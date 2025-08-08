Un Héroe del Sindicalismo Policial: Homenaje a José Manuel Sánchez Fornet

Hace poco más de un año que nos dejó nuestro querido amigo y compañero, José Manuel Sánchez Fornet, ex-secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), ha causado un profundo dolor en todos aquellos que tuvieron el honor de conocerle y trabajar a su lado. Entre ellos, el autor José Manuel León Sánchez le rinde un emotivo homenaje a través de un artículo que, a su vez, sirve como una recomendación apasionada de su libro «Entre Héroes y Villanos». En este libro, León Sánchez no solo alaba la figura de Fornet, sino que lo recuerda con inmenso cariño, asegurando que su legado no será olvidado.
La relación entre ambos se forjó en un momento crucial y difícil. León Sánchez recuerda con claridad el mes de junio de 1991, cuando él y un compañero se encontraban detenidos en la Prisión Militar de Alcalá de Henares (Madrid). La acusación era grave: un presunto delito de “sedición militar” por realizar actividades sindicales en la Guardia Civil al suponer el gobierno de turno de Felipe González que pertenecía a una organización legal denominada la UDGC, en resumen acusado por ejercer su derecho de asociación profesional. En ese contexto de adversidad, José Manuel Sánchez Fornet se presentó para ofrecerles apoyo. Más allá del sustento moral, el SUP, bajo su dirección, se hizo cargo de los gastos económicos del proceso penal, proporcionando a los detenidos la defensa de sus abogados. Este gesto de solidaridad y compañerismo fue un pilar fundamental en la vida de León Sánchez.
El autor destaca la importancia de Fornet en la historia de la sociedad española y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSE). Su lucha por los derechos de los policías y su papel en la democratización de la institución lo convierten en una figura clave. Por ello, «Entre Héroes y Villanos» es un testimonio de esa época y un recordatorio de la valentía y el sacrificio de personas como Fornet.
Nos señala que al tener noticias del delicado estado de salud de su tocayo, José Manuel León Sánchez intentó contactarlo telefónicamente para ofrecerle ánimo. No obstante, recibió un mensaje de WhatsApp que, con la franqueza y la fuerza que lo caracterizaban, le revelaba que se encontraba en la UCI y “muy jodido”. Esa fue la última comunicación, un eco de una amistad que, aunque marcada por la distancia, se mantuvo viva en el tiempo.
El libro postumo de nuestro gran compañero Fornet es una lectura recomendada no solo para sus compañeros de las FSE, sino para toda la población, ya que representa un fragmento de la historia viva de España. El legado de José Manuel Sánchez Fornet, el hombre que tendió la mano en los momentos más difíciles, seguirá vivo en el corazón de quienes lo conocieron, y ahora, a través de las páginas de este libro, su historia perdurará.
El libro «Entre Héroes y Villanos» puede ser adquirido en la librería de la calle Gonzálo Bilbao, Local 2B (CP. 41003, Sevilla, Tel. 954 534 048) y a través de Amazon. Libro entre Héroes y Villanos