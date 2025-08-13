Los Malversadores de la verdad.

Ayer fue el día de Santa Clara de Asís, patrona de la televisión y la telecomunicaciones. En realidad, debería ser el día de la verdad, de la libertad de expresión, el día en el que los periodistas se manifestaran en contra de la mentira, el día en el que se sublevaran contra el poder del fango, que representa hoy más que nunca a las mentiras constantes del Presidente del Gobierno, que se encuentra rodeado de corrupción, todo un ejemplo de lo que nunca debería acontecer en un Estado de Derecho.

Como bien ha dicho Rafael Nieto en Del Toro al Infinito, “La pocilga mediática en que ha devenido el periodismo occidental (si bien el caso español aporta algunos elementos autóctonos, especialmente nauseabundos) hace ya imposible el sentido común de prácticamente ningún editorial de prensa, ni programa de radio, ni tertulia de TV. Por eso su artículo, intitulado “Jaque mate a las mentiras”, es digno de todo elogio.

Pero, citemos uno de los últimos ejemplos de la máquina del fango de Sánchez, que hace unos días ha manifestado: “Tenemos las calles más seguras, no voy a decir del mundo, pero casi”. Pues bien, le ha contestado Josema Vallejo, vicepresidente de la Asociación Una Policía para SXXI, citando los propios datos oficiales Ministerio del Interior, Secretaria de Estado de Seguridad, que reconocen que en España en el año 2024: 1.- Los homicidios y asesinatos consumados han sido 348, un 13,4% más, casi uno diario. 2.- Los homicidios y asesinatos en grado de tentativa alcanzaron la cifra de 1.343, un 68 % más, casi cuatro diarios. 3.- Los delitos contra la libertad sexual alcanzaron la cifra de 21.159, un 81% más, casi 58 diarios. 4.- Las agresiones sexuales con penetración fueron 5.206, un 275,3 % más, 14,3 diarios. 5.- Los delitos de Tráfico de drogas alcanzaron la cifra de 21.533, aumentando un 66,1% más, 59 diarios. Son tan sólo unos ejemplos de cómo han aumentado los índices de delincuencia desde que Sánchez ocupa la Presidencia del Gobierno. Por ello, no es de extrañar que Josema Vallejo se hiciera la pregunta “Y lo que yo no sé si tenemos al Presidente con la cara más dura, no voy a decir que del mundo entero, pero casi”.

En estas circunstancias, con los campanilleros dispuestos amparar y manipular lo que haga falta para que Sánchez siga en el poder rodeado de la corrupción familiar y política. También apoyado por el embudo cultural de los de siempre, Javier Bardén, Pedro Almodovar, Miguel Ríos, Ana Belén, Víctor Manuel y demás coro, que en su manifiesto acusan a la oposición de conspirar para derribar a un gobierno legítimo, pero ocultan que dicho gobierno está apoyado por proetarras, golpistas, independentistas y los propios comunistas, con toda su maquinaria propagandística, naturalmente barnizada de “antifascismo” para intentar impedir que la oposición ejerza como tal y tenga, como no puede ser de otra forma, la legítima aspiración de gobernar.

Ahora, teniendo en cuenta el pensamiento filosófico, es decir, la capacidad humana de reflexionar críticamente sobre la existencia y la realidad, utilizando respuestas fundamentales. El hombre que piensa debe pensar y actuar por sí sólo. La mente razonadora no puede funcionar bajo ninguna forma de coacción. No puede estar subordinada a las necesidades, opiniones o deseos de los demás. No puede ser objeto de sacrificio. El creador se mantiene firme en sus convicciones. El parásito sigue las opiniones de los demás. El creador piensa, el parásito copia. El creador produce, el parásito saquea. El interés del creador es la conquista de la naturaleza, el interés del parásito es la conquista del hombre. El creador requiere independencia, ni sirva ni gobierna, trata a los hombres y mujeres con intercambio libre y elección voluntaria, el parásito busca poder atar a todos para que actúen juntos y se esclavicen. El parásito afirma que el hombre y la mujer son sólo una herramienta para ser utilizada que ha de pensar como sus semejantes y actuar como ellos, además de vivir la servidumbre de la necesidad colectiva, prescindiendo de la suya. Si nos fijamos en la historia, todos los grandes logros han surgido del trabajo independiente de mentes independientes y todos los horrores y destrucciones de obligar a la humanidad a convertirse en robots, sin cerebros, sin derechos personales, sin ambición personal, sin voluntad, esperanza o dignidad. Fiel reflejo de la realidad que hoy vivimos. Despierten de las manipulaciones y mentiras, difundidas por todo tipo de propagadores gubernamentales con estómagos agradecidos. Los sincronizados del poder. Si no lo hacen las mentiras y corruptelas aumentarán hasta el infinito y les devorarán su libertad y todas sus pertenencias. Si no hay lucha no puede haber esperanza. Tocqueville lo advirtió como si hablara hoy. “Las democracias liberales no están siendo devoradas desde fuera, sino desde dentro: por su propio miedo al conflicto, por su obsesión con el consenso y por una ciudadanía que ha convertido la protección en dogma”. En España no se trata de si habrá una crisis política, que ya la hay, sino de si habrá alguien capaz de actuar antes de que la crisis actúe sola. Porque ya no hay margen, solo gestión. No hay política, solo sostenimiento. Y lo que se sostiene demasiado tiempo sin cambiar, finalmente cae.

Bueno, ya me recojo no sin antes recordar siempre el consejo de Santiago Ramón y Cajal, uno de nuestros sabios: “¿No tienes enemigos? ¿Cómo que no? ¿Es que jamás dijiste la verdad, ni jamás amaste la justicia?.