Creación de la Autoridad independiente para proteger a los alertadores.

El BOE crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante conocida como "whistleblowers"

La creación de la Autoridad una obligación impuesta por la unión europea. Si esta funciona y no la retuercen verán caer a figuras destacadas que los medios publicitan gratuitamente como altos estadistas y la administración comenzará a depurar, limpiar y allanar el camino para que la democracia entre en España. Rezen los que sepan y quieran.

AcC, alertadores contra la corrupción, organización que protege a los alertadores y un activo denunciante contra la corrupción.
Autoridad Independiente de Protección del Informante

La Orden PJC/908/2025 del 8 de agosto establece la fecha de puesta en funcionamiento de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. para el 1 de septiembre de 2025. Esta orden ministerial es un paso crucial en el desarrollo de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que protege a las personas que denuncian infracciones normativas y luchan contra la corrupción. BOE publicación Autoridad

Contexto Legal

La creación de la Autoridad de Protección del Informante es un mandato de la Ley 2/2023, que a su vez adapta la Directiva (UE) 2019/1937 al ordenamiento jurídico español. El objetivo principal de esta ley es proteger a las personas -conocidas como “whistleblowers»- que, de buena fe, informan sobre actos ilegales o irregularidades, impidiendo así que sufran represalias. AcC Asociación Alertatadores

El Real Decreto 1101/2024 aprobó el Estatuto de la A.A.I., definiendo su estructura, fines y competencias. La A.A.I. es un ente de derecho público con autonomía e independencia funcional. Su misión es garantizar la protección de los informantes y actuar como un pilar en la lucha contra el fraude y la corrupción.

Aspectos Clave de la Orden PJC/908/2025 y Fecha de Puesta en Funcionamiento.

La fecha oficial para el inicio de las funciones de la A.A.I. es el 1 de septiembre de 2025. Esta fecha es vital, ya que a partir de este momento la Autoridad podrá ejercer plenamente sus competencias de supervisión y protección.

Apoyo Institucional Transitorio.

Con el fin de garantizar una transición fluida, la orden establece que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes proporcionará apoyo a la A.A.I. hasta el 1 de noviembre de 2025. Este soporte incluye áreas como:  Recursos Humanos, Infraestructura y logística, Contratación y gestión económica, Equipos informáticos y redes de comunicación, Creación de la página web.

Financiación

Hasta que la A.A.I. tenga su propio presupuesto, su actividad se financiará a través de los créditos presupuestarios del Ministerio de la Presidencia. Esto asegura que la Autoridad pueda empezar a operar sin demoras administrativas.

Resumen

En definitiva, la Orden PJC/908/2025 consolida el marco legal para la protección de los informantes en España. La puesta en marcha de la A.A.I. el 1 de septiembre de 2025 representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción, proporcionando un canal seguro y un organismo independiente para quienes se atreven a denunciar infracciones.

