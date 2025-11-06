Zaragoza 2030: El modelo pionero que convierte al vecino en el motor de la transición energética

Cuando se habla de transición energética, la conversación suele enfocarse en grandes planes, cifras millonarias y proyectos técnicos. Sin embargo, fíjense en Zaragoza.

La ciudad aragonesa tiene un ambicioso plan para ser una ciudad climáticamente neutra en 2030, sí leen bien, y se acomete desde múltiples frentes: desde las cubiertas municipales y los grandes proyectos de infraestructura, hasta las comunidades de vecinos y los centros deportivos de barrio.

Suena tremendamente interesante. Y es que la estrategia integral del Ayuntamiento de Zaragoza traza una hoja de ruta con una inversión de más de 160 millones de euros prevista hasta 2027. Este plan no es solo energético, sino también urbano, social y transformador, reconfigurando el tejido urbano para que los ciudadanos puedan respirar mejor, reducir sus gastos energéticos y habitar una ciudad más resiliente y conectada.

Las actuaciones planificadas en alumbrado, edificios públicos, viviendas, transporte y espacios industriales buscan llevar al Ayuntamiento a ahorrar anualmente cerca de 30 millones de euros. En términos medioambientales, se prevé una reducción de las emisiones de CO₂ en la ciudad de unas 65.100 toneladas al año, lo que equivale a plantar un mínimo de 915.000 árboles.

El alma comunitaria: La Oficina de Transformación Comunitaria (OTC)

El corazón de este proyecto ambicioso se encuentra en la acción vecinal. Ahí es donde entra la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC), una iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con CIRCE, que facilita la creación de Comunidades Energéticas en la ciudad.

La OTC es mucho más que una simple oficina; es el punto de encuentro clave para traducir los grandes proyectos municipales en acción ciudadana y lograr que la energía renovable fluya hacia los hogares. Su misión es transformar la energía en una herramienta de transformación social. Se trata de un servicio público de asesoramiento administrativo y jurídico que impulsa, acompaña y capacita a vecinos, comercios, pequeñas empresas, asociaciones y entidades locales para que se unan, produzcan, compartan y gestionen su propia energía renovable de forma democrática, sostenible y eficiente.

Este modelo busca ir más allá de la mera producción eléctrica. Las Comunidades Energéticas buscan empoderar a la ciudadanía en la gestión energética, fomentar el ahorro y la eficiencia, crear tejido social y cooperación vecinal, y educar en sostenibilidad. La OTC ya está asesorando gratuitamente a grupos que quieren crear estas comunidades, identificando oportunidades, facilitando la información legal y acompañando cada paso. Ya se han identificado techos públicos disponibles para la instalación de placas solares.

La Oficina se estructura como un espacio facilitador de procesos colectivos, un observatorio de oportunidades para detectar cubiertas con potencial, y un conector institucional entre ciudadanos, empresas y la administración. Sigue un enfoque inclusivo y transparente para construir redes energéticas que sean también redes comunitarias. Zaragoza se posiciona así como un referente estatal en la transición energética participativa.

Actualmente, la OTC está trabajando en la cesión de cubiertas de equipamientos municipales en barrios rurales como La Cartuja, Peñaflor y Juslibol, donde ya existen comunidades energéticas legalmente constituidas y que pronto podrán estar operativas.

La estrategia, en cifras

El autoconsumo energético municipal es un eje clave que busca reforzar el compromiso de la ciudad con la sostenibilidad y reducir la dependencia de fuentes externas. Zaragoza está impulsando 12 proyectos que conllevan una inversión público-privada superior a los 36,6 millones de euros.

Para identificar el potencial, se realizó un estudio que analizó las cubiertas de 181 emplazamientos municipales, concluyendo que existe la posibilidad de instalar alrededor de 19,3 MWp. Esto equivale a la instalación de unos 36.000 paneles solares, de los cuales 11,5 MWp podrían instalarse en cubiertas de colegios. Ya hay cerca de 40 espacios de titularidad municipal equipados con instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, y el impulso continúa con proyectos en el Parque de Bomberos 1 y en los depósitos de Valdespartera.

Los proyectos de mayor impacto

Dos grandes proyectos, por su capacidad e innovación, marcan un salto diferencial en la gestión energética de la ciudad:

1. El Parque Fotovoltaico del Cementerio de Torrero: Mediante concesión demanial, se está creando una instalación fotovoltaica que explotará los 41.065 metros cuadrados de las cubiertas de los nichos. Este Parque de Generación contará con 6.160 módulos fotovoltaicos, con una producción anual estimada de 5.228.453 kWh/año, equivalente a la energía que consumen 3.000 zaragozanos al año. El coste estimado de esta instalación supera los 2,4 millones de euros (sin IVA). Además, la empresa adjudicataria creará una Instalación Fotovoltaica de Autoconsumo para el propio cementerio, de 45 módulos, y diez instalaciones de autoconsumo adicionales en otros equipamientos de la ciudad, con un valor de 325.000 euros. Estos equipamientos incluyen centros cívicos y centros de mayores en Actur, Santa Isabel, Juslibol, y pabellones deportivos, distribuidos entre el primer y el quinto año del contrato.

2. Plantas Solares en Aparcamientos Públicos: Se ha adjudicado a Repsol el contrato para generar energía limpia en cuatro estacionamientos públicos ubicados en el Actur y El Rabal. La empresa invertirá 5,6 millones de euros y explotará estas plantas durante 25 años improrrogables. La potencia instalada asciende a 2.199,20 kWp, con una producción anual de 4.077.444 kWh/año. El Ayuntamiento recibirá 383.569 kWh/año, destinados a edificios municipales cercanos (en un radio de 2 kilómetros), lo que se traduce en un ahorro anual estimado de 95.892 euros, alcanzando los 2,39 millones de euros a lo largo de los 25 años del contrato. El proyecto también incluye la instalación de 40 puntos de recarga para coches eléctricos y 12 para motos, bicicletas y VMP, y se calcula que reducirá las emisiones en 26.689 toneladas de CO2 durante la vigencia del contrato.

Proyectos Futuros en Licitación

Para reforzar el modelo, el Ayuntamiento está ultimando la licitación de otros tres grandes proyectos bajo el mismo modelo de colaboración público-privada:

1. 18 Equipamientos Municipales: Un contrato de suministro energético y cesión de cubiertas para la instalación de plantas fotovoltaicas en 18 edificios municipales. Con una inversión cercana a los 3 millones de euros, se prevé un autoconsumo mínimo de 1.406.035 kWh anuales. Los inmuebles seleccionados incluyen pabellones deportivos, el Aula de Naturaleza del Parque Grande y varias escuelas infantiles y centros cívicos.

2. 88 Colegios Públicos: Se plantea otro contrato similar en las cubiertas de los 88 colegios públicos de Infantil y Primaria de la ciudad, lo que supondría una inversión cercana a los 12,7 millones de euros.

3. Suelos Industriales: Finalmente, se prevén instalaciones fotovoltaicas en suelos industriales de Empresarium y Malpica, proyectos que podrían suponer 11,8 millones de euros en inversión y que prestarían un gran servicio al tejido empresarial e industrial de la capital.

El Futuro de Zaragoza es Hoy

Zaragoza está generando un ecosistema urbano sostenible que implica a distintos sectores socioeconómicos, centrándose en cuatro ejes transversales: eficiencia, autoconsumo, movilidad y vivienda. La ciudad demuestra que el crecimiento urbano y la mejora social no están reñidos con la descarbonización, sino que esta última potencia el empleo verde, la innovación urbana y la cohesión social.

Gracias a este modelo que integra tecnología, acción pública y voluntad ciudadana, la transición energética deja de ser un asunto de expertos para convertirse en un movimiento ciudadano. Zaragoza no está solo planificando el futuro; lo está construyendo hoy con la energía de sus ciudadanos.

Financiado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., dentro la primera convocatoria del programa de incentivos para la concesión de ayudas a Oficinas de Transformación Comunitaria para la promoción y dinamización de comunidades energéticas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia» financiado por la Unión Europea- NextGeneration