capacidad de adaptación, su resiliencia ante los desafíos y su inquebrantable compromiso con el deporte que ama. No es solo una jugadora que cumple con su rol; es una atleta que se entrega por completo a cada proyecto en el que se embarca.

Los Éxitos como Reflejo de su Esfuerzo.

El palmarés de Sara no es solo un listado de trofeos, sino la materialización de su esfuerzo y dedicación. Los reconocimientos como Mejor Lateral Izquierdo de Galicia en 2017 y 2018 son una prueba de su talento individual, cultivado con horas de trabajo y sacrificio. Además, los ascensos a 1ª RFEF con el Fundación Albacete en la temporada 21/22 y a Liga F con el Deportivo Abanca en la 23/24, evidencian su capacidad para ser una pieza clave en equipos que logran grandes metas. Estos logros colectivos hablan de una jugadora que entiende la importancia del trabajo en equipo y que asume su responsabilidad dentro del vestuario para alcanzar el éxito.

Un Ejemplo de Valores dentro y Fuera del Terreno de Juego.

La llegada de Sara Debén al Celta es una excelente noticia no solo por su indudable calidad deportiva, sino también por los valores que representa. En un mundo donde la competitividad a veces eclipsa el lado humano, Sara emerge como un ejemplo de humildad, solidaridad y compañerismo. Su recorrido profesional, construido con base en la integridad y el respeto, la convierte en un referente para las nuevas generaciones y en un pilar para el vestuario céltico. Sin duda, Sara Debén aportará a las celtas no solo su trayectoria y solidez en la zaga, sino también una profunda huella de humanidad y responsabilidad, valores esenciales que trascienden el resultado de un partido y enriquecen a toda la institución.