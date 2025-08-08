Tricornios en Democracia recibe avalancha de escritos y comunicaciones recordando la figura de Fornet, un policía valiente.

Un Héroe del Sindicalismo Policial: Homenaje a José Manuel Sánchez Fornet

Cada gobierno ha perseguido y torpedeado, el cambio en la Policía y en la Guardia Civil, ha perseguido y anulado a todos los profesionales de las FSE, han utilizado a las FSE para sus intereses, pero hay profesionales como Fornet que no se ha doblegado. Desde donde esté estará dando la batalla por los derechos humanos, derechos que no se mendigan, se exigen. DEP.