El timo de la ceja: Los abajo firmantes.

“Es preferible la compañía de los cuervos a la de los aduladores, pues aquellos devoran a los muertos y estos a los vivos”.

¿La cultura es patrimonio de la izquierda?, ¡rotundamente no!, ¡la libertad, menos!; asi, que el teatrillo de los abajo firmantes, ha alcanzado sus cotas más infames, esto no es lo que era. Permítasenos parodiar el ultimo libelo o manifiesto, rescatando un cochambroso episodio taurino; crónica anclada en tiempos pretéritos y digna de figurar en los anales del Cossío; nos remontamos a una capital de provincia en blanco y negro, recientes las cicatrices de una guerra civil y penurias sin cuento; pues bien, no había espectáculo, feria, festejo, verbena o cosa coral alguna que se salvara de la zarpa y mordida de un tal Patricio y su socio, un petardo apodado perdigón; magníficos profesionales en toda suerte de bellaquerías, coimas, enredos y descarado mangoneo; sin duda, autentico genios de la época en el arte de llevárselo crudo; su víctima favorita era la organización de los festejos taurinos en la localidad, más lo que no contaban estos logreros, era que la horma de su zapato, la tenían enfrente, el gobernador civil de la provincia era aficionado y detentaba un omnímodo poder sobre todo lo que se movía y algo más; cuentan que este, en un arrebato de ira, citó a comparecer en su despacho a ambos bellacos; ni quitamos ni ponemos, así fue: ¡Que pasen!; acto seguido, cañonazo de una sola frase, “si me hacéis una puta corrida más, os meto de patas en la cárcel” (verídico). Dicho y hecho, la primera novillada que se celebró en libertad y celebrada en ausencia de estos pájaros, en estrepitosa letra de molde a pie de cartel, rezaba: “En esta corrida no interviene ni Patricio ni el perdigón” Se acabó.

Sin duda, hubiera sido regocijante y balsámico, que en el susodicho manifiesto -objeto de estas líneas-, tuviéramos un respiro y cierto alivio ante el hastío habitual y repetitivo de los abajo firmantes; mas no es el caso ni por asomo, seguimos tropezándonos con los de siempre: Patricio, el perdigón, el funcionariado de la ceja, más un cortejo cuya descripción, méritos y estela intelectual y biográfica dejamos al albur y criterio de cada cual; más si constatamos, que dada la decadente deriva de este tipo de epístolas, no nos extrañaría en el futuro, ver estampada la firma del rey del cachopo, la vidente de Canillejas o el muy celebrado y progresista autor del último éxito editorial, “guía para cocer un huevo” o cumbre literaria similar; por ahí va la cosa

Ahora, vayamos al contenido del edicto intelectual, mamotreto en prosa o lo que fuere el artefacto; salvo sorpresa o que el libelo contenga algún mensaje oculto, críptico o digno de interpretación cabalística, constatamos el apoyo de los abajo firmantes a un gobierno enmarañado en una red clientelar, delictiva y mafiosa; un gobierno que fomenta el acoso y persecución a los jueces, periodistas críticos y la separación de poderes; un presidente de gobierno que tiene a su familia procesada y el Fiscal General en el banquillo; un gobierno que atenta día sí y otro también contra las libertades, la justicia, la solidaridad entre territorios y la igualdad entre españoles; un gobierno que se halla desguazando la Nacion para permanecer en el poder a cualquier precio; un gobierno que promueve la malversación del dinero del contribuyente y fomenta el enchufismo y nepotismo más rancio, colocando peones clientelares en toda suerte de instituciones y empresas ….en fin, esta todo a la vista, ahí lo dejamos. Salvo lectura oculta digna de la Cábala -que no vemos por ninguna parte-, el libelo es tan zafio e infame como parece; da la sensación del sálvese quien pueda y al grito de “que viene la derecha”, -excusa absolutoria y bálsamo de Fierabrás- ¡a firmar! -los héroes son cosa del pasado-; toca ponerse a salvo de la exclusión y ser relegados al ostracismo, la muerte civil y algo más. Tal cual

Recordamos la Transición con mayúsculas; benditos tiempos en los que la Nacion se alzó con una sola voluntad y voz, para abrir de par en par la avenida de la libertad y el futuro; benditos aquellos que dejaron sus egos y confort en el ropero y dieron todo lo que tenían, para abrir paso a la esperanza y la reconciliación de las dos Españas; jamás pidieron recompensa, reconocimiento, medalleo alguno o un mínimo gesto hacia su desinteresada entrega al bien común; todos eran conscientes de que la única medalla de quilates en aquel momento histórico, anidaba dentro de las conciencias de cada cual. No podemos dejar de citar a una prodigiosa pléyade de intelectuales, políticos, científicos, artistas, filósofos, académicos, escritores, periodistas…En suma, toda suerte de personalidades de prestigio y muchos de ellos de renombre internacional, que no dudaron en exponer sus biografías y carreras, jugándosela y poniéndose al servicio de la Nacion; hasta el diario “El País”, devenido pasando el tiempo en prescindible papel para liar bocadillos, reflejaba el espíritu de la transición, sumando editoriales de indiscutible jerarquía intelectual y peso. Eran otros tiempos

Retomamos el axioma, ¿la cultura es de izquierdas?, ¿de qué izquierda y de que cultura hablamos?; partiendo de nuestras raíces grecolatinas, una constelación de luminarias ha parido la civilización occidental y dado a la humanidad un salto evolutivo sin precedentes. Veamos, ¿son de izquierdas Rembrandt, Velázquez, Miguel Angel, el Partenón, la capilla Sixtina, Mozart, Cervantes, Shakespeare, Goethe, Hegel, Schopenhauer, Einstein y asi hasta llenar varios folios y nos seguiría faltando espacio?; pura tomadura de pelo para ignaros; lo que sí es patrimonio de esa falsificación, a la que aquí y ahora llaman izquierda, es la mentira, el ataque a las libertades y la manipulación más grosera; el ultimo sapo del menú, el engendro de la tal memoria democrática; un insulto a la ciencia, la historia, la inteligencia y la verdad. Sigamos

Por tanto, descartada la cultura, la codiciada pelota está en el campo de la ideología; esa religión laica, fundada por el sumo sacerdote Carlos Marx en plena revolución industrial; ello, tras institucionalizar el odio mediante el artefacto llamado materialismo dialectico y la lucha de clases. En su día, el catecismo comunista, legitimó a todo tipo de psicópatas y genocidas; eso sí, la epistemología y revisionismo posterior de los teóricos de la nueva izquierda, trataron de exonerar al Mesías, del terror y los cientos de millones de muertos bajo las garras del comunismo; al parecer, el mochuelo habría que cargárselo a los ejecutores, no entendieron bien los sagrados textos del profeta y lo aplicaban de aquella manera; pelillos a la mar, borrón y vuelta a empezar. El mal, suele disfrazarse de banalidad y mucho nos da que sus mejores aliados son los sádicos, amorales e idiotas. Otro ejemplo lo tenemos en la Alemania nazi, tras los cascotes humeantes de la absoluta y apocalíptica destrucción, aún quedaba desnazificar las mentes de los alemanes supervivientes, nadie era responsable de nada, todos cumplían órdenes. Da la sensación de que esta nueva izquierda, más allá de la subvención y migajas de reparto asignadas a los figurantes, sigue tanteando las paredes de un túnel con una vela en la mano y más de un hematoma en la frente al golpearse con las rocosas paredes. Sigamos

El neolenguaje hace estragos, la actual semántica de la granja de Orwell oscila entre la risión y un nuevo léxico para gallinas; actualmente términos como izquierdas, progresistas, fascistas, extrema derecha, son etiquetas para asilvestrar cerditos de la granja; léase los contribuyentes, mártires cosidos y asfixiados por los impuestos y exacción fiscal; en suma, pura manipulación y control, cuan reflejo condicionado de Pávlov; es lo que tiene, cuando el neolenguaje vacía términos y significados, asilvestrando al personal para mantener y perpetuar el control de una minoría en el poder

Sobre la ideología como sustitutivo de la religión, hemos pasado a la narco ideología, -inquietante segunda parte- ahí tenemos al desecho de tienta llamado grupo de Puebla y la agenda 2030; puro comunismo si cabe más peligroso, porque a la momia la han vestido de Blancanieves y hasta más de uno aspira a casarse con ella y sacar beneficios de los esponsales; asi que en esta idiocia generalizada, solo faltaba este nuevo ropaje del narco comunismo; reedición de lo de siempre, catecismo practico negando el libre albedrio, la responsabilidad del individuo, la libertad, cualquier atisbo de trascendencia; amen de control de granja y ruina para todos o casi; ello, amplificado y disponiendo del poder corruptor que otorga la catarata cancerígena de millones procedentes del narco y barra libre de las nuevas tecnologías. Icono de la nueva bestia, tenemos la destrucción de presas, pantanos y recursos de una Nacion, viva metáfora aquí y ahora, de la destrucción y ruina de Europa, lo que es lo mismo que decir la civilización occidental y sus raíces cristianas; “no tendrás nada y serás feliz”, el timo está servido. Así, que esta izquierda posmoderna, experta en al arte del tumbo y zigzagueo, parece decantarse por el corpus ideológico del criminal Maduro; ello, de la mano de los franquiciados Zapatero y un tal Sánchez; no sabemos si la oferta va a enervar al personal o van a trepar masivamente por las paredes, pero sin duda no va a dejar indiferente a ningún hijo de vecino; veamos, ocho millones de exiliados; mafia, delincuencia, represión, miseria y ruina; eso sí, todo muy democrático, dado que la ruina y represión está garantizada para todos menos para los artistas de siempre; progresistas de ceja y subvención aquí y bolivarianos de cepa y Atapuerca chavista por allí; banana de primera calidad.

La decadente e irreconocible Europa no creemos que vaya a rescatarnos y sanear nuestra vivienda; nos da que este gobierno del Señor Sánchez, ostenta el meritorio galardón de “Diógenes cum laude” no solo no ha tirado al cubo bolsa de basura alguna regularmente, sino que cada día nos da en la pituitaria, que metía dos o tres bolsas de la calle dentro de casa; asi que la única apuesta en ciernes, es cuando van a cerrar los pirineos y pasemos a disfrutar en plenitud de la banana, disfrutando de la represión y ruina, mientras gozosos, asistiremos al desfile triunfal y progresista del tal Maduro y el franquiciado Sánchez con el zascandil Zapatero, en loor de multitudes por la Gran via madrileña. Nos da que este toxico y radioactivo esqueleto, es lo que queda en el memorial de la histórica izquierda

Volvamos al inicio de estas líneas; si los abajo firmantes se revisten de oropel y lentejuelas en el trucado teatrillo de la izquierda, habrá que recordar que esa palabra, ha significado mucho para generaciones y no debería ser arrojada al estercolero de la historia y de la infamia por un plato de lentejas; ello, apoyando reivindicaciones del poder tan liberticidas como canallescas. La izquierda si algún día debe de recuperar el valor y dignidad del término; debería ser paradigma de la libertad, la justicia social y un férreo valladar contra los abusos del poder y la indefensión de sus víctimas, los ciudadanos; asi, que expectantes, esperamos ver el día en que en un libelo, manifiesto o cosa parecida nos asomemos a la relación de abajo firmantes y atisbemos un poco de luz, leyendo al pie: “En este manifiesto, no interviene ni Patricio, ni el perdigón, ni el resto de habituales y persistentes devotos de la ceja”; un gesto es un gesto; aunque si en algo podemos ayudar a la recuperación y crédito del crónico enfermo, la deshuesada izquierda, proponemos la confección urgente de un nuevo manifiesto exigiendo al gobierno la rendición de cuentas sobre el paradero de los fondos de recuperación y ayuda de la UE; hablamos de decenas y decenas de millones escaqueados y fuera de control hasta para el Tribunal de Cuentas. En ese manifiesto, añadiríamos nuestra devoción y respeto a la izquierda impulsora y sin duda seria firmado por la ciudadanía en masa; magnífica oportunidad, para recuperar la senda, el norte, prestigio y credibilidad que nunca debió perder la carcasa actual denominada izquierda

Con la esperanza a flor de piel de que España vuelva a recuperar el lugar que le corresponde en el concierto de las Naciones y los españoles vuelvan a gozar de seguridad jurídica, libertades, esperanza y prosperidad; cerramos como siempre estas líneas, con un rotundo. Viva España y la Libertad.